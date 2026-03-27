WhatsApp prepara la función de mensajes que se autodestruyen una vez el destinatario los haya leído

WhatsApp está probando una función para borrar mensajes automáticamente tras ser leídos por el destinatario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta actualización facilitará el manejo de conversaciones confidenciales dentro de la plataforma, ya que ofrecerá mayor control sobre la privacidad de los mensajes enviados.

Cómo acceder a esta función de WhatsApp

La nueva función de eliminación automática de mensajes tras su lectura aún se encuentra en fase de desarrollo y no está disponible para todos los usuarios de WhatsApp.

Los usuarios pueden escoger la opción de que los mensajes se elimen una vez hayan sido leídos. (WhatsApp)

Para quienes desean probarla antes de su lanzamiento general, la opción es unirse al programa WhatsApp Beta, que permite acceder anticipadamente a las herramientas en pruebas.

Para formar parte de WhatsApp Beta en dispositivos Android, es necesario buscar la aplicación en Google Play Store y seleccionar la opción ‘Convertirse en tester’ en la ficha oficial.

En el caso de iOS, el acceso se realiza a través de la plataforma TestFlight de Apple, aunque los cupos suelen ser limitados y pueden cerrarse rápidamente. Una vez inscrito, el usuario recibirá actualizaciones exclusivas donde, eventualmente, podrá probar funciones como la eliminación automática de mensajes leídos.

Para unirse a WhatsApp Beta en Android, busca la app en Google Play Store y elige “Convertirse en tester”. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De esta manera, quienes integran este grupo pueden conocer y utilizar herramientas innovadoras, como el borrado inmediato de mensajes, antes que el resto de la comunidad.

Por qué es útil esta nueva función de WhatsApp

La nueva función de WhatsApp que permite eliminar mensajes automáticamente es práctica ya que los usuarios podrán mantener conversaciones confidenciales sin dejar registros, lo que resulta útil en contextos donde la protección de la información es prioritaria.

Por ejemplo, en el ámbito laboral, un responsable de recursos humanos puede enviar datos sensibles, como contraseñas temporales o enlaces de acceso restringido, y asegurarse de que desaparecen tras la lectura, reduciendo el riesgo de filtraciones.

La opción de eliminar mensajes al ser leídos facilita conversaciones privadas sin dejar rastros en el chat. REUTERS/Dado Ruvic

En situaciones personales, esta función también ofrece ventajas. Quienes comparten información privada, como detalles bancarios o direcciones, podrán hacerlo con mayor tranquilidad, sabiendo que esos datos no quedarán almacenados en el historial de chat.

Además, este mecanismo contribuye a evitar malentendidos por reenvíos no autorizados, ya que el contenido desaparece inmediatamente después de ser consultado.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Mientras WhatsApp termina de implementar la función de mensajes que desaparecen tras ser leídos, ha incorporado otras herramientas para mejorar la experiencia de usuario.

Meta ha sumado controles estrictos de seguridad para las cuentas en su plataforma de mensajería. (WhatsApp)

Entre ellas se encuentra el historial de mensajes de grupo, que permite a los nuevos integrantes consultar mensajes enviados antes de su ingreso.

Administradores y usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la integración y la comprensión del contexto dentro de la conversación.

Esta función mantiene el cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad sin necesidad de recurrir a capturas de pantalla o reenvíos.

En cuanto a la seguridad, la plataforma de mensajería de Meta ha introducido ajustes estrictos de cuenta. Al habilitarlos, se aplican restricciones que limitan ciertas funciones, como el bloqueo de archivos adjuntos y contenido multimedia provenientes de contactos no guardados.

Ahora, WhatsApp ofrece la posibilidad de añadir etiquetas personalizadas al perfil en cada grupo. (WhatsApp)

Para activar estos controles avanzados, es necesario ingresar a Ajustes, seleccionar Privacidad y luego Opciones avanzadas, función que se irá desplegando progresivamente en las próximas semanas.

Además, WhatsApp permite agregar etiquetas personalizadas al perfil en cada chat grupal. Estas etiquetas, como “papá de María” en un grupo familiar o “arquero” en un equipo de fútbol, ofrecen mayor claridad sobre el rol de cada miembro.

Por último, es posible convertir cualquier palabra en un sticker desde la barra de búsqueda, añadiéndola directamente a los paquetes personales sin necesidad de enviarla primero en el chat.