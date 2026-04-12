Ahorra un 40% en la factura de luz si eliges un aire acondicionado con esta característica

En ciertas temporadas del año este aparato se mantiene encendido la mayor parte del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un ahorro efectivo en la factura de luz al usar aire acondicionado encuentra una de sus respuestas más contundentes en la elección del dispositivo adecuado.

En este sentido, optar por un electrodoméstico que cuente con etiqueta energética A puede representar una reducción de hasta un 40% en el consumo eléctrico respecto a modelos menos eficientes.

Este tipo de aparatos, aunque presentan un coste inicial superior, permiten amortizar la inversión en poco tiempo gracias a un consumo mucho más controlado.

Cuál es la temperatura sugerida para ahorrar energía al usar un aire acondicionado

Regular el termostato en los valores adecuados disminuye el gasto energético y mejora el confort ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura seleccionada en el aire acondicionado es un factor central en la factura de luz. Repsol sugiere mantener el termostato entre 24 y 26 grados Celsius durante el verano y entre 20 y 22 grados Celsius en invierno.

Programar temperaturas por debajo de estos rangos incrementa el consumo, entre un 6% y un 8% por cada grado adicional de descenso.

El control de la temperatura no solo incide en el gasto eléctrico, sino que además, protege la salud, evitando cambios bruscos. Otro punto clave es que la diferencia entre la temperatura interior y exterior nunca debería superar los 12 grados Celsius para garantizar un ambiente saludable y eficiente.

Qué opciones del aire acondicionado ayudan a reducir el gasto

La programación automática y los modos ECO optimizan el uso del aparato y favorecen el ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de funciones como el apagado automático, comúnmente identificado como “Sleep” o “Timer”, permite adaptar el funcionamiento del aparato a las necesidades reales de climatización, sobre durante el tiempo de sueño.

Esta automatización evita un uso prolongado e innecesario, ajustando el rendimiento del electrodoméstico al descenso natural de la temperatura corporal durante el descanso.

De acuerdo con Repsol, la activación del modo ECO es otra alternativa eficaz para disminuir el consumo. Esta modalidad ajusta de manera automática la potencia y la temperatura, optimizando el equilibrio entre confort y gasto eléctrico. Los electrodomésticos que incorporan esta tecnología pueden reducir el consumo energético hasta en un 30%.

Cómo influye el mantenimiento del aire acondicionado en el consumo de energía

El estado de los filtros tiene un efecto directo en la eficiencia del aire acondicionado. Mantenerlos limpios, al menos una vez al año, permite que el aparato funcione sin sobreesfuerzos. Filtros sucios obligan al aparato a trabajar más, lo que incrementa el consumo eléctrico y acorta la vida útil del dispositivo.

La limpieza periódica de los filtros evita el sobreesfuerzo del aparato y reduce la factura de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un mantenimiento adecuado no solo garantiza un funcionamiento eficiente, previene averías y alarga la vida útil del aparato. La revisión periódica de los componentes internos y externos se traduce en una climatización constante y equilibrada, con un menor impacto en la factura mensual.

Por qué es importante elegir un aparato adecuado para el espacio

La potencia del aire acondicionado debe corresponder a las dimensiones del espacio que se desea climatizar. Repsol subraya que la elección de un aparato subdimensionado o sobredimensionado provoca un consumo innecesario.

Un electrodoméstico con menos potencia de la requerida trabajará en exceso, disparando el gasto, mientras que uno muy potente generará un consumo mayor al necesario.

Un cálculo correcto de la potencia que requiere el aire acondicionado garantiza un rendimiento eficiente y ajustado a las necesidades reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar la compra, es fundamental analizar el nivel de aislamiento, la orientación de la estancia y las condiciones ambientales del espacio. Estos factores determinan la capacidad de refrigeración óptima, permitiendo una climatización equilibrada y eficiente.

Qué tecnologías adicionales pueden maximizar el ahorro del aire acondicionado

El avance tecnológico ha introducido mejoras en los sistemas de climatización. La tecnología inverter eleva la eficiencia y puede contribuir a un ahorro de hasta un 30% en las facturas de luz.

Existen dispositivos que operan con energía fotovoltaica y que, según Repsol, permiten alcanzar un ahorro de hasta el 70% en consumo eléctrico. Esta opción resulta muy atractiva en viviendas con espacio suficiente para la instalación de paneles solares.