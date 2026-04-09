Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

Los estafadores usan números falsos y urgencia en sus mensajes para engañar a las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del spoofing en Latinoamérica ha convertido a esta técnica de fraude digital en una de las amenazas más inquietantes para los usuarios de servicios bancarios. El avance de la suplantación de identidad telefónica alarma a autoridades y empresas, que advierten sobre el crecimiento y la sofisticación de los ataques en toda la región.

El mecanismo detrás del spoofing

El término spoofing abarca un conjunto de estrategias donde los delincuentes logran que la víctima crea estar en contacto con una persona, empresa o institución legítima. Estas maniobras incluyen desde llamadas telefónicas y mensajes de texto hasta correos electrónicos aparentemente enviados por entidades reconocidas. Los estafadores suelen utilizar números de teléfono falsos que se muestran en la pantalla del celular como si fueran de un banco o una compañía conocida, lo que genera confianza inmediata en el usuario.

La finalidad de estas acciones es acceder a datos bancarios, contraseñas o instalar programas maliciosos en los dispositivos. En ocasiones, los atacantes diseñan sitios web que imitan a la perfección la estética y funcionalidad de las páginas oficiales, facilitando el robo de información o dinero. Existen variantes que emplean direcciones IP, sistemas de DNS, datos biométricos y rastreo por GPS, lo que amplía el alcance del fraude.

Los ataques de spoofing pueden incluir correos electrónicos y mensajes de texto con enlaces fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversificación de las técnicas de engaño

El spoofing no se limita a las llamadas telefónicas. La modalidad incluye campañas de phishing (correos electrónicos falsos) y smishing (mensajes de texto engañosos). Los delincuentes suelen apelar a la urgencia, solicitando a la víctima que resuelva un problema de forma inmediata o que aproveche una supuesta oferta exclusiva. De este modo, logran que el usuario ingrese datos personales en páginas web que aparentan ser oficiales.

En varios casos, las maniobras de spoofing se combinan con técnicas como el pharming, que redirige a los usuarios a sitios fraudulentos sin que lo perciban. Las páginas de destino suelen estar diseñadas para imitar la identidad visual de sitios reales, lo que dificulta la detección del fraude por parte de las víctimas.

Recomendaciones para evitar caer en la trampa

Banco Santander afirma que la mejor defensa contra el spoofing es la desconfianza metódica. Ninguna entidad bancaria solicita información confidencial a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos. Cuando se recibe una comunicación inesperada que exige una gestión urgente, lo recomendable es no brindar datos personales y cortar la llamada en caso de sospecha.

La suplantación de identidad abarca desde llamadas hasta páginas web falsas diseñadas para robar datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida clave es evitar hacer clic en enlaces recibidos por SMS o correo electrónico, especialmente si los mensajes generan presión o anuncian deudas inesperadas. Nunca se debe ingresar información en una web abierta desde un enlace recibido por mensaje. En caso de duda, se debe acceder siempre a la página de la entidad escribiendo la dirección directamente en el navegador o buscando el sitio oficial mediante Google.

Qué hacer si fuiste víctima

Según el Banco de la Nación de Perú, en los casos donde se haya compartido información sensible, los especialistas recomiendan bloquear de inmediato la tarjeta de débito o crédito contactando al banco correspondiente. Además, es fundamental presentar una denuncia policial con todos los datos relacionados con el hecho: número telefónico que realizó el contacto, datos del emisor, fecha, hora y detalles de la información entregada.

El impacto de este tipo de delitos ha llevado a bancos y organismos de ciberseguridad a reforzar sus campañas de prevención y educación. Las denuncias por spoofing y fraudes similares aumentan año tras año en la región, lo que mantiene en alerta a los sistemas financieros y a las autoridades policiales.

Ante un caso de spoofing, es clave bloquear tarjetas y realizar la denuncia policial de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variantes de spoofing evolucionan con rapidez. No solo se falsifican números de teléfono, sino también direcciones IP y datos biométricos. El objetivo es siempre el mismo: que la víctima confíe y entregue datos o acceso a sus cuentas. La educación digital y la difusión de buenas prácticas resultan fundamentales para reducir el impacto de estas estafas.