Publicar fotos en vacaciones o la fecha de nacimiento: errores que facilitan el robo de datos

Expertos sugieren esperar a llegar al hogar para publicar imágenes del destino turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir momentos personales en redes sociales se ha convertido en una práctica habitual, pero acciones que parecen inofensivas, como publicar fotos de vacaciones o difundir la fecha de nacimiento, pueden exponer a cualquier persona a riesgos de seguridad y facilitar el robo de datos.

La publicación de información personal identificable, como nombres completos, fechas de nacimiento o detalles sobre planes de viaje, multiplica las posibilidades de convertirse en blanco de fraudes.

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Expertos como ESET sostienen que los ciberdelincuentes digitales se valen de detalles mínimos para construir identidades falsas, acceder a cuentas o incluso cometer delitos financieros.

Por qué es peligroso publicar la fecha de nacimiento en redes sociales

Los ciberdelincuentes utilizan esta información para crear identidades falsas y acceder a cuentas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Difundir la fecha de nacimiento en redes sociales parece un detalle sin mayor importancia, pero se trata de uno de los datos más codiciados por los estafadores.

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De acuerdo con los expertos en ciberseguridad, los ciberdelincuentes buscan unir pequeños fragmentos de información personal identificable (IPI) para crear perfiles falsos y solicitar créditos o abrir cuentas en nombre de la víctima.

Incluso datos aparentemente triviales, como el nombre de la mascota o el lugar de nacimiento, pueden ser utilizados para descifrar contraseñas o respuestas a preguntas de seguridad. ESET enfatiza que mantener en secreto esa información es esencial para evitar el control total de las cuentas digitales por parte de personas no autorizadas.

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Qué peligros implica publicar fotos de vacaciones o planes de viaje

La difusión de planes fuera del hogar facilita el accionar de ladrones y expone la vivienda a posibles robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exhibir fotos de viajes o anunciar próximas vacaciones en redes sociales puede resultar atractivo, pero esto envía una señal clara a posibles intrusos: la casa permanecerá desocupada. Los ciberdelincuentes y delincuentes físicos monitorean cuentas públicas para identificar oportunidades de robo en propiedades vacías.

Las autoridades sugieren evitar la publicación de fechas precisas y optar por compartir imágenes de los viajes únicamente tras regresar al hogar. Esta precaución reduce la exposición a delitos tanto en el mundo digital como físico, porque la combinación de información sobre ubicación y ausencia incrementa el riesgo de sufrir un atraco.

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Cómo afectan los datos de ubicación a la seguridad digital

Las redes sociales suelen etiquetar de manera automática la ubicación en las publicaciones, lo que puede revelar patrones de movimiento o lugares frecuentados por el usuario y sus amigos.

La geolocalización en publicaciones puede revelar rutinas y lugares frecuentados, generando riesgos para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que los atacantes pueden aprovechar esta información para identificar momentos de vulnerabilidad, como estar solo en casa o exponerse en zonas poco transitadas.

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La pauta de los expertos es mantener los datos de geolocalización en privado y revisar las configuraciones de privacidad en cada aplicación para limitar la exposición de la ubicación.

Qué riesgos tiene mostrar compras costosas o regalos

Publicar imágenes de compras recientes, como joyas o vehículos, puede atraer la atención de personas con intenciones delictivas. Este tipo de publicaciones puede convertir al usuario en un objetivo potencial de robos o extorsiones.

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Exhibir adquisiciones de alto valor puede convertir a los usuarios en blancos de delitos físicos y digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las publicaciones sobre adquisiciones importantes deben tratarse con cautela, evitando detalles específicos sobre el valor, la marca o el lugar donde se encuentran los bienes. ESET sugiere ser muy prudente con la información que se comparte, porque los ciberdelincuentes podrían utilizar esos datos para planificar delitos.

Por qué es clave proteger la información de familiares y amigos

La información personal de familiares y amigos está en riesgo cuando se publica sin consentimiento. Los datos compartidos en redes sociales suelen ser permanentes y no siempre todos los involucrados desean que sus detalles estén disponibles en el espacio digital.

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Asimismo, la exposición de información de personas cercanas puede convertirlos en víctimas de estafas o fraudes en línea. Es necesario tratar la información ajena con el mismo nivel de resguardo que la propia y evitar subir imágenes o datos sin permiso explícito.