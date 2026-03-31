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Netflix amplía su oferta en abril 2026: casi 50 estrenos de series y películas

La plataforma apuesta por contenido internacional y adaptaciones para ampliar su audiencia en abril

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix incluirá cerca de 50 producciones entre películas y series durante el mes de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix anunció un refuerzo significativo de su catálogo para abril con el estreno de casi 50 series y películas, en una estrategia que apunta a captar la atención de los usuarios durante la temporada de Semana Santa. La plataforma prioriza especialmente el lanzamiento de nuevas series, que representan más de 30 de los títulos programados para este mes.

El anuncio posiciona a abril como uno de los periodos más activos del año para el servicio de streaming en términos de volumen de contenido. La oferta incluye producciones originales, nuevas temporadas de series consolidadas, adaptaciones internacionales y el regreso de franquicias populares.

Stranger Things regresa con una nueva propuesta

Uno de los estrenos más destacados es el regreso del universo de Stranger Things. El próximo 23 de abril se estrenará Stranger Things: Relatos del 85, una versión animada que se sitúa cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Stranger Things: Relatos Del '85 (Captura de tráiler oficial)
Stranger Things: Relatos Del '85 (Captura de tráiler oficial)

La producción retoma la historia en 1985 y explora nuevas perspectivas de los personajes en su etapa más joven. Aunque no se espera que altere la narrativa principal, sí ampliará detalles del universo que convirtió a la serie en uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Las series lideran los estrenos

El catálogo de abril estará dominado por las series, con múltiples lanzamientos a lo largo del mes. Entre ellos destaca la segunda temporada de Clanes, que llegará el 3 de abril tras dos años de espera, y la quinta temporada de Machos Alfa, prevista para el 17 de abril.

También se suman producciones internacionales, como la adaptación del manga Los pecados de Kujo, que debutará el 2 de abril y abordará historias vinculadas a casos legales complejos en Japón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix busca ampliar su catálogo para atraer más clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras series relevantes incluyen:

  • El amor en el espectro autista – 1 de abril 
  • Rompiendo el hielo – 2 de abril
  • Besos, Kitty (tercera temporada) – 2 de abril 
  • Alkhallat+: La serie – 2 de abril 
  • El agente divino – 2 de abril 
  • Perros de caza – 3 de abril 
  • Mar de fondo – 3 de abril 
  • Los pasillos del juzgado – 3 de abril 
  • Confía en mí: el falso profeta – 8 de abril 
  • Bandi – 9 de abril 
  • Errores épicos – 9 de abril 
  • Rabo de Peixe – 10 de abril 
  • En casa de los Fury – 12 de abril 
  • Maleantes – 14 de abril 
  • Perfil falso – 15 de abril 
  • La ley de Lidia Poët (tercera temporada) – 15 de abril 
  • Sanar, cocinar, amar – 15 de abril 
  • Million Dollar Secret – 15 de abril 
  • Diente de león – 16 de abril 
  • Ronaldhinho – 16 de abril 
  • Bronca – 16 de abril 
  • Calle CoComelon – 20 de abril 
  • Funny AF with Kevin Hart – 20 de abril 
  • Los no elegidos – 21 de abril 
  • Santita – 22 de abril 
  • Aquí hablamos de huertos – 22 de abril 
  • Una nueva jugada – 23 de abril 
  • El profe – 23 de abril 
  • Si los deseos mataran… – 24 de abril 
  • Te irás al infierno – 27 de abril 
  • ¿Debería casarme con un asesino? – 29 de abril

Nuevas películas y adaptaciones

En el apartado cinematográfico, Netflix incorporará alrededor de 15 películas, incluyendo producciones originales y títulos basados en historias reales o franquicias conocidas.

Entre los estrenos se encuentra El fuego de la venganza, una adaptación de la película protagonizada por Denzel Washington, que llegará el 30 de abril. También destaca Una historia de gorilas contada por David Attenborough, que se estrenará el 17 de abril.

Netflix cuenta con adaptaciones y películas internacionales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo
Netflix cuenta con adaptaciones y películas internacionales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo

Algunos de los títulos más relevantes son:

  • Un pueblo al rescate – 1 de abril
  • El último gigante – 1 de abril
  • La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson – 3 de abril
  • Secretos del deporte: Jaque al rey – 7 de abril
  • 18 rosas – 9 de abril
  • La tostadora – 14 de abril
  • Compañeras de cuarto – 15 de abril
  • Depredador dominante – 24 de abril
  • Je m’appelle Agneta – 29 de abril

Estrategia de volumen y diversidad

El incremento de estrenos responde a una estrategia de diversificación de contenidos. Netflix combina producciones locales e internacionales, distintos géneros y formatos para ampliar su alcance y atraer a diferentes segmentos de audiencia.

Además, el calendario coincide con un periodo clave de consumo audiovisual, en el que los usuarios suelen dedicar más tiempo a plataformas de streaming. La apuesta por un alto volumen de contenido busca reforzar la retención de suscriptores y competir con otros servicios del sector.

Netflix sigue ampliando su catálogo para atraer nuevos usuarios ante la alta competencia.
Netflix sigue ampliando su catálogo para atraer nuevos usuarios ante la alta competencia.

La oferta de abril refleja una tendencia clara: el crecimiento del catálogo como principal herramienta para captar y mantener usuarios. Con casi 50 estrenos en un solo mes, Netflix consolida su enfoque en la renovación constante de contenido como eje central de su modelo de negocio.

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