El Salvador - Fotos al 100

Postales de lujo: Sol, mar y adrenalina en El Salvador durante el finde largo

El Salvador vive un vibrante inicio de mayo con muchos salvadoreños y extranjeros visitando el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y playa El Tunco, atraídos por la seguridad, la moderna infraestructura

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Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, siendo Surf City uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, siendo Surf City uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
El movimiento turístico se intensificó desde el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y este sábado 2 no es la excepción. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
Visitantes disfrutan del área del muelle en Surf City, uno de los puntos más concurridos del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
Al mismo tiempo, turistas también disfrutan de las ruedas mecánicas de Sunset Park, una de las principales atracciones del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
La noria del parque de diversiones Sunset Park se ha convertido en uno de los íconos del complejo, atrayendo a niños y adultos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Siempre hay tiempo para el baile: turistas aprovechan la música en vivo para disfrutar y compartir un momento de alegría en los restaurantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Siempre hay tiempo para el baile: turistas aprovechan la música en vivo para disfrutar y compartir un momento de alegría en los restaurantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
Visitantes aprovechan para tomarse fotografías frente al mar y registrar su visita al Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
De igual forma, visitantes disfrutan del entorno rocoso y las olas en la playa El Tunco, uno de los puntos emblemáticos de La Libertad Costa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
Desde las alturas, la playa y las formaciones rocosas muestran la riqueza natural del destino y la variedad de espacios para el esparcimiento.(Cortesía: Secretaría de Prensa)
El paisaje costero de El Tunco reúne a bañistas y grupos de amigos que aprovechan el fin de semana largo para vacacionar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El paisaje costero de El Tunco reúne a bañistas y grupos de amigos que aprovechan el fin de semana largo para vacacionar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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