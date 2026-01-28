Prepárate para San Valentín: 9 destinos para viajar solo si no tienes pareja, según Airbnb

En el primer puesto se encuentra Algarve, Portugal. Sus acantilados y calas escondidas convierten a la región en un lugar ideal para viajar solo.
El Algarve ofrece la posibilidad de practicar surf, recorrer senderos junto al mar, explorar cuevas costeras y visitar pueblos como Lagos, Tavira o Albufeira. Además, su ubicación dentro de la península lo hace accesible y atractivo.
El siguiente destino destacado es la Costa del Sol, España. Sus playas amplias, paseos marítimos y clima privilegiado durante todo el año la posicionan como una buena opción.
La Costa del Sol invita a comenzar el día con yoga frente al mar, realizar caminatas por cañones y descubrir localidades llenas de encanto como Marbella, Nerja o Mijas.
Destinos para viajar y pasar San Valentín 2026 en solitario
Otros destinos que Airbnb recomienda para viajar y pasar San Valentín 2026 en solitario son los siguientes:
- Cayos de Florida, Estados Unidos.
Este archipiélago tropical cuenta con aguas turquesa, calles bordeadas de palmeras y un ambiente relajado característico de las islas. Los visitantes pueden navegar en kayak por los manglares, nadar en el mar cálido y disfrutar de la sensación de verano. Entre los más de 1.700 cayos, destacan Key West, Marathon y Key Largo.
- Idyllwild, Estados Unidos.
Ubicado en la costa oeste, este refugio de California es ideal para quienes buscan tranquilidad entre bosques de pinos y cabañas acogedoras. Se puede recorrer rutas de montaña y participar en experiencias orientadas al bienestar, como sesiones de yoga, sauna o baños fríos, disponibles a través de Airbnb.
- Inverness, Escocia.
Esta ciudad del norte escocés atrae por sus paisajes naturales y la hospitalidad local. Los interesados en la cultura pueden visitar castillos y descubrir la historia de la región, mientras que los amantes de la naturaleza disfrutan del Lago Ness y de los impresionantes paisajes de las Tierras Altas.
- Isère, Francia.
Situada en los Alpes franceses, Isère es perfecta para quienes desean celebrar San Valentín en la nieve. Ofrece paisajes alpinos, pueblos de montaña y estaciones de esquí como Les Deux Alpes, Alpe d’Huez o Chamrousse para una experiencia invernal en solitario.
- La Altagracia, República Dominicana.
Este destino caribeño combina playas vírgenes, cultura vibrante y hospitalidad. Permite relajarse bajo el sol, refrescarse en aguas cristalinas y realizar paseos en barco, con la calidez propia del entorno tropical.
- Montañas de Carolina del Norte, Estados Unidos.
Para los amantes de la naturaleza y la montaña, esta región ofrece bosques frondosos, ríos y senderos panorámicos. Se pueden explorar el Parque Nacional Great Smoky Mountains, recorrer el Blue Ridge Parkway y visitar pueblos pintorescos como Asheville y Boone.
- Tromsø, Noruega.
Situada por encima del Círculo Polar Ártico, Tromsø es famosa por sus paisajes árticos y por ser uno de los mejores lugares para observar auroras boreales. Los visitantes pueden explorar fiordos, relajarse en un spa y contemplar las luces del norte en un entorno natural único.
Según Airbnb, la tendencia de viajar solo permanecerá en 2026, junto con el auge del turismo vinculado a grandes eventos.
La plataforma indica que el 65% de las fechas y ciudades más solicitadas para el 2026 coinciden con acontecimientos culturales, deportivos y musicales destacados, como los Juegos Olímpicos de Invierno, la Copa Mundial de la FIFA, el Carnaval y Coachella.
Varias ciudades han registrado incrementos significativos en las búsquedas:
- Río de Janeiro, Brasil: Más del 360% de aumento para las fechas del Carnaval.
- Indio, California, Estados Unidos: Más del 245% de incremento durante los fines de semana de Coachella.
- Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos: Más del 195% de aumento para las celebraciones de Mardi Gras.
- Milán, Italia: Más del 185% de incremento para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.
- Ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Más del 40% de aumento durante las fechas del torneo.