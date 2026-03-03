Uber promete que sus taxis voladores desplegarán antes de que termine 2026

Descubre la colaboración entre Joby Aviation y Uber para lanzar un revolucionario servicio de taxi aéreo en Dubái.

Uber confirmó el lanzamiento de un servicio de taxis aéreos eléctricos en alianza con Joby Aviation, con el objetivo de iniciar operaciones comerciales antes de que termine 2026. El debut está previsto en Dubái y permitirá a los usuarios reservar vuelos urbanos directamente desde la aplicación de Uber bajo la marca Uber Air, impulsado por Joby Aviation.

El anuncio formal se realizó el miércoles 25 de febrero y marca un nuevo paso en la estrategia de movilidad aérea avanzada de la compañía. Según informaron ambas empresas, los clientes podrán solicitar un taxi aéreo eléctrico con la misma dinámica con la que hoy piden un automóvil, integrando el trayecto terrestre y aéreo en una sola experiencia dentro de la app.

Sachin Kansal, director de producto de Uber, sostuvo que la empresa apuesta desde hace años por la movilidad aérea urbana como una forma de transformar el transporte en las ciudades. En la misma línea, Eric Allison, director de producto de Joby, señaló que el objetivo es crear una nueva capa de transporte que se integre de manera natural al ritmo urbano y permita ahorrar tiempo a los usuarios.

El servicio de taxis aéreos permitirá reservar vuelos urbanos directamente desde la aplicación de Uber, integrando traslados terrestres y aéreos.

Cómo serán los taxis aéreos

Las aeronaves desarrolladas por Joby están diseñadas para transportar hasta cuatro pasajeros, además del piloto, quien será un aviador comercial certificado. Los vehículos contarán con asientos amplios, grandes ventanales panorámicos y espacio para equipaje. Más detalles sobre la experiencia a bordo se comunicarán a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.

Desde el punto de vista técnico, los taxis aéreos utilizan seis hélices basculantes que permiten despegar y aterrizar de forma vertical, similar a un helicóptero, antes de iniciar el vuelo hacia adelante como un avión convencional. La compañía indica que pueden alcanzar velocidades de hasta 322 kilómetros por hora y recorrer aproximadamente 160 kilómetros con una sola carga.

Uno de los aspectos destacados es su bajo nivel de ruido. Según Joby, el perfil acústico fue diseñado para mezclarse con el sonido ambiente de la ciudad, con el objetivo de minimizar el impacto en zonas urbanas densamente pobladas.

Un taxi aéreo de Joby Aviation. (Uber)

Infraestructura en Dubái

El lanzamiento inicial se realizará en Dubái, donde se prevé la construcción de cuatro vertipuertos estratégicamente ubicados: el Aeropuerto Internacional de Dubái, el Dubai Mall, Atlantis The Royal en Palm Jumeirah y la Universidad Americana de Dubái.

Además, Joby firmó un acuerdo exclusivo con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái para operar como único proveedor de taxis aéreos en la ciudad durante seis años.

En cuanto al precio, Uber indicó que los usuarios verán en la aplicación una tarifa inicial por pasajero con todo incluido. La compañía estima que el costo será comparable al de un viaje en Uber Black, aunque los valores definitivos se anunciarán más cerca del inicio de operaciones.

El taxi aéreo de Uber se podrá pedir desde la aplicación. (Uber)

Expansión y certificación

La colaboración entre Uber y Joby se remonta a 2019. En 2021, Joby adquirió la división Elevate de Uber, dedicada al desarrollo de movilidad aérea urbana, consolidando así la alianza tecnológica entre ambas compañías.

Antes de operar en Estados Unidos, la aeronave deberá completar el proceso de certificación exigido por la Administración Federal de Aviación. Joby aseguró que ya superó los 80.000 kilómetros de pruebas de vuelo con su flota y que avanza conforme a los requisitos regulatorios.

Una vez obtenida la aprobación, la empresa proyecta expandir el servicio a ciudades como Nueva York y Los Ángeles, así como a mercados internacionales en Reino Unido y Japón.

Uber y Joby Aviation presentan taxis aéreos eléctricos.

Con este movimiento, Uber busca posicionarse en el segmento emergente de movilidad aérea urbana, un sector que promete reducir tiempos de traslado en grandes ciudades y redefinir la forma en que las personas se desplazan en entornos metropolitanos.