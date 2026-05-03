Postales de lujo: Sol, mar y adrenalina en El Salvador durante el finde largo
El Salvador vive un vibrante inicio de mayo con muchos salvadoreños y extranjeros visitando el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y playa El Tunco, atraídos por la seguridad, la moderna infraestructura
Salvadoreños y extranjeros aprovechan el fin de semana largo para visitar los principales destinos turísticos de El Salvador, siendo Surf City uno de los puntos de mayor afluencia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El movimiento turístico se intensificó desde el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y este sábado 2 no es la excepción. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Visitantes disfrutan del área del muelle en Surf City, uno de los puntos más concurridos del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Al mismo tiempo, turistas también disfrutan de las ruedas mecánicas de Sunset Park, una de las principales atracciones del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La noria del parque de diversiones Sunset Park se ha convertido en uno de los íconos del complejo, atrayendo a niños y adultos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Siempre hay tiempo para el baile: turistas aprovechan la música en vivo para disfrutar y compartir un momento de alegría en los restaurantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Visitantes aprovechan para tomarse fotografías frente al mar y registrar su visita al Puerto de La Libertad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
De igual forma, visitantes disfrutan del entorno rocoso y las olas en la playa El Tunco, uno de los puntos emblemáticos de La Libertad Costa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Desde las alturas, la playa y las formaciones rocosas muestran la riqueza natural del destino y la variedad de espacios para el esparcimiento.(Cortesía: Secretaría de Prensa)
El paisaje costero de El Tunco reúne a bañistas y grupos de amigos que aprovechan el fin de semana largo para vacacionar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Turista se prepara para ingresar al mar luego de una clase de surf en la playa El Tunco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)