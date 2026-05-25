El Salvador

10 años de esfuerzo y un “no” de la industria: El libro que honra la historia y la cocina de las mujeres salvadoreñas

La obra de Karla Vásquez reúne cerca de ochenta recetas y relatos personales que reflejan la historia, las vivencias migratorias y la identidad cultural de la comunidad salvadoreña en territorio estadounidense

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SalviSoul reúne ochenta recetas auténticas que reflejan la identidad y tradición culinaria de El Salvador. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
SalviSoul reúne ochenta recetas auténticas que reflejan la identidad y tradición culinaria de El Salvador. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

El libro The SalviSoul Cookbook de Karla Tatiana Vásquez documenta y celebra la riqueza culinaria de El Salvador y de las familias que, tras emigrar a Estados Unidos, mantienen la comida como un pilar fundamental de identidad y memoria.

El proyecto, titulado SalviSoul, nació del deseo de honrar las historias y recetas de las mujeres salvadoreñas y requirió casi diez años de trabajo, según relató la autora en sus redes sociales y en declaraciones recogidas por The New York Times.

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Karla nació en El Salvador y, tras huir de la guerra civil con su familia, creció en Los Ángeles, donde la comida tradicional salvadoreña le brindó seguridad y sentido de pertenencia. Durante su infancia, enfrentó temores e inseguridades, pero encontró en la cocina un refugio y una manera de conectar con su familia y sus raíces.

La obra documenta el impacto de la migración y la búsqueda de raíces culturales entre la comunidad latina en Estados Unidos. (Cortesía: SalviSoul)
La obra documenta el impacto de la migración y la búsqueda de raíces culturales entre la comunidad latina en Estados Unidos. (Cortesía: SalviSoul)

En 2015, comenzó entrevistando a su abuela para documentar recetas y memorias, punto de partida de un proceso largo y desafiante.

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De igual manera, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos tuvo un rol central. En 2016, Karla lanzó una convocatoria para entrevistar a mujeres dispuestas a compartir sus recetas y experiencias.

“Estoy buscando a 25 mujeres salvadoreñas que amen cocinar, que quieran compartir sus experiencias de vida y que quieran asegurarse de que las tradiciones culinarias salvadoreñas se preserven para el futuro”, escribió en sus redes sociales. La respuesta permitió recopilar una gran variedad de testimonios y recetas, integrados luego al manuscrito.

Un ejemplo de resiliencia ante la adversidad

El camino a la publicación estuvo marcado por obstáculos personales y profesionales. Vásquez atravesó momentos de depresión, la muerte de su madre, dificultades financieras y la falta de interés de agentes literarios. “Muy sin dinero, muy deprimida, sintiéndome muy atrasada, perdí algunos archivos de mi abuela, no podía encontrar lo que necesitaba sobre la historia de la comida salvadoreña. Los agentes nunca me respondían”, relató.

Según una entrevista al citado medio, un agente literario le advirtió que la cocina salvadoreña era prácticamente desconocida para el público estadounidense y sugirió que quizá tampoco despertaría su interés. “Yo soy el público estadounidense”, pensó Vásquez. “Hay muchas personas como yo que desean este libro”.

Ese convencimiento la llevó a perseverar hasta lograr que su obra fuera publicada en 2024 por Ten Speed Press, una de las principales editoriales de libros de cocina estadounidense, perteneciente a Crown Publishing Group y filial de Penguin Random House.

El recetario reúne 80 recetas salvadoreñas y las historias de las 25 matriarcas que las compartieron con la autora.

SalviSoul reúne ochenta recetas auténticas que reflejan la identidad y tradición culinaria de El Salvador. (Cortesía: SalviSoul)
SalviSoul reúne ochenta recetas auténticas que reflejan la identidad y tradición culinaria de El Salvador. (Cortesía: SalviSoul)

La memoria de El Salvador a través de voces de mujeres

En esta colección de recetas, Karla comparte sus conversaciones con madres, tías, abuelas y amigas para preservar sus historias y que no queden en el olvido.

El recetario incluye desde los Rellenos de Papa de Patricia, que asocian los terremotos de Los Ángeles de los años ochenta a recuerdos más profundos que el miedo, hasta la Flor de Izote con Huevos Revueltos, uno de los platos favoritos del padre de Karla. También aparecen diversas versiones de la pupusa salvadoreña, tortilla de masa gruesa rellena con combinaciones de cerdo, queso y frijoles.

Las historias de estas mujeres muestran cómo era El Salvador antes de la guerra y el proceso de adaptación de quienes emigraron a Estados Unidos.

SalviSoul destaca platos icónicos como la pupusa y la flor de izote, resaltando la riqueza de la cocina salvadoreña. (Cortesía: SalviSoul)
SalviSoul destaca platos icónicos como la pupusa y la flor de izote, resaltando la riqueza de la cocina salvadoreña. (Cortesía: SalviSoul)

La salida de SalviSoul generó entusiasmo tanto en la comunidad salvadoreña como entre lectores estadounidenses y llevó a la autora a participar en el programa Good Morning America.

Además, la gira de presentación incluyó ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston.

“Escribir este libro me ha sanado, me ha hecho una mejor cocinera y persona, y me ha dado más amor y fortaleza”, expresó Karla. El libro, que comenzó como un sueño personal, se consolidó como homenaje a la memoria y la resiliencia de las mujeres salvadoreñas y sus historias de vida.

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