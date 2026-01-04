Qué está pasando con League of Legends y por qué se habla de una crisis

League of Legends enfrenta una crisis de ingresos pese a mantener más de 100 millones de usuarios mensuales activos. (League of Legends)

Tras más de una década de dominación y con una base de usuarios que supera los 100 millones mensuales, League of Legends enfrenta un desafío muy grande, que ha llevado a Riot Games a pensar en lanzar una nueva versión del juego.

La palabra “crisis” resuena en foros y medios especializados, impulsada tanto por la propia empresa como por las cifras de ingresos en caída y la necesidad urgente de reinventar el producto para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

Por qué League of Legends estaría en crisis

El primer síntoma visible de la crisis de League of Legends surge del área que tradicionalmente sostuvo su crecimiento: la capacidad de monetizar su comunidad.

Según declaraciones de Riot Games a comienzos de 2025, los ingresos provenientes del juego han bajado notablemente con el paso de los años. La empresa reconoció abiertamente que regalar cosméticos, una práctica habitual en el pasado, se había convertido en un obstáculo para el negocio. Esta honestidad sorprendió en su momento, pero distintos indicadores recientes confirman que el problema es real y profundo.

Riot Games reconoce que la saturación de cosméticos en League of Legends afecta la monetización y el interés de los jugadores.(League of Legends)

El artículo de Bloomberg sobre el futuro del juego reveló que la desarrolladora planea un “remake” de gran escala para el año 2027. No obstante, la noticia más impactante fue la confirmación de que Valorant, otro título de Riot, ya supera en ingresos a League of Legends.

Este dato se vuelve aún más llamativo al analizar que el número de jugadores activos en el MOBA continúa siendo superior al del shooter táctico. En otras palabras, el problema no radica en la popularidad, sino en el gasto medio por usuario, que ha caído de manera considerable.

“El número de jugadores ha sido muy estable a lo largo de los últimos años y estamos muy agradecidos por ello. Nuestros costes de mantenimiento y desarrollo también se han mantenido constantes. Asegurarnos de que tenemos unos ingresos igualmente sostenibles y constantes para reinvertir en el juego, sin embargo, se ha convertido en un desafío”, aseguraron desde la empresa.

El concepto de “rendimiento decreciente” se instaló entonces en el vocabulario de la empresa y la comunidad.

La skin benéfica 'Lux Pandástica' registró solo tres millones de dólares en ventas, la cifra más baja en la historia de Riot Games. (Riot Games)

Qué ha llevado a League of Legends a esta situación

Uno de los factores clave detrás de la caída en la monetización es la saturación de contenido cosmético. Los jugadores más fieles llevan años acumulando skins y otros accesorios digitales para sus campeones favoritos. Riot Games enfrenta la dificultad de convencer a estos usuarios para que sigan invirtiendo en nuevos aspectos, cuando ya poseen una colección amplia y variada.

El fenómeno del “rendimiento decreciente” se hace patente: cuantos más cosméticos tiene un jugador para un campeón, menos incentivos existen para adquirir el siguiente. Esto se reflejó claramente en los últimos lanzamientos de skins benéficas.

Por ejemplo, la skin “Lux Pandástica”, publicada en noviembre de 2025 con el objetivo de recaudar fondos para caridad, generó apenas 3 millones de dólares, el registro más bajo del que se tenga constancia en la historia de la desarrolladora.

La comunidad, envejecida y fiel, ya no encuentra motivos para gastar en el juego con la misma frecuencia y entusiasmo que en el pasado.

Cuál sería el plan de lanzar una nueva versión de LoL

Frente a la evidencia del desgaste, Riot Games prepara una de las transformaciones más ambiciosas de su historia. El proyecto, conocido internamente como League Next, contempla el relanzamiento del juego en 2027 con un enfoque renovado tanto en su estética visual como en la experiencia para nuevos jugadores.

El rediseño de League of Legends abarcará personajes, interfaz de usuario y arenas de combate para atraer a las nuevas generaciones. (RIOT GAMES)

Cinco empleados actuales y anteriores confirmaron a Bloomberg que la actualización será la mayor desde la creación del juego. El rediseño abarcará personajes, interfaz de usuario y arenas de combate, con el objetivo de hacer el juego más atractivo para las nuevas generaciones. Además, la estructura técnica se modificará para facilitar la implementación de actualizaciones y optimizar la experiencia de usuario.

Una de las principales apuestas de Riot consiste en mejorar la experiencia para quienes se inician en el juego. “Estamos renovando la experiencia de nuevos jugadores, así que, cuando terminemos, será el mejor momento para invitar a tus amigos a League”, aseguró el productor ejecutivo de League of Legends, Paul Bellezza.

Entre los cambios ya implementados, se encuentran nuevos controles de teclado que buscan simplificar el acceso para los novatos.

La reorganización interna de la empresa acompaña este proceso. Riot ha reestructurado equipos y enfocado sus recursos en el desarrollo de League Next, con la intención de recobrar el dinamismo y la innovación que impulsaron el éxito original del título en 2009.