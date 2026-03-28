Android 17 permitirá a usuarios con pérdida auditiva personalizar implantes y audífonos

Android 17 llegará con funciones para usuarios que tengan discapacidad auditiva.

Las opciones de accesibilidad en teléfonos móviles darán un salto relevante con la llegada de Android 17. La nueva versión del sistema operativo de Google incorporará configuraciones específicas para usuarios con problemas de audición, permitiendo un control más preciso sobre cómo se reproducen las notificaciones, alarmas y llamadas en dispositivos como audífonos o implantes cocleares.

La mejora, detectada en la tercera beta del sistema por el medio Android Authority, apunta a resolver una de las principales incomodidades que enfrentan estos usuarios en el uso cotidiano del smartphone.

A partir de esta actualización, será posible activar o desactivar de forma independiente la reproducción de sonidos directamente en los dispositivos de audición, lo que representa un cambio significativo en la experiencia de uso.

Android 17 integrará funciones para usuarios con pérdida auditiva. (Android Authority)

En términos prácticos, esto permitirá evitar situaciones en las que las alertas del teléfono —como notificaciones o llamadas entrantes— se transmiten a alto volumen dentro de audífonos o implantes, generando molestias o incluso dolor. Este tipo de inconvenientes no solo afecta la comodidad, sino que también podría agravar ciertas condiciones auditivas, según advierten especialistas.

Las nuevas configuraciones estarán disponibles dentro del apartado de accesibilidad de Android 17, donde los usuarios también podrán gestionar la conexión de sus dispositivos auditivos. Desde este mismo menú, será posible emparejar nuevos audífonos, activar accesos rápidos y mejorar la compatibilidad con distintos accesorios, además de reducir ruidos no deseados.

Aunque a primera vista estos cambios pueden parecer menores, representan un avance importante en materia de inclusión digital. La posibilidad de personalizar la forma en que el sonido se integra con dispositivos de asistencia permite adaptar el teléfono a necesidades específicas, algo clave en un entorno donde los smartphones cumplen múltiples funciones en la vida diaria.

La beta pública de Android 17 se encuentra disponible para los dispositivos Pixel de Google.

Más allá de las mejoras en accesibilidad, la nueva versión del sistema operativo incluirá otros cambios relevantes tanto en diseño como en funcionalidad. Entre ellos destaca la incorporación de un modo oscuro expandido, que permitirá activar o desactivar esta opción de forma independiente en cada aplicación. Esta característica busca ofrecer mayor control visual y mejorar la experiencia de uso en distintos contextos.

Otro de los ajustes introducidos es un control de volumen independiente para asistentes virtuales, que dejará de depender del nivel de audio multimedia. Esto facilitará la gestión del sonido en situaciones donde se utilizan comandos de voz sin interferir con otras funciones del dispositivo.

En el plano visual, la interfaz también recibirá modificaciones. Android 17 integrará nuevos elementos de diseño con formato de burbujas en los accesos rápidos, especialmente en secciones relacionadas con conectividad y ajustes del sistema. Este cambio busca simplificar la navegación y hacer más intuitivo el acceso a funciones clave.

Android 17 llegará con nuevos elementos.

Por el momento, la tercera beta del sistema está disponible únicamente para dispositivos Google Pixel compatibles, como parte del proceso de pruebas previo al lanzamiento oficial. La versión estable de Android 17 está prevista para junio, aunque aún no cuenta con una fecha confirmada.

Se espera que Google revele todos los detalles de esta actualización durante su evento anual Google I/O 2026, donde tradicionalmente presenta las principales novedades de su ecosistema.

Con estas mejoras, Android continúa avanzando en la integración de herramientas que buscan hacer la tecnología más accesible para todos los usuarios. En un contexto donde la personalización y la inclusión son cada vez más relevantes, este tipo de funciones refuerzan el papel del smartphone como una herramienta adaptable a distintas necesidades.