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Qué tecnología funciona como un “HDMI inalámbrico” y permite transmitir contenido 4K

La comodidad y la estética son ventajas clave frente al cableado tradicional en espacios domésticos y de trabajo

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Smart TV - películas - pantallas - escenas oscuras - tecnología - 12 de marzo
Las soluciones inalámbricas facilitan la transmisión de video 4K desde dispositivos móviles y computadoras a televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de veinte años, el cable HDMI ha sido el estándar para conectar televisores, consolas y computadoras, garantizando transmisión de video y audio de alta calidad.

Sin embargo, la demanda de espacios más ordenados y la proliferación de dispositivos móviles han impulsado el desarrollo de tecnologías inalámbricas que buscan replicar las funciones del HDMI, eliminando la necesidad de cables y ampliando la flexibilidad en el uso diario. Estas soluciones ya permiten transmitir contenido en 4K y audio de alta fidelidad a distancias superiores a 30 metros en algunos casos.

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Tecnologías que funcionan como un HDMI inalámbrico

Las alternativas inalámbricas al cable HDMI combinan redes de alta velocidad y dispositivos dedicados para enviar video y sonido de un equipo a otro. Entre las opciones más extendidas se encuentran:

  • Wi-Fi Direct: esta tecnología permite que dos dispositivos se conecten directamente, sin necesidad de un router central. Es común en televisores y equipos móviles, y facilita la reproducción de contenido desde un teléfono o una tableta al televisor de manera directa y sencilla.
  • Chromecast (Google): Chromecast es un dispositivo conectado al televisor que recibe señales de video y audio enviadas desde aplicaciones móviles o desde el navegador Chrome en computadoras. Su compatibilidad con contenido 4K amplía las posibilidades de uso, permitiendo compartir pantalla y audio desde distintos dispositivos.
  • Miracast: Miracast hace posible duplicar la pantalla de teléfonos, tabletas o computadoras portátiles en televisores compatibles. La tecnología transmite la señal de forma inalámbrica, y suele estar integrada en los televisores inteligentes recientes, funcionando como un “HDMI inalámbrico”.
  • Kits de transmisor y receptor: estos equipos convierten la señal HDMI en radiofrecuencia, enviándola de forma inalámbrica entre dispositivos compatibles (mediante el mismo tipo de entrada). Son la alternativa más literal al cable, emulando su funcionamiento sin necesidad de una conexión física directa.
Vista aérea de dos dispositivos de transmisión multimedia negros sin marca, con conectores HDMI y tapas extraídas, sobre un fondo blanco puro.
Los kits HDMI inalámbricos transmiten señal de alta calidad a distancias de hasta 30 metros, según el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de las soluciones inalámbricas frente al HDMI convencional

Las principales ventajas de estas tecnologías residen en la comodidad y la flexibilidad de uso. La ausencia de cables facilita la organización de los ambientes y elimina el desorden visual. Además, transmitir contenido desde diferentes dispositivos resulta más sencillo, ya que no es necesario conectar y desconectar equipos de manera constante.

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Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • Transmisión de video en 4K y sonido de alta calidad, similar al estándar HDMI tradicional.
  • Alcance considerable, con algunos sistemas inalámbricos que superan los 30 metros, aunque los kits HDMI inalámbricos suelen funcionar mejor en distancias hasta nueve metros.
  • Instalación simple, con emparejamiento automático entre transmisor y receptor en la mayoría de los casos.
  • Cambio de fuentes de entrada sin manipular cables.
  • Integración nativa en televisores inteligentes de última generación, que permiten compartir contenido con solo unos toques.
Una familia de cuatro (dos adultos, una niña, un niño) sentada en un sofá gris viendo televisión en una sala poco iluminada. Hay palomitas y bebida en la mesa.
Estas tecnologías ofrecen mayor flexibilidad en el hogar y la oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y desventajas de los sistemas inalámbricos

A pesar de sus beneficios, las alternativas inalámbricas presentan algunas limitaciones frente al HDMI convencional. El costo es uno de los principales inconvenientes: los sistemas inalámbricos suelen ser más caros que los cables tradicionales. Además, la transmisión por radiofrecuencia puede verse afectada por interferencias, obstáculos o la presencia de otros dispositivos electrónicos, lo que puede degradar la calidad de la señal.

Otra desventaja es la latencia. Aunque el retraso suele ser pequeño, puede afectar la experiencia en aplicaciones donde la inmediatez es crucial, como videojuegos o transmisiones en vivo. Los sistemas inalámbricos también requieren una fuente de energía para el transmisor y el receptor, por lo que, aunque se elimina el cable de señal, siguen siendo necesarios algunos cables de alimentación.

La distancia de transmisión prometida por los fabricantes puede superar los 30 metros, pero en la práctica, la mejor experiencia se logra en espacios menores a nueve metros, especialmente en ambientes con paredes u obstáculos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cable HDMI sigue siendo la opción preferida en ambientes profesionales donde la estabilidad y la baja latencia son imprescindibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene seguir usando el cable HDMI

El avance de las tecnologías inalámbricas no ha desplazado completamente al HDMI tradicional. El cable sigue siendo la opción preferida cuando la estabilidad y la baja latencia son esenciales. Esto incluye:

  • Consolas de videojuegos, donde cada milisegundo cuenta para una experiencia fluida.
  • Computadoras de escritorio y monitores, especialmente en tareas de precisión visual.
  • Sistemas de cine en casa y equipos profesionales de audio y video, donde la calidad y la confiabilidad de la señal son prioritarias.
  • Transmisiones profesionales en vivo, donde no se tolera ningún tipo de retardo o interrupción.

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