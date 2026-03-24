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Ni 10 ni 20, el tiempo exacto que debes apagar tu celular al día para “limpiar” la memoria

El simple gesto de reiniciar el dispositivo interrumpe procesos de malware y dificulta el acceso de hackers a datos personales y bancarios

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Apagar el dispositivo no genera
Apagar el dispositivo no genera problemas en su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de apagar el celular durante cinco minutos cada día ha ganado notoriedad en el ámbito de la ciberseguridad. Esta práctica, impulsada por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se ha viralizado como una estrategia sencilla para reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de celulares.

Todos tenemos una responsabilidad. Apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, dijo Albanese.

En un contexto donde las amenazas digitales evolucionan de forma constante, la pauta de tomar un breve descanso tecnológico busca ofrecer una defensa básica, pero efectiva, frente a ataques que ponen en peligro la privacidad y los datos personales.

Por qué apagar el celular cinco minutos al día puede proteger datos privados

El apagado breve interrumpe procesos
El apagado breve interrumpe procesos maliciosos y reduce el riesgo de ataques digitales que comprometen la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apagar el teléfono durante al menos cinco minutos permite interrumpir el funcionamiento de procesos en segundo plano, incluidos aquellos que podrían haber sido comprometidos por software malicioso.

Este tipo de ataques, como el conocido spyware o los denominados “zero-click”, pueden infectar un dispositivo sin requerir ninguna acción directa del usuario.

Además, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), reiniciar o apagar el dispositivo corta automáticamente la actividad de amenazas que requieren mantener una sesión activa.

Esta función resulta relevante para frustrar intentos de acceso remoto o espionaje digital, pues muchos ataques dependen de conexiones sostenidas para persistir en el sistema. El simple acto de reiniciar o apagar el teléfono detiene esos procesos, dificultando la labor de los atacantes y reduciendo el tiempo de exposición a riesgos.

Qué otras medidas sugieren los expertos para reforzar la seguridad

La combinación de contraseñas robustas,
La combinación de contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y descargas seguras refuerza la defensa ante amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La efectividad de la medida propuesta por Albanese se potencia cuando se acompaña de otras buenas prácticas. Organismos expertos en ciberseguridad sugieren las siguientes prácticas:

  • Utilizar contraseñas robustas y únicas para cada cuenta.
  • Activar la autenticación en dos pasos en los servicios más sensibles.
  • Descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales.
  • Mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches de seguridad.

Asimismo, los expertos sugieren evitar la conexión a redes WiFi públicas y no compartir información confidencial a través de canales no oficiales. Muchos fraudes se inician cuando los usuarios bajan la guardia y comparten datos sensibles con supuestos representantes de empresas legítimas.

Cuáles son los ciberataques más comunes que afectan a los celulares

El phishing es uno de
El phishing es uno de los peligros más frecuentes en celulares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los ciberataques más habituales dirigidos a teléfonos se encuentran el phishing, el spyware y los ataques de tipo zero-click. El phishing utiliza mensajes falsos, generalmente a través de SMS, correos o aplicaciones de mensajería, con el objetivo de engañar al usuario para que entregue información confidencial, como contraseñas o datos bancarios.

El spyware, en cambio, se instala en el dispositivo sin que el usuario lo advierta y permite a extraños acceder a la información personal, las ubicaciones y las comunicaciones privadas.

Los ataques zero-click son muy peligrosos porque no requieren que el usuario interactúe con el mensaje o archivo malicioso; solo hay que recibirlo para que el dispositivo se vea comprometido.

Otra amenaza son los troyanos bancarios, diseñados para robar credenciales financieras mediante aplicaciones aparentemente legítimas que suplantan interfaces bancarias reales.

Qué señales pueden indicar que el celular está en peligro de hackeo

Cambios en el rendimiento, consumo
Cambios en el rendimiento, consumo anómalo y comportamientos extraños pueden alertar sobre la presencia de amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varios indicios que pueden alertar sobre la presencia de amenazas en el teléfono. Una de las señales más claras es el rendimiento inusual del dispositivo, como lentitud inesperada, cierres repentinos de aplicaciones o reinicios sin motivo aparente.

Asimismo, es sospechoso el consumo excesivo de batería y datos, porque muchos programas maliciosos operan en segundo plano y requieren conexiones constantes para enviar información robada a servidores externos.

Los usuarios deben prestar atención si observan aplicaciones desconocidas instaladas en el celular o si reciben mensajes y notificaciones extrañas, sobre todo de remitentes desconocidos.

Otras señales de alerta incluyen el calentamiento excesivo del dispositivo y la aparición de transacciones no autorizadas en cuentas bancarias vinculadas al celular.

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