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Estos son los números de lotería que la IA recomienda para abril de 2026

Gemini aconseja evitar los patrones más comunes y recomienda seleccionar números a partir del 32

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Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La IA también advierte sobre los patrones visuales: “Evita cualquier forma bonita o patrón visual en el papel”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ilusión de acertar los seis números ganadores acompaña a millones de personas cada semana, pero, según expertos y matemáticos consultados a través de la inteligencia artificial Gemini, no existe fórmula mágica para predecir el resultado.

Lo que sí puede hacer la IA es sugerir estrategias inteligentes para maximizar las probabilidades de ganar y, en caso de acertar, evitar repartir el premio con decenas de desconocidos. Gemini detalla tres tácticas clave que pueden cambiar la experiencia del juego.

Estrategia antimultitudes: cómo elegir combinaciones únicas

Gemini señala que “el mayor riesgo de ganar el premio gordo es descubrir que otras 50 personas eligieron los mismos números y tener que repartir los millones”. Para evitarlo, la IA recomienda alejarse de patrones populares. “Juega del 32 en adelante”, sugiere, ya que la mayoría de jugadores elige fechas significativas (entre el 1 y el 31). Incluir números superiores al 31 reduce la probabilidad de compartir el premio.

Un boleto de lotería "rasca y gana" de Mega Millions y Powerball, parcialmente raspado, visible sobre una mesa de madera con varias monedas en el fondo.
Jugar responsablemente significa disfrutar del entretenimiento sin excesos, manteniendo siempre el control y tomando decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA también advierte sobre los patrones visuales: “Evita cualquier forma bonita o patrón visual en el papel”, y desaconseja secuencias obvias como “1-2-3-4-5-6” o múltiplos, ya que miles de jugadores recurren a ellas. Cuanto más impredecible sea la combinación, menor será la competencia en caso de acierto.

Ahora bien, aquí tienes 5 combinaciones recomendadas por Gemini, asumiendo un formato estándar de 6 números principales (del 1 al 49), que es común en muchos sorteos a nivel mundial:

Combinación 1 (Énfasis en números altos):

  • 04 - 17 - 33 - 38 - 42 - 47

Combinación 2 (Dispersión irregular):

  • 09 - 22 - 25 - 39 - 41 - 46

Combinación 3 (Ruptura de patrones visuales):

  • 03 - 11 - 28 - 34 - 44 - 49

Combinación 4 (Equilibrio de extremos):

  • 02 - 15 - 31 - 36 - 40 - 48

Combinación 5 (Aleatoriedad fría):

  • 07 - 19 - 26 - 32 - 37 - 45

Claves para mejorar las probabilidades

Otra táctica recomendada por Gemini es la estrategia del sindicato o “vaquita”. “Divide el riesgo, multiplica las opciones”, afirma la IA. Formar un grupo con amigos, familiares o compañeros de trabajo permite comprar más boletos distintos sin incrementar el gasto individual. Aunque el premio se reparta, el porcentaje ganado puede ser más significativo que jugar solo.

Por último, Gemini aconseja confiar en la opción automática de las terminales: “La táctica más fría y eficiente es pedir que el sistema te genere la jugada al azar”.

Otra táctica recomendada por Gemini es la estrategia del sindicato o “vaquita”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Otra táctica recomendada por Gemini es la estrategia del sindicato o “vaquita”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la IA, el Quick Pick elimina sesgos emocionales y supersticiones personales, ofreciendo combinaciones realmente aleatorias y únicas, lo que aumenta las posibilidades de no coincidir con otros jugadores.

En síntesis, aunque no existe un número “ganador” garantizado, la IA sugiere que aplicar estas estrategias puede marcar la diferencia entre repartir el premio y quedarse con el bote completo si la suerte está de tu lado.

Juego responsable y seguridad digital: consejos para proteger tu dinero en apuestas

Jugar responsablemente significa disfrutar del entretenimiento sin excesos, manteniendo siempre el control y tomando decisiones informadas. Así lo plantea Isabel Cristina Lopera, gerente de sostenibilidad del Grupo Gelsa, quien subraya: “Nuestro compromiso es acompañar a los apostadores con herramientas que les permitan mantener el control y hacer del juego una experiencia segura”.

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
No existe un número “ganador” garantizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Principios del juego responsable

La práctica responsable del juego implica definir límites de gasto antes de comenzar, evitar el impulso de recuperar pérdidas, no utilizar dinero prestado y priorizar las relaciones familiares y sociales. Tanto el Grupo Gelsa como Paga Todo promueven estos hábitos para que el entretenimiento no se convierta en motivo de preocupación.

El juego responsable requiere apostar únicamente en empresas habilitadas legalmente, que garanticen seguridad y respaldo a los usuarios. Participar en juegos no autorizados puede implicar riesgos como la posibilidad de no recibir premios y la falta de contribución al sistema de salud.

Primer plano de una mano sosteniendo un boleto de Mega Millions con números de sorteo y montos de USD 2,000,000 y USD 1,300,000. Fondo borroso de una calle de ciudad con taxis amarillos.
Utilizar tarjetas prepago o virtuales en vez de tarjetas de crédito o débito directamente vinculadas a la cuenta principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Seguridad en apuestas y pagos online: consejos para proteger tus datos

El auge de las apuestas y el entretenimiento digital en Perú ha incrementado la frecuencia de pagos en plataformas locales e internacionales, lo que trae consigo nuevos desafíos en materia de seguridad financiera y protección de datos. Fernando Gonzales, OSI de Ligo, recomienda:

  1. Utilizar tarjetas prepago o virtuales en vez de tarjetas de crédito o débito directamente vinculadas a la cuenta principal, reduciendo así el riesgo frente a fraudes.
  2. Separar el dinero destinado al entretenimiento del presupuesto diario, estableciendo saldos independientes para evitar consumos impulsivos y descontrolados. Gonzales destaca: “Separar el dinero del entretenimiento y definir montos cerrados reduce significativamente la exposición a fraudes y a consumos que luego el usuario no logra rastrear”.
  3. Optar por medios de pago con validación y control posterior, permitiendo revisar transacciones antes de procesar beneficios.
  4. Revisar cuidadosamente los topes, condiciones y fechas de abono de cada plataforma.
  5. Aprovechar herramientas como el cashback para amortiguar el gasto en apuestas online, incluso si los resultados no son favorables.

A medida que crecen las apuestas digitales en el país, la adopción de estas prácticas —como usar tarjetas prepago, separar saldos y revisar condiciones— resulta fundamental para garantizar una experiencia segura, controlada y acorde a una gestión financiera responsable.

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