Zoom óptico vs. zoom digital: diferencias clave y cómo aprovecharlos al máximo

Prioriza el zoom óptico siempre que tu equipo lo permita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprender las diferencias entre el zoom óptico y el zoom digital es esencial para lograr mejores fotos, tanto si utilizas una cámara profesional como un teléfono móvil. Aunque ambos métodos permiten acercar la imagen, lo hacen de maneras completamente distintas y con resultados visuales que pueden variar notablemente.

Ahora bien, saber cuándo y cómo utilizar cada uno hará que tus fotografías conserven mayor calidad y nitidez.

Zoom óptico: calidad de imagen y funcionamiento

El zoom óptico es el acercamiento auténtico en fotografía, ya que se basa en el movimiento físico de las lentes dentro del objetivo. Al ajustar la distancia focal, la cámara magnifica la imagen antes de que la luz llegue al sensor, lo que permite mantener la resolución y la nitidez completas. Esto garantiza que la calidad de la imagen permanezca intacta, sin pérdida de detalle ni aparición de pixelación.

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Una de las ventajas principales del zoom óptico es su buen desempeño en la mayoría de condiciones de luz, aunque siempre dependerá de la calidad de la lente. Por este motivo, la recomendación general es utilizar el zoom óptico siempre que sea posible.

Su principal limitación es que requiere espacio físico para mover las lentes, lo que explica el uso de lentes periscópicas o múltiples cámaras traseras en los móviles modernos.

Zoom digital: recorte por software y limitaciones

A diferencia del óptico, el zoom digital no implica ningún movimiento de lentes. Se trata de una ampliación artificial generada por software: la cámara recorta la imagen original y amplía el centro para simular que se está más cerca del sujeto.

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Aunque esto puede permitir acercamientos extremos que serían imposibles con una óptica tradicional, el precio es la pérdida de calidad. La imagen resultante suele verse más pixelada, borrosa y con mayor “ruido”, sobre todo si se abusa del aumento.

El zoom digital es especialmente sensible a las condiciones de luz. Funciona mejor en ambientes muy iluminados, pero pierde mucha definición en situaciones nocturnas o de baja luz, volviéndose borroso. Por ello, solo se recomienda su uso cuando no haya otra alternativa disponible y sea estrictamente necesario.

Estrategias para sacar el máximo provecho del zoom en fotografía

Para obtener los mejores resultados en tus fotos, conviene seguir algunas pautas prácticas:

Prioriza el zoom óptico siempre que tu equipo lo permita. Si tienes la opción de acercarte físicamente al sujeto, hazlo antes de recurrir al zoom digital.

Conoce los límites de tu dispositivo. En móviles con varios objetivos, el zoom óptico suele estar disponible hasta ciertos niveles (por ejemplo, 3x). Cualquier aumento superior suele ser digital.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Si necesitas un recorte, es preferible tomar la fotografía sin zoom digital y editarla posteriormente en una aplicación. Así evitarás perder calidad de manera irreversible.

Aprovecha el denominado “zoom híbrido” o “zoom sin pérdida” en móviles con sensores de alta resolución. Estos utilizan su gran cantidad de megapíxeles para recortar sin sacrificar demasiada nitidez.

Utiliza un trípode o apoya bien tus brazos al usar zoom, ya que a mayor acercamiento, más sensible será la cámara a cualquier movimiento. La estabilización es clave para evitar imágenes movidas.

Dominar el uso tanto del zoom óptico como del digital te permitirá adaptar tu técnica a cada situación y obtener imágenes de mayor calidad, independientemente del dispositivo que utilices.

La parte trasera de un celular negro muestra su sistema de doble cámara con una luz roja encendida, simbolizando la vigilancia o actividad de grabación en dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sacar el máximo partido a la cámara de tu celular de alta gama

Para tomar buenas fotos con un celular de alta gama, es fundamental aprovechar al máximo las capacidades de sus cámaras avanzadas y la tecnología incorporada. Comienza seleccionando la lente adecuada para cada situación: utiliza el objetivo principal para paisajes y retratos, el teleobjetivo para acercamientos sin perder calidad y el gran angular para capturar escenas amplias.

Asegúrate de enfocar correctamente tocando sobre el área principal de la imagen en la pantalla, y ajusta la exposición manualmente si es necesario para evitar zonas quemadas o demasiado oscuras.

Aprovecha los modos profesionales o “Pro” que ofrecen estos dispositivos para controlar parámetros como el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos, adaptando la configuración a las condiciones de luz y al tipo de escena.

El entorno y la estabilidad también marcan la diferencia. Busca siempre una buena fuente de luz natural, evitando contraluces fuertes o sombras duras sobre el sujeto. Si es posible, utiliza un trípode o apoya el teléfono en una superficie estable para evitar movimientos, sobre todo cuando utilices el zoom o realices tomas nocturnas.

No olvides limpiar las lentes antes de disparar para evitar manchas o reflejos indeseados. Finalmente, experimenta con los modos de fotografía avanzada, como el modo retrato, el HDR o la inteligencia artificial del software, que ayudan a mejorar la nitidez, el color y el desenfoque del fondo, logrando imágenes más profesionales y llamativas.