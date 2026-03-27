Capcom prepararía lanzamiento de Devil May Cry 5 en Nintendo Switch 2

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition aparece registrado para Nintendo Switch 2 en el organismo de clasificación de Taiwán. (Steam)

La industria del videojuego se mueve al ritmo de rumores, filtraciones y adelantos que suelen anticipar movimientos estratégicos de las grandes compañías. En este contexto, Capcom podría estar cerca de sumar un nuevo título de peso al catálogo de Nintendo Switch 2, con la posible llegada de Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition a la consola híbrida de la firma japonesa.

Una pista desde Taiwán: la Devil Hunter Edition

El detonante de las especulaciones ha sido la reciente aparición de una clasificación en el comité de juegos de Taiwán, donde figura la mención a una versión de Devil May Cry 5 específicamente para Nintendo Switch 2.

Aunque Capcom aún no lo ha hecho oficial, el registro bajo el nombre Devil Hunter Edition encendió la expectativa entre la comunidad de jugadores, que ve probable la llegada de una edición completa del título lanzado originalmente en 2019.

De concretarse, la Devil Hunter Edition incluiría todo el contenido añadido tras el lanzamiento inicial, como el personaje jugable Vergil, modos de juego extra y mejoras gráficas. La edición especial lanzada en PS5 y Xbox Series X|S ya había incorporado elementos como el Legendary Dark Knight Mode y el Turbo Mode, por lo que no se descarta que la versión para Switch 2 repita o incluso amplíe la oferta.

Capcom refuerza su apuesta por Switch 2 llevando títulos populares de su catálogo a la plataforma. (Europa Press)

Un salto técnico y una tendencia consolidada

El lanzamiento de Devil May Cry 5 en Nintendo Switch 2 seguiría la línea que Capcom ha establecido con otros títulos importantes, adaptando éxitos recientes y clásicos a la nueva plataforma. La consola, que debutó el 5 de junio de 2025, ha recibido ports optimizados de juegos como Resident Evil Requiem y Street Fighter 6, entre otros lanzamientos destacados.

La llegada del hack and slash de Capcom reforzaría el catálogo con un título que se distingue por su sistema de combate profundo, su espectacular apartado visual y la libertad para ejecutar combos complejos.

Si se confirma la adaptación, es probable que la Devil Hunter Edition aproveche el salto de hardware de Switch 2 para mejorar rendimiento, gráficos y, posiblemente, ofrecer funciones exclusivas adecuadas al formato portátil o híbrido que caracteriza a la consola de Nintendo.

El lanzamiento seguiría la tendencia de adaptar grandes juegos al formato portátil y de sobremesa de Nintendo. (Captura/Capcom)

Capcom y el ecosistema Nintendo

La incorporación de Devil May Cry 5 a Switch 2 consolidaría la relación entre Capcom y Nintendo. Desde 2019, la serie Devil May Cry sumó las tres primeras entregas a la plataforma, aunque la cuarta y quinta aún no habían llegado a sistemas de Nintendo. El nuevo registro sugiere que la empresa japonesa busca ampliar su presencia y responder a la demanda de los jugadores que esperan títulos de acción de alto nivel en la consola.

Capcom ha demostrado un compromiso creciente con Switch 2, lanzando versiones optimizadas de sus títulos más importantes y planificando la llegada de futuras producciones como Pragmata. Esta estrategia responde al éxito de la consola y a la tendencia de que cada vez más compañías llevan sus juegos insignia a la plataforma híbrida.

Devil May Cry: un momento de auge para la franquicia

La posible llegada de Devil May Cry 5 a Switch 2 coincide con un buen momento para la saga. La serie animada de Netflix sobre Devil May Cry, estrenada recientemente, revitalizó el interés en los videojuegos, contribuyendo a que DMC 5 superara el millón de copias vendidas tras la emisión del anime. Esta sinergia entre medios refuerza la vigencia de la franquicia y el atractivo de una adaptación portátil para nuevos públicos.

La franquicia Devil May Cry vive un momento de auge tras el éxito de su serie animada en Netflix. (Netflix)

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero el antecedente de las clasificaciones previas a los anuncios oficiales deja la puerta abierta a una pronta confirmación por parte de Capcom. La expectativa entre los fans crece ante la posibilidad de revivir una de las aventuras de acción más celebradas de los últimos años en la consola de Nintendo.