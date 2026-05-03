Crimen y Justicia

Tipo, modelo y calibre de las armas legales que fueron desviadas al mercado negro nacional e internacional durante 2 años

Infobae accedió al registro completo de ANMAC (hoy RENAR) de las unidades que, se presume, fueron traficadas por una red criminal. La organización contaría con gestores y testaferros para obtener el armamento con credenciales de legítimo usuario

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Infografía sobre armas extraviadas del circuito legal al mercado negro. Muestra pistolas, revólveres y carabinas, con sus modelos y cantidades perdidas.
Este gráfico detalla las armas legalmente registradas que se desviaron al mercado negro, mostrando los modelos y cantidades más extraviados según un recuento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infobae accedió al registro completo de ANMAC (hoy RENAR) de las armas que fueron desviadas, entre 2022 y 2024, del circuito legal al mercado negro por una red criminal que contaba con gestores y testaferros para obtener el armamento con credenciales de legítimo usuario, que serían tráficadas en el ámbito nacional e internacional.

El listado de armas incluye, al menos:

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  • 412 pistolas Bersa Thunder 380 calibre .380
  • 285 pistolas Bersa Thunder 22 calibre .22
  • 157 pistolas Glock 17 calibre 9mm
  • 133 pistolas Glock 19 calibre 9mm
  • 211 revólveres Taurus 82 calibre .38 SPL
  • 139 revólveres Smith & Wesson 10 calibre .38 SPL
  • 73 carabinas Ruger 10/22 calibre .22 LR
  • 96 pistolas Browning Hi-Power calibre 9mm
  • 56 revólveres Colt Detective calibre .38 SPL
  • 54 pistolas Pietro Beretta 92 calibre 9mm
  • 37 pistolas Sig Sauer P226 calibre 9mm
  • 36 carabinas Marlin 60 calibre .22 LR
  • 31 pistolas Taurus PT92 calibre 9mm
  • 24 pistolas CZ 75 calibre 9mm
  • 19 revólveres Rossi M68 calibre .38 SPL
  • 15 pistolas Walther PPK calibre .380
  • 10 pistolas FMK-3 calibre 9mm
  • 8 revólveres Ruger SP101 calibre .357 MAG
  • 5 pistolas Colt 1911 calibre .45 ACP
  • 3 pistolas Glock 21 calibre .45 ACP..

También hay escopetas y unidades de Fabricaciones Militares.

Infografía mostrando un mapa de Argentina con puntos de allanamiento, figuras de policías armados, armas de fuego, municiones, una granada y una baliza policial.
La Policía Federal Argentina realizó 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias el 27 de abril de 2026, incautando 119 armas de fuego, más de 40.000 municiones y deteniendo a varios líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de abril pasado, un operativo ordenado por el juez federal Adrián González Charvay y coordinado por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA permitió la detención de 15 personas y el secuestro de 119 armas de fuego y más de 40 mil municiones que no contaban con la documentación de respaldo correspondiente. Según informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (RENAR), el caso surgió tras la detección de movimientos inusuales en el registro de usuarios, con múltiples compras y traspasos atípicos desde enero de 2022.

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De acuerdo con un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), bajo la dirección del fiscal Santiago Marquevich, la denuncia inicial se formalizó el 26 de julio de 2024.

La investigación permitió identificar una asociación ilícita integrada por Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía de la Ciudad Walter Horacio Moreno, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzatti, Daniel Niver Iglesias, Yanina Ribeiro, Daniel Alberto Ribeiro, Juan José Fogliani, Pablo Augusto Iannarelli, Fernando Héctor Rodríguez, Ailén Muriel Sanjinez y Roberto Daniel Rean, además de otras personas aún no individualizadas.

Múltiples pistolas, fusiles, y cargadores de municiones exhibidos sobre una mesa azul, con el escudo de la Policía Federal Argentina de fondo
Una gran cantidad de armas de fuego y municiones incautadas por la Policía Federal Argentina, vinculadas a la investigación de la causa de armas perdidas que incluye un audio clave.

La organización funcionaba desde al menos el 22 de enero de 2022 y tenía como objetivo cometer delitos vinculados a la adquisición, transferencia, entrega y tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, utilizando usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes. El armamento se registraba a nombre de estos usuarios, pero no permanecía bajo su control ni se hallaba en los domicilios declarados como lugares de guarda.

La investigación determinó que al menos 742 armas estaban registradas a nombre de los integrantes de la organización y no fueron localizadas en su poder ni en sus domicilios. Las tareas incluyeron la utilización de gestores administrativos y operadores ligados a armerías para facilitar la circulación irregular de armas fuera de los controles legales, tanto a nivel nacional como internacional. Se comprobó el tráfico a Uruguay y a Chile. Se estima que también podrían estar en manos de narcos locales y bandas criminales de Paraguay y Brasil.

El universo total de armas involucradas asciende a 2.269 unidades, principalmente pistolas semiautomáticas de las marcas Bersa, Glock y Taurus, en calibres 9 mm, .45 y .22. Dentro del circuito central de la causa se identificaron 743 armas, mientras que otras 1.526 quedaron vinculadas de manera indirecta.

Para desarticular la red, el 27 de abril de 2026 se efectuaron 140 allanamientos simultáneos en la Provincia de Buenos Aires (73), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18), Tucumán (14), Mendoza (3), Santa Fe (12), San Luis (3), Córdoba (10), Corrientes (1), Neuquén (1), Salta (1), Tierra del Fuego (1), Misiones (2) y Chubut (1), con la participación de 193 brigadas y 772 efectivos de la Policía Federal Argentina.

El despliegue contó con el apoyo de la Superintendencia de Investigaciones Federales, la Superintendencia de Drogas Peligrosas, la Superintendencia de Seguridad y Custodia y la Dirección General de Inteligencia Criminal.

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