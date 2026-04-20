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Lista de códigos de Free Fire para canjear recompensas este 20 de abril de 2026

Los jugadores del popular título de Garena pueden reclamar diamantes, trajes, skins y objetos de personalización sin costo, si cumplen con ciertos requisitos

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Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un popular videojuego que se caracteriza por sus partidas rápidas. (Foto: Garena)

La mañana de este lunes 20 de abril de 2026 trajo una nueva serie de oportunidades para quienes forman parte de la comunidad de Free Fire. Conforme a la dinámica habitual, Garena habilitó combinaciones alfanuméricas que permiten acceder a recompensas virtuales durante un periodo limitado.

La empresa liberó una lista de códigos canjeables sin costo adicional para los jugadores registrados, abriendo la posibilidad de obtener objetos que en condiciones normales solo están disponibles mediante compras internas.

Las condiciones de acceso contemplan restricciones por región y requieren que los jugadores utilicen cuentas vinculadas a plataformas reconocidas. La gestión de estos códigos se realiza exclusivamente desde el sitio oficial de Garena, donde solo se admiten cuentas previamente autenticadas.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles para hoy

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diez combinaciones están activas para ser canjeadas en el menor tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el lunes 20 de abril de 2026, Garena liberó la siguiente lista de combinaciones canjeables. Cada código es válido para un solo uso por cuenta registrada y puede caducar sin previo aviso según la demanda o el límite regional:

  • FFR4G3HM5YJN
  • FF6YH3BFD7VT
  • FF2VC3DENRF5
  • FF7TRD2SQA9F
  • FF8HG3JK5L0P
  • FF5B6YUHBVF3
  • FFR3GT5YJH76
  • FFK7XC8P0N3M
  • FF1V2CB34ERT
  • FU1I5O3P7A9S4D2F

La alta demanda que genera esta dinámica puede agotar las recompensas en cuestión de horas, así que la rapidez resulta clave para quienes desean acceder a los premios.

Qué tipo de recompensas pueden obtener los jugadores de Free Fire

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Las recompensas permiten mayor personalización en el universo de Free Fire. (Foto: Garena)

Las combinaciones alfanuméricas otorgadas por Garena permiten acceder a una variedad de recompensas digitales. Entre los premios más buscados figuran los diamantes, la moneda virtual que posibilita adquirir objetos exclusivos dentro de Free Fire. Además, se incluyen trajes, skins y elementos de personalización que modifican la apariencia de los personajes o las armas.

La vigencia de cada código es limitada. Garena define un periodo de validez que puede oscilar entre 12 y 48 horas o hasta que se complete el cupo máximo designado para cada región. Una vez superado ese umbral, los códigos dejan de ser funcionales, incluso si no han sido utilizados por todas las cuentas.

En fechas especiales, como feriados internacionales o aniversarios del juego, Garena incrementa tanto la cantidad de códigos como la variedad de recompensas, llegando a incluir objetos de edición limitada.

Cómo canjear los códigos de Free Fire y cuáles son los requisitos

(Garena)
El proceso se realiza en el sitio oficial de Garena y requiere cuentas vinculadas a plataformas reconocidas. (Foto: Garena)

El proceso de canje exige que los usuarios accedan al sitio oficial de Garena (reward.ff.garena.com), donde deben iniciar sesión con una cuenta previamente vinculada a plataformas como Facebook, Google, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado quedan excluidas de esta promoción.

El sistema solicita que los códigos se ingresen exactamente como aparecen, en mayúsculas y sin modificaciones. Un error de digitación, como omitir una letra o confundir un carácter, provoca el rechazo inmediato del canje y puede bloquear futuras gestiones para el usuario.

Asimismo, cada código solo puede usarse una vez por cuenta y el intento de reutilizar combinaciones expiradas o incorrectas genera mensajes de “código inválido o expirado”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La comunidad gamer debe estar atenta a las combinaciones que se liberan a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el sistema acepta el canje, Garena acredita las recompensas en el correo interno del juego, normalmente en un plazo inferior a 24 horas. El usuario recibe una notificación automática y puede acceder a los premios sin realizar pasos adicionales.

Qué precauciones deben tener los jugadores de Free Fire para evitar problemas

La seguridad es un aspecto prioritario para quienes participan en estas promociones. Es clave descargar la aplicación de Free Fire desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Instalar el juego desde fuentes externas puede exponer al usuario a riesgos de malware.

Para los que no están familiarizados con el juego, Free Fire se caracteriza por partidas de corta duración, una amplia gama de opciones de personalización y compatibilidad con distintos dispositivos.

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