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Meta acelera hacia su próximo objetivo: construir robots humanoides con IA avanzada

La tecnológica adquirió la startup Assured Robot Intelligence (ARI) para impulsar el desarrollo de estos dispositivos

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Dos ingenieros con batas blancas y gafas de seguridad aplican recubrimiento a un robot humanoide negro y plateado en un laboratorio con monitores y equipo.
La adquisición fortalece la apuesta de Meta por la robótica y la inteligencia artificial general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta, la empresa matriz de Facebook, ha dado un paso clave en su apuesta por la robótica humanoide tras adquirir la startup Assured Robot Intelligence (ARI), una joven compañía dedicada al desarrollo de inteligencia robótica avanzada.

El anuncio, difundido previamente por Bloomberg, fue confirmado tanto por Meta como por AIX Ventures, el primer inversor institucional en ARI.

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El fichaje de talento y tecnología de vanguardia

ARI, fundada en San Diego en mayo del año pasado, contaba con un equipo de unos 20 empleados orientados a la creación de modelos de inteligencia artificial para robots humanoides. Sus cofundadores, Xiaolong Wang y Lerrel Pinto, provienen de reconocidas trayectorias en inteligencia artificial y robótica.

Wang fue investigador en Nvidia y actualmente es profesor en la Universidad de California en San Diego, mientras que Pinto, CEO de ARI, es también profesor en la Universidad de Nueva York y cofundó Fauna Robotics, otra startup de robots humanoides recientemente adquirida por Amazon.

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Meta sumó a los fundadores y equipo de ARI a su laboratorio de inteligencia artificial Superintelligence Labs. (Reuters)
Meta sumó a los fundadores y equipo de ARI a su laboratorio de inteligencia artificial Superintelligence Labs. (Reuters)

En palabras de un portavoz de Meta a Business Insider, ARI “se encuentra en la frontera de la inteligencia robótica diseñada para permitir que los robots comprendan, predigan y se adapten a los comportamientos humanos en entornos complejos y dinámicos”.

El equipo de ARI, incluidos sus cofundadores, se sumará a la unidad Meta Superintelligence Labs (MSL), el laboratorio de investigación de IA avanzada de Meta. AIX Ventures subrayó la capacidad del equipo de ARI en áreas clave como la destreza y manipulación de robots, habilidades fundamentales para que los humanoides interactúen físicamente con objetos y sean útiles en contextos industriales o domésticos.

Ambiciones de Meta en robótica humanoide

Meta lleva años trabajando en tecnologías de robótica humanoide, con iniciativas que incluyen tanto modelos de IA como hardware. Según un memorando filtrado el año pasado, la compañía tiene la ambición de construir robots humanoides orientados al consumidor. Con la adquisición de ARI, Meta refuerza su apuesta por el desarrollo de robots capaces de aprender mediante interacción directa con el mundo físico, un enfoque que muchos expertos consideran imprescindible para alcanzar la llamada inteligencia artificial general (AGI).

Un robot humanoide de color claro y aspecto moderno está de pie junto a una silla de oficina negra vacía en un ambiente de oficina con escritorios al fondo.
ARI se enfoca en dotar a robots humanoides de destreza y manipulación precisa en entornos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Meta no haya presentado aún un producto humanoide destinado al público, su estrategia parece alineada con la tendencia del sector: varios actores de la industria consideran que la clave para que la inteligencia artificial alcance o supere el nivel humano en todas las áreas pasa por el entrenamiento de modelos en robots que interactúan con el entorno real, y no solo con datos digitales.

El sector: competencia y proyecciones

Meta no es la única compañía en esta carrera. Startups como Physical Intelligence, Generalist AI y Genesis AI también desarrollan sistemas de inteligencia para robots, centrándose en dotarles de la capacidad de operar en diversos entornos y con distintas formas físicas, más allá del hardware específico.

La industria de la robótica humanoide se encuentra en pleno auge, aunque las proyecciones económicas varían considerablemente. Goldman Sachs estima que el sector podría alcanzar los 38 mil millones de dólares para 2035, mientras que Morgan Stanley proyecta un mercado potencial de hasta 5 billones de dólares para 2050. Este amplio margen refleja tanto el potencial como la incertidumbre inherente a una tecnología todavía en desarrollo y lejos de su adopción masiva.

Reality Labs y Superintelligence Labs, divisiones de Meta, avanzan de forma conjunta en hardware y robótica inteligente. (AP)
Reality Labs y Superintelligence Labs, divisiones de Meta, avanzan de forma conjunta en hardware y robótica inteligente. (AP)

Un ecosistema en expansión dentro de Meta

Desde 2025, Meta ha consolidado su apuesta por la robótica a través de la formación de un grupo especializado dentro de Reality Labs, división conocida por su trabajo en realidad virtual y aumentada. Con la llegada de ARI y la expansión del equipo de hardware e inteligencia artificial en la división Meta Superintelligence Labs, la empresa busca acelerar el desarrollo de robots humanoides dotados de IA avanzada. Ambas divisiones, Reality Labs y Superintelligence Labs, están cada vez más interconectadas mediante proyectos de hardware y robótica.

La adquisición de ARI refuerza la visión de Meta de integrar inteligencia avanzada y capacidades físicas en robots humanoides, acelerando la carrera hacia un futuro donde estas máquinas puedan desenvolverse con autonomía y adaptabilidad en el mundo real. Aunque los detalles financieros de la operación no se han revelado, la operación evidencia la importancia estratégica de la robótica en la hoja de ruta tecnológica de Meta.

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