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Tom Clancy’s The Division Resurgence llega a móviles: conoce los dispositivos compatibles

La nueva entrega de Ubisoft es apta para una amplia variedad de equipos, ya que puede jugarse en terminales con sistema operativo iOS

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Tom Clancy’s The Division Resurgence - videojuegos - Android - iOS - tecnología - 1 de abril
El juego puede descargarse y disfrutarse de forma gratuita bajo el modelo free-to-play. (Composición Infobae: ubisoft.com)

Tom Clancy’s The Division Resurgence llega a móviles. Ubisoft ha lanzado a nivel mundial su esperado RPG shooter en tercera persona, ahora adaptado y optimizado para smartphones y tablets, llevando la experiencia completa de la saga a la palma de la mano.

El título, concebido desde cero para plataformas móviles, busca captar tanto a los seguidores de la franquicia como a una nueva generación de jugadores.

Dispositivos compatibles con The Division Resurgence: iOS y Android

La nueva entrega de Ubisoft está disponible para un amplio rango de dispositivos, ya que puede jugarse en terminales con sistema operativo iOS —incluyendo iPhone y iPad—, así como en móviles y tablets Android.

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Ubisoft ha lanzado a nivel mundial su esperado RPG shooter en tercera persona. (ubisoft.com)

El juego puede descargarse y disfrutarse de forma gratuita bajo el modelo free-to-play, aunque incorpora compras dentro de la aplicación para quienes deseen ampliar la experiencia.

La adaptación para móviles no es un simple port de versiones de consola o PC: The Division Resurgence ha sido desarrollado específicamente para dispositivos móviles, con controles táctiles optimizados y una interfaz adaptada para garantizar fluidez y comodidad durante el combate y la exploración.

Experiencia de juego: historia inédita y modos multijugador

La trama de Resurgence se sitúa entre los eventos de The Division y The Division 2. Los jugadores encarnan a un agente recién activado en una Nueva York sumida en el caos tras el brote del virus Green Poison, con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la población civil.

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La trama de Resurgence se sitúa entre los eventos de The Division y The Division 2. (ubisoft.com)

El título ofrece una campaña principal con desarrollo narrativo, misiones de rescate y enfrentamientos contra facciones hostiles. Además, el juego permite avanzar tanto en solitario como en equipos de hasta cuatro integrantes, fomentando la cooperación y la estrategia.

Dentro de sus modos destacados se encuentra la Dark Zone, el icónico entorno PvPvE cargado de tensión y recompensas, así como Conflict, un modo competitivo donde los jugadores luchan por el control del mapa en partidas de tiempo limitado.

Contenidos, clanes y progresión en The Division Resurgence

El mundo abierto de Resurgence presenta actividades variadas, desde asegurar zonas y rescatar rehenes hasta completar misiones semanales. El endgame incluye desafíos como el Legendary Challenge, que exige máxima destreza, y el Lone Wolf Challenge, enfocado en el progreso individual.

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En The Division Resurgence es posible obtener y mejorar una gran variedad de armas y equipamiento. (ubisoft.com)

El sistema de clanes incentiva la colaboración entre jugadores para desbloquear beneficios y afrontar retos más complejos. El juego incorpora cinco especializaciones —Demolitionist, Bulwark, Field Medic, Tech Operator y Vanguard—, cada una con habilidades propias que permiten adaptar el estilo de combate a las preferencias de cada usuario.

En cuanto a enemigos, los jugadores se enfrentarán a cuatro facciones principales: Raiders, Rikers, Cleaners y los nuevos Freemen, caracterizados por su agresividad y el uso de armamento improvisado.

El lanzamiento de Tom Clancy’s The Division Resurgence refuerza la estrategia de Ubisoft de expandir sus franquicias estrella al mercado mobile, ofreciendo una experiencia robusta y diseñada para la portabilidad.

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Elige la especialización que mejor se ajuste a tu estilo de juego. (ubisoft.com)

El título no solo amplía el universo narrativo de la saga, sino que también marca un hito en la adaptación de videojuegos AAA a dispositivos móviles, donde la conectividad y la facilidad de acceso son claves para el éxito actual en la industria del gaming.

Ubisoft: todo sobre la desarrolladora de videojuegos

Ubisoft es una de las compañías más reconocidas en la industria mundial de los videojuegos. Fundada en 1986 en Francia por los hermanos Guillemot, la empresa ha consolidado su presencia global a través del desarrollo, publicación y distribución de títulos para consolas, PC y dispositivos móviles.

Su catálogo abarca franquicias de gran éxito como Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, Rainbow Six y Watch Dogs, entre otras, logrando captar a millones de jugadores en todo el mundo.

La filosofía de Ubisoft se basa en la innovación constante y la creación de experiencias interactivas que trascienden fronteras culturales. La compañía opera estudios en múltiples países y apuesta por nuevas tecnologías y tendencias del mercado, como el juego en la nube y el gaming para móviles.

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