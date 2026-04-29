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ChatGPT llega a Bedrock, la plataforma de Amazon para crear aplicaciones con IA: cómo usarlo

En este mismo servicio de AWS, puedes encontrar modelos de inteligencia artificial desarrollados por Meta y Anthropic

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La imagen muestra los logos blancos de AWS y OpenAI, separados por una línea vertical, sobre un fondo con un degradado de colores rosa, morado y azul
Amazon y OpenAI ampliaron su alianza para que todos los modelos de la startup estén disponibles en Amazon Bedrock. (AWS / OpenAI)

Amazon y OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, ampliaron su acuerdo para que todos los modelos de inteligencia artificial de la startup estén disponibles en Amazon Bedrock. Así, programadores pueden crear y escalar aplicaciones de IA generativa directamente en la plataforma.

Con esta extensión del convenio, el agente de codificación Codex de OpenAI ahora está disponible, en versión preliminar limitada, en Amazon Bedrock. Esto facilita la integración del desarrollo de software impulsado por IA en los entornos de AWS, donde los equipos empresariales ya operan y desarrollan.

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Además, Amazon Bedrock Managed Agents, también en versión preliminar limitada y con tecnología de OpenAI, permite a los clientes crear agentes de IA listos para producción en la nube de manera ágil y sencilla.

Ahora, Codex, el agente de codificación de OpenAI, se ofrece en Amazon Bedrock en versión preliminar limitada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Ahora, Codex, el agente de codificación de OpenAI, se ofrece en Amazon Bedrock en versión preliminar limitada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

En Amazon Bedrock, los clientes también pueden usar modelos de Anthropic, Meta, Mistral, Cohere, Amazon y otros proveedores. Esto ofrece una amplia gama de opciones para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial dentro de la misma plataforma.

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La ampliación de la alianza se produjo pocos días después de que OpenAI y Microsoft anunciaran el fin de su acuerdo de exclusividad.

Cómo acceder a Amazon Bedrock

Para acceder a Amazon Bedrock, es necesario contar con una cuenta de AWS, solicitar acceso al servicio desde la consola de AWS y seleccionar los modelos de inteligencia artificial disponibles.

Para qué sirve esta nueva alianza de Amazon y OpenAI

La nueva alianza entre Amazon y OpenAI amplía el acceso a modelos de inteligencia artificial a través de Amazon Bedrock, facilitando que empresas y desarrolladores integren capacidades de IA generativa en sus operaciones.

Amazon Bedrock permite a los usuarios acceder también a modelos de Anthropic, Meta, Mistral, Cohere, Amazon y otros proveedores. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Amazon Bedrock permite a los usuarios acceder también a modelos de Anthropic, Meta, Mistral, Cohere, Amazon y otros proveedores. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Esta integración permite, por ejemplo, que compañías del sector financiero automaticen el análisis de grandes volúmenes de datos para detectar fraudes, utilizando modelos de procesamiento de lenguaje natural desarrollados por OpenAI.

En el ámbito del comercio electrónico, los negocios pueden implementar asistentes virtuales que personalizan recomendaciones y mejoran la atención al cliente, empleando agentes gestionados de OpenAI listos para producción en la nube.

En el sector educativo, instituciones pueden crear sistemas de tutoría personalizados que adapten los contenidos al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, beneficiándose de la potencia de modelos como Codex para generar ejercicios interactivos o corregir tareas automáticamente.

Primer plano de un ingeniero de software con auriculares, señalando un monitor que muestra código y una ventana de asistente de IA en una oficina moderna.
La alianza entre Amazon y OpenAI facilita el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial en Amazon Bedrock. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, gracias a la interoperabilidad de Amazon Bedrock, los usuarios pueden combinar modelos de OpenAI con los de otros proveedores como Anthropic o Meta, optimizando soluciones según sus necesidades específicas.

Cuál es siguiente paso de esta colaboración entre Amazon y OpenAI

El siguiente paso en la colaboración entre Amazon y OpenAI marca el inicio de una relación más estrecha entre AWS y la desarrolladora de ChatGPT, explican las empresas involucradas.

A medida que OpenAI impulsa el avance en razonamiento y capacidades de agentes inteligentes, ambas compañías integrarán los últimos desarrollos en Amazon Bedrock, garantizando que los modelos y agentes creados hoy se beneficien de nuevas innovaciones a futuro.

La colaboración avanza hacia una integración más profunda entre AWS y OpenAI. REUTERS/Bhawika Chhabra
La colaboración avanza hacia una integración más profunda entre AWS y OpenAI. REUTERS/Bhawika Chhabra

En febrero de 2026, las empresas anunciaron que Amazon invertirá USD 50.000 millones en OpenAI durante los próximos años para impulsar proyectos conjuntos en la nube.

Esta inversión contempla una etapa inicial de USD 15.000 millones, seguida de USD 35.000 millones adicionales, sujetos al cumplimiento de objetivos específicos.

OpenAI se comprometió a utilizar aproximadamente 2 gigavatios de capacidad Trainium, los chips desarrollados por Amazon, a través de la infraestructura de AWS, según indicó Andy Jassy, presidente y CEO de Amazon.

Captura de pantalla de una publicación de LinkedIn de Andy Jassy, CEO de Amazon, sobre la asociación estratégica entre AWS y OpenAI
Andy Jassy, CEO de Amazon anuncia una alianza estratégica con OpenAI para el despliegue de modelos de IA en AWS y el uso de chips Trainium. (LinkedIn)

Otro avance relevante es la creación conjunta de un entorno digital denominado Stateful Runtime Environment, basado en modelos de OpenAI y disponible en Amazon Bedrock.

Este sistema permitirá a la inteligencia artificial recordar información previa, operar con distintas herramientas y acceder a mayor potencia de cómputo.

El acuerdo establece que AWS será el proveedor exclusivo de servicios en la nube para OpenAI Frontier, la plataforma empresarial que facilita la creación, lanzamiento y gestión de equipos de agentes de inteligencia artificial.

Además, la alianza incluye el uso de la próxima generación de chips de Amazon, Trainium3 y Trainium4, cuya entrega se prevé para 2027.

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