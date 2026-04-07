Acciones de Tesla caen en Wall Street: qué está pasando con la empresa de autos eléctricos de Elon Musk

Tesla tampoco alcanzó la meta de autos entregados que los analista habían anticipado para el primer trimestre del año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las acciones de Tesla en Wall Street registraron una caída al cierre del lunes 6 de abril de 2026, ubicándose en USD 352,82, lo que implicó una baja de USD 7,77 o 2,15% respecto a la jornada anterior. Antes de la apertura del martes 7 de abril, el precio premercado se situaba en USD 348,45.

Este descenso muestra que los títulos de Tesla mantienen una tendencia bajista, evidente tanto en el cierre del lunes como en las operaciones previas a la apertura del martes. El comportamiento negativo ya había sido anticipado por JP Morgan Chase, firma estadounidense de servicios financieros.

El analista Ryan Brinkman recomendó a los inversores actuar con cautela ante estas proyecciones, señalando el riesgo de ejecución y la necesidad de considerar el valor temporal del dinero.

Tesla está experimentando una tendencia bajista en Wall Street. (Yahoo! Finanzas)

Por otro lado, Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, entregó 358.023 vehículos en el primer trimestre del año un 6,3% más que en 2025, pero por debajo de las 372.160 unidades estimadas por los analistas, según datos de Bloomberg. Este resultado inferior a las expectativas incrementó las preocupaciones sobre el desempeño de la empresa en el corto plazo.

A la vez, Tesla enfrenta una competencia creciente de otros fabricantes de vehículos eléctricos como BYD, así como de empresas tradicionales como Mercedes-Benz, General Motors y Ford Motor.

Qué alternativas tiene Tesla para mejorar estos resultados

Para mejorar sus resultados financieros, Tesla podría apoyarse en el interés que generan sus próximos lanzamientos. El robotaxi exclusivo de Tesla, conocido como Cybercab, es un vehículo sin volante ni pedales cuya producción inicial está programada para comenzar en abril.

Teska puede affectar al entusiasmo por el Cybercab para mejorar sus resultados. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Elon Musk busca que este modelo sea el pilar de la nueva red de transporte compartido autónomo de la compañía.

Además, Elon Musk está acelerando el desarrollo del robot humanoide Optimus, con el objetivo de implementarlo en tareas repetitivas o monótonas dentro de las fábricas de Tesla antes de fin de año.

El analista Brinkman advirtió que, aunque el riesgo tecnológico y de ejecución es ahora menor de lo que se pensaba, ingresar a segmentos de mayor volumen y precios más bajos implica mayores desafíos en términos de demanda, ejecución y competencia.

Elon Musk anuncia el inicio de un megaproyecto de chips de IA

Este desempeño financiero se produce pocas semanas después de que Elon Musk anunciara en su cuenta de X (antes Twitter) que el proyecto Terafab de Tesla, enfocado en una planta de fabricación de chips para inteligencia artificial se iba a lanzar el día 21 de marzo de 2026.

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, anunció a través de su cuenta de X que el 'Proyecto Terafab' se iba a lanzar en marzo de 2026. (X: elonmusk)

Tesla indicó que Terafab representa una inversión estimada de USD 25.000 millones y se integra en un plan de gasto récord que superará los USD 20.000 millones durante 2026.

El objetivo principal es anticiparse a una posible escasez de chips, una situación que, según Musk, podría afectar a la compañía en los próximos tres o cuatro años.

La planta Terafab combinará procesamiento lógico, almacenamiento de memoria y empaquetado avanzado en un solo complejo industrial.

Esta estrategia, poco habitual fuera de Taiwán y Corea del Sur, permitirá a Tesla fabricar entre 100.000 y 200.000 millones de chips personalizados de memoria y de inteligencia artificial por año.

Tesla quiere adelantar su producción de chips para evitar verse afectado por una futura escasez. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla, señaló que el gasto total de Terafab aún no está completamente reflejado en las cifras oficiales de inversión. La planta empleará tecnología de 2 nanómetros, el nodo más avanzado disponible en la manufactura comercial actual.

La producción de pequeños lotes del chip AI5 está prevista para 2026, con la meta de alcanzar una escala industrial en 2027. Toda la cadena de suministro será gestionada internamente, beneficiando tanto a Tesla como a xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk.

El desarrollo del chip de quinta generación, AI5, es un componente central en la estrategia de Tesla y será fundamental para potenciar el software de conducción autónoma, el sistema de robotaxis Cybercab y los robots humanoides Optimus.