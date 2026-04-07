Tecno

El sube y baja de las criptomonedas: así cotizan

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 68.399,24 dólares

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las monedas virtuales han experimentado un sube y baja en los últimos meses, pues ciertos personajes multimillonarios -como Elon Musk- y gobiernos han optado por darles un empujón como moneda de curso legal, pero también han registrado algunos tropiezos como el "criptocrash", ocurrido a principios de mayo de 2022 que puso en jaque a muchas criptodivisas.

Pese a este panorama, cada vez son más las personas que optan por incursionar en el mundo de las criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo, a pesar de la volatilidad que las caracteriza.

El precio de las criptomonedas

Esta es la cotización de las principales criptomonedas para este 7 de abril.

El bitcoin cotiza este día en 68.399,24 dólares, lo que implica un cambio de -0,67% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,73% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.092,37 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,03%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 597,01 dólares, con un cambio de -0,75%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 53,16 dólares tras una variación de -1,77%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptodivisas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de -1,85% en las últimas 24 horas.

¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas?

Representaciones de bitcoins (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones de bitcoins (REUTERS/Edgar Su)

El mercado de las criptomonedas funciona de manera descentralizada y se basa en la tecnología blockchain que garantiza la seguridad en sus transacciones. Aunque cada una de ellas puede tener reglas y mecanismos específicos de su funcionamiento, hay algunas características generales que se pueden enumerar y que facilitan su entendimiento:

Blockchain: a menos que se trate de un token, todas las criptomonedas recurren a la tecnología blockchain, un registro digital descentralizado y seguro que permite realizar operaciones verificadas a través de una red de computadoras llamadas nodos.

La blockchain ayuda a registrar y verificar todas las transacciones realizadas con la criptomoneda y cada una de ellas se agrupa a bloques, que a su vez se une a una cadena de bloques de manera secuencial, creando así un historial inmutable y transparente para todos.

Criptografía: este tipo de monedas digitales utilizan la técnica de criptografía para proteger la privacidad entre los usuarios, autentifica las transacciones y también controla la emisión de nuevas monedas.

Minería: algunas criptomonedas usan el proceso de minería para validar y asegurar las transacciones en la red. Los mineros utilizan su poder computacional y resuelven problemas matemáticos para verificar y asegurar las transacciones a cambio reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas.

Sin embargo, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada, lo que significa que sólo se crearán un número finito de nuevas unidades, ello para evitar la inflación y mantener el valor de la criptomoneda a largo plazo. La emisión de nuevas puede estar programada o bien puede depender de un consenso de la comunidad.

Carteras: las carteras son aplicaciones o dispositivos que permiten a los usuarios almacenar y gestionar criptomonedas. Existen varios tipos: las que están en línea (en la nube); las de software (en la computadora o en un dispositivo móvil); y hardware (dispositivos físicos que almacenan las claves privadas de forma segura).

Claves: cada usuario de una criptomoneda tiene una clave pública y privada; la primera sirve para recibir fondos, mientras que la segunda se utiliza para formar digitalmente las transacciones y demostrar la propiedad de los fondos.

Monedas virtuales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, al realizar una operación de prueba en un cajero automático para transacciones en bitcoin, en San Salvador (El Salvador). (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)
Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, al realizar una operación de prueba en un cajero automático para transacciones en bitcoin, en San Salvador (El Salvador). (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Estos son los códigos de Free Fire para canjear hoy 7 de abril de 2026

Los jugadores registrados pueden reclamar recompensas como diamantes, trajes y objetos exclusivos a través de combinaciones disponibles por tiempo limitado

Estos son los códigos de Free Fire para canjear hoy 7 de abril de 2026

64 cursos gratuitos creados por ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot para dominar la IA a la perfección

Los cursos abarcan desde nivel básico hasta avanzado e incluyen desarrollo, automatización y análisis de datos

64 cursos gratuitos creados por ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot para dominar la IA a la perfección

Acciones de Tesla caen en Wall Street: qué está pasando con la empresa de autos eléctricos de Elon Musk

La compañía despachó 358.023 vehículos, una cifra inferior a las 372.160 unidades previstas

Acciones de Tesla caen en Wall Street: qué está pasando con la empresa de autos eléctricos de Elon Musk

WhatsApp no va más en estos iPhone desde el 15 de abril de 2026

Los celulares afectados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación, y existe el riesgo de perder toda la información almacenada si no se realiza un respaldo

WhatsApp no va más en estos iPhone desde el 15 de abril de 2026

Microsoft lanza tres nuevos modelos de IA, su estrategia independiente pese a alianza con OpenAI

La compañía presentó modelos de transcripción, voz e imagen para fortalecer su ecosistema propio de inteligencia artificial

Microsoft lanza tres nuevos modelos de IA, su estrategia independiente pese a alianza con OpenAI
DEPORTES
Comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: los millonarios premios que reparten

Comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: los millonarios premios que reparten

Escándalo en España: aseguran que “borraron” del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

Tomás Etcheverry firmó un sólido estreno en el Masters 1000 de Montecarlo ante Grigor Dimitrov

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

El espectacular try de una estrella del rugby francés sacándose a 5 rivales de encima: “Nunca vi un jugador tan rápido” 

TELESHOW
Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de las críticas y reveló de qué trabaja

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de las críticas y reveló de qué trabaja

Carla Peterson celebró su cumpleaños con un romántico mensaje de Martín Lousteau: “Qué linda vida nos armaste”

Inseparables en Punta del Este: la llamativa frase de Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

INFOBAE AMÉRICA

Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001

Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001

Descubren que algunas personas generan un “remedio natural” frente al virus de la gripe

El fenómeno de El Niño podría ser el más intenso en un siglo y provocar temperaturas récord

El día después: Uruguay elabora un plan para que los recién liberados de la cárcel puedan reinsertarse

Un nadador murió en Florida en medio de playas llenas y advertencias por corrientes de resaca