¿Quieres saber si la persona es real? Así te cuida Grindr con inteligencia artificial

La app complementa sus sistemas automáticos con educación activa. (Reuters)

En un contexto donde los deepfakes y los perfiles falsos proliferan en el ecosistema digital, Grindr incorpora inteligencia artificial para garantizar autenticidad inmediata y proteger a sus usuarios.

La aplicación de citas, reconocida por su alcance global en la comunidad LGBTQ+, apuesta por herramientas avanzadas de IA que bloquean bots, actores maliciosos y contenido manipulado antes de que puedan generar daño, reforzando la confianza en cada interacción.

La respuesta de Grindr frente a los deepfakes y perfiles falsos

El auge de la inteligencia artificial generativa ha transformado las reglas del juego en las aplicaciones de citas. Imágenes falsas, conversaciones clonadas y perfiles que parecen reales son parte del escenario actual, donde identificar a una persona auténtica se vuelve un reto.

Grindr incorpora inteligencia artificial para garantizar autenticidad inmediata y proteger a sus usuarios. (BBC)

Grindr responde desarrollando modelos de machine learning capaces de detectar patrones de comportamiento asociados a spam, estafas y violaciones de políticas. Según AJ Balance, Chief Product Officer de la compañía, el sistema identifica y bloquea bots, deepfakes y actores maliciosos antes de que causen daño, limitando el alcance de los perfiles sospechosos, activando revisiones humanas o bloqueándolos automáticamente.

La plataforma no solo se enfoca en la prevención mediante algoritmos. Implementa soluciones como Taken on Grindr, que verifica si una imagen fue capturada directamente desde la cámara de la app, ofreciendo a los usuarios una señal clara de autenticidad sin requerir información adicional.

En un entorno donde cualquier foto puede ser manipulada o reutilizada, esta función aporta transparencia y seguridad desde el primer contacto.

La plataforma no solo se enfoca en la prevención mediante algoritmos.

Desafíos y soluciones en la era digital de las citas

La transformación digital de las relaciones ha convertido la autenticidad visual en el principal indicador de confianza. Hoy, la inmediatez y la cantidad de interacciones obligan a decidir en segundos si un perfil merece atención. Sin embargo, el avance de la IA permite falsificar fotos y conversaciones, poniendo en jaque estas señales.

Ante este reto, Grindr equilibra la protección del usuario y la privacidad, evitando que la seguridad se convierta en un obstáculo para la experiencia. La app complementa sus sistemas automáticos con educación activa, instruyendo a los usuarios para que reconozcan comportamientos sospechosos como intentos de mover la conversación fuera de la plataforma o solicitudes de información personal de forma prematura.

Además, presenta guías contra estafas frecuentes, entre ellas las de sugar daddy, sextorsión, fraudes con criptomonedas y engaños románticos.

Un teléfono muestra una app de citas mientras una persona uniformada se angustia en una celda con alertas de extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo horizonte de la autenticidad en las aplicaciones de citas

La viralidad de tendencias como la regla 3-3-3 en TikTok, que propone evaluar una relación tras tres citas, tres semanas y tres meses, refleja el deseo de tomar decisiones más informadas en el mundo del swipe infinito.

Sin embargo, la principal incertidumbre en 2026 no es la compatibilidad, sino la autenticidad. Saber si la persona al otro lado de la pantalla es real se ha convertido en la prioridad.

Para Grindr, la respuesta no está en esperar que el tiempo revele la verdad, sino en adoptar herramientas tecnológicas que permitan verificar la identidad antes del primer encuentro. Así, la plataforma busca anticipar problemas, prevenir estafas y generar un entorno en el que la confianza se construya desde el primer mensaje.

Un deepfake es un video, imagen o audio generado por IA que imita la apariencia y voz de una persona con tal precisión que parece real. (Imagen ilustrativa Infobae)

Grindr: cómo funciona la app de citas basada en geolocalización

Grindr es una aplicación de citas y red social orientada principalmente a hombres homosexuales, bisexuales, personas trans y la comunidad queer. Su funcionamiento se basa en la geolocalización, mostrando a los usuarios una cuadrícula de fotos donde los perfiles aparecen ordenados según la proximidad física.

Esto permite identificar rápidamente quiénes se encuentran cerca en tiempo real, a diferencia de otras aplicaciones donde se deslizan perfiles de forma individual.

Para utilizar la aplicación, es necesario crear un perfil que incluye una foto principal, la opción de añadir álbumes privados y datos como edad, altura, peso, etnia, pronombres y estado civil. Los usuarios pueden especificar qué buscan en la plataforma y, de manera opcional, compartir información sobre su salud sexual, como el estado de VIH y la fecha de la última prueba.

Grindr es una aplicación de citas y red social orientada principalmente a hombres homosexuales, bisexuales, personas trans y la comunidad queer. (Imagen ilustrativa Infobae)

La interacción en Grindr no requiere un “match” previo. Es posible enviar mensajes directos, fotos, mensajes de voz o compartir la ubicación con cualquier usuario del grid. Además, la app ofrece la función de “Taps”, que permite mostrar interés a otro usuario con un solo toque, sin necesidad de iniciar una conversación.

Grindr cuenta con una versión gratuita y opciones de pago llamadas XTRA y Unlimited. La versión gratuita limita la cantidad de perfiles visibles y los filtros disponibles, además de mostrar publicidad. Las versiones de pago eliminan los anuncios, amplían la cantidad de perfiles accesibles, permiten usar filtros avanzados, ver quién ha visitado el perfil, navegar de forma incógnita y deshacer mensajes enviados.