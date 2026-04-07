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Del Nokia 1100 al iPhone: los cinco celulares que marcaron la historia de la tecnología móvil

La transición del teclado físico a la pantalla táctil cambió la forma de interactuar con la tecnología

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Cinco teléfonos móviles alineados: Nokia 1100, Motorola StarTAC plegado, BlackBerry con teclado QWERTY, iPhone azul, y Samsung Galaxy Note bronce con lápiz.
Nokia, BlackBerry, iPhone, Motorola y Samsung cuentan con celulares que marcaron la historia móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reducido grupo de celulares logró cambiar el rumbo de la industria tecnológica y redefinir la forma en que las personas se comunican, trabajan y consumen contenido.

Desde dispositivos básicos enfocados en llamadas hasta smartphones que funcionan como computadoras de bolsillo, modelos como el Nokia 1100, el Motorola StarTAC, el BlackBerry 6210, el iPhone y el Samsung Galaxy Note marcaron hitos clave en la evolución de la telefonía móvil.

Estos dispositivos no solo destacaron por su innovación técnica, sino por su impacto masivo en el comportamiento de los usuarios. Cada uno introdujo cambios que luego se convirtieron en estándares de la industria, desde el diseño hasta la integración de servicios digitales. Su influencia sigue presente en los smartphones actuales.

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
El Nokia 1100 fue uno de los celulares más vendidos de la historia. (Composición Infobae: Nokia)

El caso del Nokia 1100, lanzado en 2003, es uno de los más representativos en términos de alcance global. Con más de 250 millones de unidades vendidas, se convirtió en el teléfono más comercializado de la historia. Su éxito radicó en la simplicidad: batería de larga duración, resistencia al polvo y funciones básicas como linterna. Este modelo permitió que millones de personas, especialmente en mercados emergentes, accedieran por primera vez a la telefonía móvil.

A mediados de los años noventa, el Motorola StarTAC introdujo un cambio en la forma y el uso del celular. Su diseño tipo concha redujo el tamaño de los dispositivos y los hizo más portátiles. Además, incorporó funciones como la vibración, que en ese momento representaban una novedad. Este modelo marcó el inicio de una etapa en la que el teléfono dejó de ser solo una herramienta funcional para convertirse también en un objeto personal.

En paralelo, la llegada del BlackBerry 6210 en 2003 redefinió el uso del móvil en entornos profesionales. Este dispositivo integró por primera vez de forma eficiente el correo electrónico con las llamadas, gracias a su teclado físico QWERTY y servicios de mensajería. Su adopción en el ámbito corporativo impulsó una cultura de conectividad constante, donde responder mensajes en cualquier momento se volvió una práctica habitual.

Blackberry
Los celulares BlackBerry marcaron una generación al integrar el correo electrónico. (Reuters)

El punto de inflexión más significativo ocurrió en 2007 con la presentación del iPhone por parte de Steve Jobs. Este dispositivo eliminó los teclados físicos y apostó por una interfaz completamente táctil basada en gestos. La introducción del multitouch y la posterior expansión de las aplicaciones móviles transformaron el teléfono en una plataforma digital integral, cambiando la forma en que se accede a internet y se consumen servicios.

Años después, en 2011, el Samsung Galaxy Note introdujo una tendencia que inicialmente generó dudas: las pantallas de gran tamaño. Con 5,3 pulgadas, este dispositivo inauguró la categoría de “phablets” y respondió a una demanda creciente por consumir contenido multimedia desde el móvil. Su éxito obligó a otros fabricantes a adaptar sus diseños, consolidando una nueva estándar en la industria.

La evolución de estos dispositivos refleja cambios más amplios en la sociedad. El paso de teléfonos centrados en llamadas a equipos orientados a datos marcó una transición hacia una conectividad permanente. Hoy, los smartphones integran funciones que abarcan desde comunicación hasta entretenimiento, trabajo y gestión personal.

Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note marco la tendencia de los celulares con grandes pantallas táctiles.

Además, cada uno de estos modelos dejó una huella técnica y conceptual. La durabilidad del Nokia 1100, el diseño del StarTAC, la productividad del BlackBerry, la interfaz del iPhone y el tamaño del Galaxy Note son elementos que se mantienen, en distintas formas, en los dispositivos actuales.

La historia de la telefonía móvil no se explica únicamente por avances tecnológicos, sino por la capacidad de ciertos productos de cambiar hábitos a gran escala. En ese contexto, estos cinco teléfonos destacan como puntos de quiebre que definieron el rumbo de una industria que continúa evolucionando.

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