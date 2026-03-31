Aumenta la nitidez de tus llamadas en iPhone con estos simples pasos

Para activar el aislamiento de voz durante una llamada, basta con abrir el Centro de Control. REUTERS/Manuel Orbegozo

Aunque los iPhone permiten realizar múltiples tareas y ofrecen tecnología de última generación, la calidad de las llamadas sigue siendo una prioridad para muchos usuarios.

Problemas como la mala cobertura o el ruido ambiental pueden dificultar las conversaciones, incluso en los modelos más avanzados. Sin embargo, Apple ha incorporado herramientas como el aislamiento de voz que pueden marcar una gran diferencia en la experiencia diaria.

Cómo funciona el aislamiento de voz en iPhone para mejorar llamadas

El aislamiento de voz es una función introducida en iOS 15 que utiliza los micrófonos del iPhone junto con algoritmos avanzados para bloquear el ruido ambiental y darle prioridad a la voz del usuario durante las llamadas.

El aislamiento de voz es una función introducida en iOS 15. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción resulta especialmente útil en entornos ruidosos, como eventos o calles concurridas, permitiendo que la persona al otro lado de la línea escuche con mayor claridad.

Para activar el aislamiento de voz durante una llamada, basta con abrir el Centro de Control, seleccionar los controles de la app Teléfono y elegir la opción “Aislamiento de voz”. Así, el sistema pasa de un modo automático —que elige el micrófono y los ajustes según la situación— a priorizar la voz y reducir el ruido de fondo en tiempo real.

Es importante recordar que esta función está disponible en iPhone XR, XS o modelos posteriores, y requiere tener iOS 16.4 o superior para las llamadas telefónicas normales.

Problemas como la mala cobertura o el ruido ambiental pueden dificultar las conversaciones. REUTERS/Maxim Shemetov

Requisitos y otras opciones para optimizar la calidad de las llamadas en iPhone

Para aprovechar al máximo el aislamiento de voz, el dispositivo debe cumplir ciertos requisitos: ser un modelo compatible y contar con la versión adecuada de iOS. Además, con las actualizaciones recientes como iOS 26, esta función se extiende a videollamadas, grabaciones de audio y otras aplicaciones de terceros, aunque dependerá de cada desarrollador habilitarla en sus plataformas.

Otra alternativa para mejorar la calidad durante las llamadas es activar la cancelación de ruido desde Ajustes > Accesibilidad > Audio y efectos visuales. Esta opción suele estar habilitada por defecto en modelos como el iPhone 12 y anteriores, pero siempre conviene verificarlo.

Por último, es importante no confundir el aislamiento de voz para llamadas con la opción similar en video. En los ajustes de accesibilidad, existe una función que aísla los diálogos al ver videos, facilitando la comprensión en ambientes ruidosos, pero su efecto no se aplica a las llamadas telefónicas.

Con las actualizaciones recientes como iOS 26, esta función se extiende a videollamadas, grabaciones de audio y otras aplicaciones de terceros. (Reuters)

Con estas herramientas, los usuarios de iPhone pueden disfrutar de conversaciones nítidas y claras, incluso en entornos adversos. Activar el aislamiento de voz y la cancelación de ruido son pasos sencillos que pueden mejorar notablemente la experiencia de comunicación.

Cómo lograr llamadas más claras en Android

El sistema operativo Android también ofrece avanzadas soluciones para mejorar la calidad de las llamadas, independientemente de la marca del dispositivo. Aunque los menús y nombres de las funciones pueden variar entre fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi o Google Pixel, la mayoría de los teléfonos Android incorpora herramientas eficaces para limpiar el ruido de fondo y garantizar que la voz del usuario llegue con claridad.

Una de las opciones más modernas es la inteligencia artificial aplicada al micrófono. En dispositivos Samsung, esta función se llama “Foco de Voz” y puede activarse durante una llamada o incluso al usar aplicaciones como WhatsApp. Basta con desplegar el panel de notificaciones mientras se está en la llamada, buscar el modo de micrófono y seleccionar la opción correspondiente.

En Android, activar el VoLTE (Voz sobre LTE) permite que las llamadas viajen por la red 4G o 5G.

En los Google Pixel, la función “Llamadas nítidas” (Clear Calling) se activa desde el menú de sonido y vibración en los ajustes, filtrando el ruido de fondo gracias al procesador del teléfono.

Otra clave para mejorar la calidad de audio es activar el VoLTE (Voz sobre LTE), que permite que las llamadas viajen por la red 4G o 5G en lugar de las antiguas 2G o 3G, resultando en sonido de alta definición. Esta opción suele encontrarse en el menú de redes móviles o conexiones, bajo nombres como VoLTE, Llamadas 4G o Llamadas HD.

Finalmente, para quienes se encuentran en lugares con mala señal celular pero buena conexión a internet, activar las llamadas Wi-Fi (Wi-Fi Calling) es la solución ideal. Esta función posibilita que el teléfono utilice la red inalámbrica del hogar u oficina para transmitir la voz de manera estable y sin cortes, y suele estar disponible en el menú de redes móviles o en la configuración de la aplicación de teléfono.