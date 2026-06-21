Tecno

Youtube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Guardar
Google icon
YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)
YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

PUBLICIDAD

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

PUBLICIDAD

Acá el listado de los videos que están en tendencia este sábado 20 de junio

1. Amor de su camaArtista/canal: DobleP y cumbia rocha

2. Argentina (La Escaloneta Llego)Artista/canal: Rose Beat

3. Soy FavelaArtista/canal: LA T Y LA M

4. MÍAArtista/canal: Martin Vegas y Callejero Fino

5. Para la gilada REMIXArtista/canal: Meta Guacha, Callejero Fino y BM

6. Los Palmeras - Bombón Argentino - 2026Artista/canal: Los Palmeras

7. ICONIC BY MISTAKEArtista/canal: ILLIT, LE SSERAFIM y KATSEYE

8. Q Hubo Amor (Medellín)Artista/canal: Ovy On The Drums, Jere Klein y Blessd

9. Sin IlusionesArtista/canal: Shelo

10. No Debiste Volver Regálame Una Noche Si No Le Contesto (En Vivo)Artista/canal: Simon Aguirre

El boom de Youtube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube: entre la cultura popular y la política

En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)
En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

Tendencias YouTubeÚltimas actualizacionesTendencias YouTube hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué cerrar las apps en segundo plano de Android no siempre es lo más recomendable

Las versiones recientes de Android priorizan mantener las aplicaciones listas para un acceso rápido y eficiente

Por qué cerrar las apps en segundo plano de Android no siempre es lo más recomendable

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

Google DeepMind tiene un plan para protegerse si sus agentes de IA se descontrolan

La compañía desarrolló un sistema que detecta y bloquea comportamientos sospechosos de la inteligencia artificial en tiempo real

Google DeepMind tiene un plan para protegerse si sus agentes de IA se descontrolan

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartirse videos de una fiesta a la que habían asistido

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

DEPORTES

El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

“Cada día está mejor”: el padre del Dibu Martínez habló con Infobae Mundial y contó cómo se encuentra el arquero de la lesión de su dedo

La peculiar respuesta de Bielsa que hizo reír a los periodistas antes del partido de Uruguay en el Mundial

Impacto en Alemania por la lesión de una de sus figuras que complica su futuro en el Mundial: “No pinta bien”

El insólito momento que vivió Martín Palermo en un ascensor con un fanático de Haití que no lo conocía, pero le pidió una foto: “Un caradura bárbaro”

TELESHOW

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Catherine Fulop y Ova fueron al teatro a ver Billy Elliot

Abel Pintos celebró el Día de la Bandera con un show multitudinario en Rosario: el homenaje al Indio Solari

Juana Repetto celebró el cumpleaños de cinco de Belisario con una temática mundialista: globos, juegos y casita en el jardín

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala lanza un plan estatal para buscar a 45.000 desaparecidos de la guerra civil

El Gobierno de Guatemala lanza un plan estatal para buscar a 45.000 desaparecidos de la guerra civil

“Perder la voz fue lo que más me marcó”, la experiencia de una joven salvadoreña tras vencer el cáncer

Universidad de Costa Rica consolida su avance internacional y alcanza su mejor posición histórica en el ranking QS

Ministerio de Salud confirma que Crucitas es el principal foco de malaria en Costa Rica

Defensoría del Pueblo de Panamá alerta que traslado de reclusos a Coiba podría tener efectos ante la UNESCO