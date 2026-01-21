Tecno

Caen las descargas de apps, pero el gasto de los usuarios marca un récord histórico millonario

En App Store y Google Play se registraron 106.900 millones de descargas en 2024, un 3% menos que el año anterior, mientras el gasto alcanzó su máximo histórico

Guardar
El principal motor de la
El principal motor de la economía de las aplicaciones sigue siendo el sector de los juegos. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Durante 2025 se consolidó una paradoja en el mercado de aplicaciones móviles: por quinto año consecutivo disminuyó la cantidad de descargas, mientras el gasto de los usuarios en las tiendas digitales App Store de Apple y Google Play de Android alcanzó niveles récord.

Esta tendencia revela un cambio en los hábitos de consumo y en la estrategia de monetización de los desarrolladores.

Menos descargas, más ingresos: el nuevo fenómeno en tiendas de apps

Según el informe anual de Appfigures, las descargas globales en App Store y Google Play sumaron 106.900 millones el año pasado, lo que representa una baja del 2,7% respecto a 2024. Sin embargo, el gasto de los consumidores creció un 21,6% interanual y totalizó 155.800 millones de dólares, marcando un máximo histórico.

Este desbalance se explica por la capacidad de los desarrolladores y editores para incentivar compras dentro de las aplicaciones y activar suscripciones, aun cuando el número de nuevas descargas disminuye.

Por quinto año consecutivo disminuyó
Por quinto año consecutivo disminuyó la cantidad de descargas de apps. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Juegos y suscripciones impulsan el crecimiento del gasto en apps

El principal motor de la economía de las aplicaciones sigue siendo el sector de los juegos, que en 2025 registró un gasto de 72.200 millones de dólares, equivalente al 46% del total invertido por los usuarios en apps móviles.

Además, las aplicaciones de herramientas para celulares y tablets, excluyendo los juegos, experimentaron un aumento del 33,6% en el gasto respecto al año anterior, impulsadas por el modelo de suscripciones y las compras integradas.

Una vista de la aplicación
Una vista de la aplicación de Facebook en un teléfono móvil. EFE/ Sascha Steinbach

Es pertinente hacer una analogía. Este fenómeno se compara con una tienda física: menos personas ingresan, pero cada cliente gasta más dinero en productos y servicios adicionales.

Tendencia a la baja en las descargas de aplicaciones móviles

A pesar del incremento en el gasto, las descargas de apps continúan cayendo. En 2024 se instalaron 109.800 millones de aplicaciones, cifra apenas superior a la registrada en 2025. El pico histórico se alcanzó en 2020, con 135.000 millones de descargas, un número vinculado al contexto excepcional de la pandemia.

En el segmento de juegos, la tendencia descendente es aún más pronunciada. El año pasado se registraron 39.400 millones de descargas, lo que representa una caída del 8,6% respecto al año anterior, tras un descenso del 6,6% entre 2023 y 2024.

En 2024 se instalaron 109.800
En 2024 se instalaron 109.800 millones de aplicaciones, cifra apenas superior a la registrada en 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Estos datos reflejan que, aunque la cantidad de aplicaciones nuevas instaladas disminuye, la industria ha encontrado nuevas formas de maximizar el valor de cada usuario a través de compras y suscripciones dentro de las plataformas digitales.

Google Play Store prepara pruebas gratuitas para juegos premium en Android

Google Play Store estaría desarrollando una función que podría transformar la experiencia de adquirir videojuegos de pago en dispositivos Android. La propuesta consiste en ofrecer periodos de prueba gratuita para juegos premium, permitiendo a los usuarios disfrutar del título completo durante un tiempo determinado antes de decidir si lo compran.

Esta nueva opción, identificada por Android Authority en el código de la aplicación aunque aún no ha sido anunciada oficialmente, no tendrá costo inicial y conservará el avance del jugador si finalmente adquiere el juego.

Google Play Store estaría desarrollando
Google Play Store estaría desarrollando una función que podría transformar la experiencia de adquirir videojuegos de pago. GOOGLE

El objetivo es solucionar una de las principales barreras del mercado: la dificultad de pagar por un juego sin haberlo probado previamente, una situación que afecta especialmente a los títulos premium que requieren pago de entrada.

Cada desarrollador podrá definir la duración de la prueba gratuita. El periodo comenzará a contar desde la primera vez que se abra el juego y, al finalizar, se ofrecerá la posibilidad de comprarlo manteniendo el progreso alcanzado.

La prueba será válida solo una vez por usuario y por título, con acceso completo a todo el contenido, a diferencia de las demostraciones tradicionales que suelen limitar funcionalidades o niveles.

Temas Relacionados

App StoreGoogle PlayDescargasLo último en tecnologíatecnología-noticiasGoogle Play StoreAplicaciones

Últimas Noticias

ChatGPT buscará identificar si un usuario es menor de 18 años para adaptar sus respuestas

OpenAI anunció la implementación de un sistema automatizado para estimar la edad de los usuarios de ChatGPT, con el objetivo de reforzar las medidas de protección

ChatGPT buscará identificar si un

El mundo empieza a poner límites al uso de redes sociales: qué países avanzan y cuáles se resisten

El debate sobre el acceso de menores a redes sociales se intensifica en distintos países, con nuevas leyes, estrategias familiares y demandas de intervención estatal

El mundo empieza a poner

Sigue estos tres pasos para activar el ‘modo unicornio blanco’ de WhatsApp

La modificación solo afecta la apariencia visual del ícono y no altera la funcionalidad de WhatsApp ni su seguridad

Sigue estos tres pasos para

Intérpretes, periodistas y profesores: los empleos donde la IA ya realiza tareas fundamentales, según Microsoft

El estudio apunta al denominado “trabajo de información” como el segmento más vulnerable ante el avance de la inteligencia artificial

Intérpretes, periodistas y profesores: los

Día de la Comunidad de febrero en Pokemon Go tendrá como protagonistas a Vulpix y Vulpix de Alola

El próximo evento del videojuego ofrecerá nuevas oportunidades y recompensas especiales para los jugadores, con eventos centrados en la captura y evolución de Pokémon destacados

Día de la Comunidad de
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
Verónica Ojeda irrumpió en LAM

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

Luisana Lopilato extraña Argentina y promete venir más seguido: “Quiero volver a perderme en sus paisajes”

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Cuba: la dictadura

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

La falta de transparencia del régimen de Irán sobre su programa nuclear pone en alerta al OIEA

Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio

“Teherán huele a muerte”: el régimen de Irán profundiza el apagón para contener las masivas protestas