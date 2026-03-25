Solo el 13% de los correos recibidos son escritos por humanos, el resto son automatizados

El correo es uno de los principales canales que usan empresas y servicios para enviar notificaciones a sus usuarios o clientes potenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización ha transformado silenciosamente el ecosistema del correo electrónico: solo el 13% de los mensajes recibidos está redactado por humanos, mientras que el 87% es generado de manera automática, según un análisis de Hostinger, una plataforma de alojamiento web (hosting).

El informe, que analizó datos anónimos de mil millones de mensajes que circularon por la plataforma, reveló que el 56% de los mensajes fue bloqueado por sistemas de seguridad por considerarse sospechoso, inseguro o malicioso.

Este cambio tiene un impacto directo en la calidad y seguridad de las comunicaciones digitales, porque la mayoría de los mensajes automáticos nunca llegan a la bandeja de entrada de los usuarios.

El fenómeno tiene consecuencias críticas: la mayoría del correo electrónico que circula entre sistemas y usuarios corresponde a envíos automatizados de empresas, campañas de mercadeo, alertas de redes sociales y plataformas SaaS.

Qué dice el informe sobre los correos que pasaron los filtros de seguridad

Empresas, campañas de marketing y plataformas SaaS lideran el envío automatizado que inunda la bandeja de entrada de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del 44% de los mensajes que superaron los rigurosos filtros de seguridad, Hostinger detectó que un 22% corresponde a herramientas empresariales y servicios en la nube, un 20% a proveedores de correo personal, un 16% a plataformas de marketing y boletines, un 15% a notificaciones de redes sociales y un 10% a emisores de bajo volumen.

Solo dos categorías, proveedores de correo personal y emisores de bajo volumen, requieren la intervención directa de personas, y juntas representan un 30% de los mensajes recibidos tras el filtrado. Esto equivale a apenas el 13% del tráfico total, mientras que todo el resto corresponde a sistemas automatizados.

En este sentido, las cifras reportadas permiten responder directamente por qué el correo humano resulta un fenómeno minoritario: sobre un universo de mil millones de mensajes mensuales, los humanos escriben solo una fracción ínfima, mientras que la automatización domina las comunicaciones electrónicas actuales, tanto por volumen como por persistencia y rapidez.

Cuáles son los motivos por los que un correo no pasan los filtros de seguridad

El 56% de los correos electrónicos es bloqueado por sistemas de seguridad por sospecha de phishing, malware o actividades maliciosas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La seguridad y la relevancia del canal se ven amenazadas por el carácter automatizado del tráfico y por la sofisticación de los mecanismos de envío masivo.

Según la plataforma, los principales motivos para bloquear mensajes son phishing, malware y redes de bots, responsables del 34% de los rechazos, seguidos por marketing sospechoso, con el 22%, y problemas de configuración en los dominios, que explican el 11% de los bloqueos.

Para las compañías, el predominio de correos generados automáticamente implica desafíos operativos y reputacionales. El informe de precisa que el 34% de los rechazos automáticos proviene de una mala reputación del remitente, lo que deteriora la capacidad de las firmas para mantener la efectividad de sus mensajes.

Qué riesgos enfrentan las compañías ante esta tendencia

Para los usuarios es molesto que se llene su bandeja de entrada con mensajes automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El continuo aumento del volumen de notificaciones, promociones y alertas puede desembocar en el desencanto de los usuarios con el canal y a una caída del llamado “engagement”, según Hostinger.

Edgaras Lukosevicius, Engineering Manager de Hostinger, subraya: “Las empresas siguen optimizando métricas que ya no reflejan la realidad del canal. La cuestión no es si el usuario abre el email, sino si sigue queriendo recibirlo”.

Esto implicaría que los canales saturados comprometen la relación cliente-empresa, y desafían la efectividad tradicionalmente atribuida al correo electrónico como herramienta de comunicación.

Cómo los usuarios pueden reducir la exposición a mensajes automatizados

Se debe usar varias cuentas y restringir inscripciones para proteger la bandeja de entrada del correo no deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la saturación de correos no deseados, Hostinger sugiere una serie de acciones para mitigar la exposición y proteger la bandeja de entrada.

En primer lugar, aconseja restringir la exposición pública de la dirección de correo y ser selectivo con las suscripciones a boletines informativos o sorteos, porque los spammers rastrean la web y comparten listas. La publicidad inadvertida de los datos puede llevar a una persistencia prolongada del correo no deseado.

Otro punto es el uso estratégico de varias cuentas de correo, separando vida personal, laboral y de compras, para facilitar la administración de los mensajes y reducir el desorden.

Hostinger sugiere minimizar las alertas automáticas provenientes de aplicaciones y redes sociales, ajustando las preferencias para evitar una sobrecarga de mensajes irrelevantes que contribuyen a la saturación del canal.