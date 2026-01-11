Tecno

Google Play permitirá acceder a juegos de pago sin tener que pagar: cuál sería la condición

La función ofrecerá a desarrolladores y usuarios una alternativa al sistema tradicional de compras en juegos

Google Play prepara un sistema
Google Play prepara un sistema que permitirá probar videojuegos de pago antes de comprarlos, revolucionando el acceso en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Play prepara un cambio relevante que podría transformar la experiencia de acceso a los videojuegos de pago en dispositivos Android. La tienda oficial de aplicaciones trabaja en el desarrollo de una función que permitiría a los usuarios probar juegos premium sin tener que comprarlos por adelantado, aunque solo durante un periodo de tiempo limitado.

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa al sistema tradicional de compras, abriendo la puerta a una manera más transparente y flexible de acceder a títulos de calidad.

Cuál sería la solución que ofrece Google Play

Hasta ahora, los usuarios interesados en videojuegos de pago en Google Play debían realizar la compra sin opción de experimentar el juego previamente. Aunque muchos títulos gratuitos recurren a micropagos y compras internas, aún existen propuestas premium que requieren un pago único, lo que puede desalentar a quienes dudan sobre la calidad o el tipo de experiencia que ofrecen.

La nueva función, detectada en el código de la aplicación y documentada por Android Authority, apunta a implementar periodos de prueba gratuitos para juegos de pago. Esto permitiría que cualquier usuario juegue durante un tiempo limitado, definido por el propio desarrollador, antes de decidir si realiza la compra.

El periodo de prueba en
El periodo de prueba en Google Play permitirá jugar videojuegos premium sin pago previo, decidido por cada estudio desarrollador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la prueba, Google Play ofrecería la opción de adquirir el juego, permitiendo a la persona mantener el progreso alcanzado durante la sesión de prueba.

Cómo funcionará el modo de prueba

El “Try before you buy” o “prueba antes de comprar” sería una herramienta opcional para los desarrolladores de videojuegos. Cada estudio podría decidir si activa esta función y por cuánto tiempo los usuarios podrán acceder de forma gratuita a su título. El periodo de prueba comenzaría en el momento en que se abre la aplicación por primera vez, y el acceso a todo el contenido estaría habilitado durante ese lapso.

Este sistema implicaría que el usuario solo tendría derecho a una prueba por cada juego y por dispositivo. Una vez finalizado el tiempo asignado, la persona podría decidir si paga para desbloquear el título completo. En caso de compra, el progreso y los logros obtenidos durante la prueba se conservarían, lo que elimina la frustración de tener que empezar desde cero.

Actualmente, la única forma en que los desarrolladores pueden ofrecer una prueba de sus videojuegos de pago es subiendo una demo gratuita como aplicación independiente en la tienda. Sin embargo, este método presenta varias desventajas tanto para los usuarios como para los creadores.

Actualmente, las demos en Google
Actualmente, las demos en Google Play requieren descargas separadas y no transfieren el progreso a la versión completa del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las demos suelen ser versiones recortadas del juego y, debido a que se trata de un archivo distinto, cualquier progreso realizado en la demo se pierde al adquirir la versión completa.

Otra limitación importante de las demos independientes es que no comparten estadísticas con la aplicación principal. Los datos de descargas, valoraciones y comentarios quedan fragmentados entre la demo y el juego completo, lo que afecta la visibilidad del producto y complica la gestión para el desarrollador, que debe mantener dos aplicaciones distintas.

Al implementar una prueba integrada en la misma aplicación principal, Google Play no solo simplificaría el proceso, sino que también aseguraría que los datos y el progreso se mantengan unificados. Además, los usuarios evitarían la molestia de buscar y descargar dos archivos diferentes y contarían con una experiencia mucho más fluida.

El modo gratuito de prueba
El modo gratuito de prueba para juegos de pago en Android aún está en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento oficial confirmada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuándo estaría disponible el modo prueba en Google Play

El modo de prueba gratuita para videojuegos de pago aún se encuentra en fase de desarrollo. Ni Google ni la Play Store han realizado anuncios oficiales ni han confirmado una fecha de lanzamiento para esta función. El código detectado en versiones recientes de la aplicación sugiere que la compañía considera seriamente su implementación, pero también existe la posibilidad de que el proyecto se cancele antes de ver la luz.

Por ahora, los usuarios deberán seguir atentos a posibles anuncios oficiales y actualizaciones de la tienda. Mientras tanto, la expectativa crece ante una propuesta que podría marcar un antes y un después en la manera en que los juegos de pago se distribuyen y se consumen en el universo Android.

