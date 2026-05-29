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Experimento social logra que 32.000 escolares dejen el celular durante 21 días

El tiempo sin celulares sumó más de 7,3 millones de horas lejos de las pantallas

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Una fila de estudiantes de secundaria entra a un aula, un joven deposita su celular en un contenedor transparente mientras una profesora lo observa sonriendo.
Dos tercios de los escolares apoyaron prohibir redes sociales para menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 72.000 jóvenes de Austria, Alemania, Suiza e Italia participaron en un experimento social que demostró que reducir el uso del teléfono inteligente mejora el sueño, el bienestar y reduce los síntomas depresivos.

El Experimento Móvil Dok-1, respaldado por el Instituto Anton Proksch de Viena y el programa ‘Dok 1′ de ORF (radiodifusora pública de Austria), reunió a miles de estudiantes en una prueba de autocontrol digital en la región.

Un experimento a gran escala con impacto medible

El estudio se propuso responder cómo afecta la abstención de teléfonos móviles a la calidad del sueño, el estrés y la salud mental de los jóvenes. Según datos del Instituto Anton Proksch, casi 46.000 participantes respondieron encuestas científicas, mientras que alrededor de 32.000 integraron el grupo experimental con abstinencia total o parcial. El grupo de control, que mantuvo sus hábitos habituales, estuvo compuesto por unos 14.000 estudiantes.

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Varios adolescentes sentados en mesas circulares trabajan en sus libros mientras una docente los guía en un aula moderna.
Más de 32.000 jóvenes participaron activamente en el reto de abstinencia digital durante tres semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados más relevantes fue el tiempo liberado de pantallas: el grupo que no usó teléfonos inteligentes ahorró 7,3 millones de horas frente a la pantalla durante 21 días. Dos tercios de los participantes completaron el desafío, con recaídas más frecuentes durante el primer día. Los datos mostraron que los estudiantes más jóvenes mantuvieron la abstinencia durante más tiempo que los mayores.

Mejoras en el sueño y la salud mental

El análisis científico evidenció que la abstinencia digital generó mejoras en el sueño y el bienestar emocional. Más de 20% de los participantes reportó menos dificultades para conciliar y mantener el sueño tras las tres semanas. Oliver Scheibenbogen, del Instituto Anton Proksch, destacó que “un estudio tan amplio y con un diseño experimental de este tipo, en el que se produce un cambio real, concretamente en el comportamiento de uso del teléfono móvil, es de suma importancia para la salud mental de los estudiantes”.

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Los síntomas depresivos también registraron una disminución. Al inicio, 58% de los jóvenes reportó síntomas de depresión leves a moderados, y 11% síntomas moderadamente graves o graves. Tras el experimento, la proporción de estudiantes sin síntomas depresivos aumentó en aproximadamente 15%.

jóvenes adolescentes utilizan el celular, siendo una adicción incontenible, hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las dificultades para dormir disminuyeron en más de un 20 % tras el experimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso problemático de internet mostró una reducción. Antes del experimento, 71% de los estudiantes presentaba un comportamiento de uso de internet considerado problemático; después de las tres semanas, ese porcentaje bajó a 58%.

Reflexión sobre hábitos digitales y redes sociales

El experimento no solo impactó a quienes dejaron completamente el celular. El grupo de control, que no restringió su uso de dispositivos, también mostró mejoras. Según los autores, reflexionar y analizar los propios hábitos digitales puede generar cambios positivos aunque no se elimine por completo el uso del teléfono inteligente.

El estudio reveló además una postura crítica respecto a las redes sociales. Dos tercios de los estudiantes encuestados apoyó prohibir el acceso a estas plataformas para menores de edad. Las edades más mencionadas para establecer una limitación se ubicaron entre los 12 y los 14 años.

Tres jóvenes de 15 años sentados en un parque, mirando sus teléfonos móviles. La luz del sol al atardecer ilumina la escena desde atrás.
El uso problemático de internet bajó del 71 % al 58 % entre los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lisa Gadenstätter, presentadora de ‘Dok 1′ de ORF, expresó su sorpresa por las opiniones de los participantes. Muchos jóvenes afirmaron sentirse más libres sin el teléfono inteligente y manifestaron el deseo de dedicar más tiempo a familiares y amigos. En declaraciones recogidas por el portal Vienna.at, Gadenstätter citó a uno de los estudiantes: “El experimento con el teléfono móvil me demostró que la familia vale más que el teléfono inteligente”.

La redactora jefe de ORF, Lisa Totzauer, agradeció la colaboración de jóvenes, profesores y padres, y calificó el proyecto como un aporte relevante para la sociedad y la salud mental de las nuevas generaciones.

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