Prepárate para San Valentín: 9 destinos para viajar solo si no tienes pareja, según Airbnb

Según la plataforma de alquiler y turismo, este año la tendencia será viajar en solitario. (Airbnb)

En el primer puesto se encuentra Algarve, Portugal. Sus acantilados y calas escondidas convierten a la región en un lugar ideal para viajar solo.

El Algarve ofrece la posibilidad de practicar surf, recorrer senderos junto al mar, explorar cuevas costeras y visitar pueblos como Lagos, Tavira o Albufeira. Además, su ubicación dentro de la península lo hace accesible y atractivo.

Algarve en Portugal se caracteriza por ser una región con pueblos pintorescos. (Airbnb)

El siguiente destino destacado es la Costa del Sol, España. Sus playas amplias, paseos marítimos y clima privilegiado durante todo el año la posicionan como una buena opción.

La Costa del Sol invita a comenzar el día con yoga frente al mar, realizar caminatas por cañones y descubrir localidades llenas de encanto como Marbella, Nerja o Mijas.

Destinos para viajar y pasar San Valentín 2026 en solitario

Otros destinos que Airbnb recomienda para viajar y pasar San Valentín 2026 en solitario son los siguientes:

Cayos de Florida, Estados Unidos.

Este archipiélago tropical cuenta con aguas turquesa, calles bordeadas de palmeras y un ambiente relajado característico de las islas. Los visitantes pueden navegar en kayak por los manglares, nadar en el mar cálido y disfrutar de la sensación de verano. Entre los más de 1.700 cayos, destacan Key West, Marathon y Key Largo.

En el cayo de la Florida, el color del agua es turquesa. (Airbnb)

Idyllwild, Estados Unidos.

Ubicado en la costa oeste, este refugio de California es ideal para quienes buscan tranquilidad entre bosques de pinos y cabañas acogedoras. Se puede recorrer rutas de montaña y participar en experiencias orientadas al bienestar, como sesiones de yoga, sauna o baños fríos, disponibles a través de Airbnb.

Inverness, Escocia.

Esta ciudad del norte escocés atrae por sus paisajes naturales y la hospitalidad local. Los interesados en la cultura pueden visitar castillos y descubrir la historia de la región, mientras que los amantes de la naturaleza disfrutan del Lago Ness y de los impresionantes paisajes de las Tierras Altas.

Isère, Francia.

Situada en los Alpes franceses, Isère es perfecta para quienes desean celebrar San Valentín en la nieve. Ofrece paisajes alpinos, pueblos de montaña y estaciones de esquí como Les Deux Alpes, Alpe d’Huez o Chamrousse para una experiencia invernal en solitario.

La Altagracia, República Dominicana.

Este destino caribeño combina playas vírgenes, cultura vibrante y hospitalidad. Permite relajarse bajo el sol, refrescarse en aguas cristalinas y realizar paseos en barco, con la calidez propia del entorno tropical.

Los usuarios pueden rentar sitios de este tipo en República Dominicana a través de la plataforma. (Airbnb)

Montañas de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Para los amantes de la naturaleza y la montaña, esta región ofrece bosques frondosos, ríos y senderos panorámicos. Se pueden explorar el Parque Nacional Great Smoky Mountains, recorrer el Blue Ridge Parkway y visitar pueblos pintorescos como Asheville y Boone.

Tromsø, Noruega.

Situada por encima del Círculo Polar Ártico, Tromsø es famosa por sus paisajes árticos y por ser uno de los mejores lugares para observar auroras boreales. Los visitantes pueden explorar fiordos, relajarse en un spa y contemplar las luces del norte en un entorno natural único.

En Tromsø, los usuarios puede disfrutar del paisaje que ofrecen las auroras boreales. (Airbnb)

Según Airbnb, la tendencia de viajar solo permanecerá en 2026, junto con el auge del turismo vinculado a grandes eventos.

La plataforma indica que el 65% de las fechas y ciudades más solicitadas para el 2026 coinciden con acontecimientos culturales, deportivos y musicales destacados, como los Juegos Olímpicos de Invierno, la Copa Mundial de la FIFA, el Carnaval y Coachella.

Varias ciudades han registrado incrementos significativos en las búsquedas:

Río de Janeiro, Brasil: Más del 360% de aumento para las fechas del Carnaval.

Indio, California, Estados Unidos: Más del 245% de incremento durante los fines de semana de Coachella.

Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos: Más del 195% de aumento para las celebraciones de Mardi Gras.

Milán, Italia: Más del 185% de incremento para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Más del 40% de aumento durante las fechas del torneo.