América Latina

Santiago Peña cumplirá su primera visita oficial a Filipinas

El presidente de Paraguay estará en la nación asiática entre el 10 y 12 de mayo

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Presidencia de Paraguay/Archivo)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Presidencia de Paraguay/Archivo)

La Presidencia de Paraguay comunicó que el presidente Santiago Peña realizará su primera visita oficial a Filipinas entre el 10 y 12 de mayo. Este viaje forma parte del proceso de fortalecimiento de lazos diplomáticos y económicos iniciado a finales del año pasado entre ambos países.

El Ejecutivo informó al Congreso sobre el viaje, precisando que la visita a Manila se concretará tras una gira de trabajo en Taiwán, programada entre el 6 y el 10 de mayo, tal como lo anunció el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia en Asunción, Javier Giménez.

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En la notificación oficial se aclara: “Se aclara a todos los efectos que si bien las respectivas propuestas de agenda ya se encuentran cerradas, las mismas podrían sufrir ajustes dentro de las fechas mencionadas por razones imprevistas, en cuyo caso ello será debidamente comunicado”.

Las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Filipinas datan de diciembre de 1962. No existen registros de visitas oficiales previas de un mandatario paraguayo al país del sudeste asiático, pese a la antigüedad de los vínculos bilaterales.

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En septiembre del año pasado, los cancilleres Rubén Ramírez (Paraguay) y Theresa Lazaro (Filipinas) se reunieron durante la Asamblea General de Naciones Unidas y acordaron establecer “un mecanismo de consulta política, impulsar el intercambio comercial, agroindustrial y logístico, y profundizar la colaboración en seguridad y defensa”, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.

De acuerdo con medios locales, el viaje de Peña a Filipinas será el número 66 desde que asumió la presidencia en agosto de 2023.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este martes un encuentro en Taipéi con el nuevo mandatario taiwanés, William Lai (Lai Ching-te), en el que abogó por continuar la cooperación entre el país latinoamericano y la isla para construir un futuro mejor. EFE/ Oficina Presidencial de Taiwán/ Simon Liu /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Taipéi con el mandatario taiwanés, William Lai (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán/Simon Liu/Archivo)

Paraguay reafirmará su alianza con Taiwán con la tercera visita oficial de Santiago Peña

En otro orden, el Gobierno de Paraguay había informado esta semana que el presidente Santiago Peña realizará la próxima semana su tercera visita oficial a Taiwán, con una agenda enfocada en asuntos diplomáticos y económicos. El viaje busca reafirmar una alianza bilateral establecida en 1957.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, declaró en una entrevista con Radio Monumental que Peña permanecerá al menos cuatro días en Taiwán.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán. Esta situación ocurre en un contexto donde las presiones diplomáticas de China han reducido el número de aliados oficiales de Taipéi.

El Gobierno de Peña ha sostenido en diversas ocasiones que el vínculo con Taipéi se basa en “valores compartidos”.

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