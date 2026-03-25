Tecno

Disney rompe acuerdo de 1.000 millones de dólares con OpenAI tras anunciarse el cierre de Sora

La alianza contemplaba el uso de personajes de Marvel y Star Wars en videos generados con IA

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Disney cancela el acuerdo que
Disney cancela el acuerdo que tenía con OpenAI por Sora.

Disney canceló su acuerdo de licencia por 1.000 millones de dólares con OpenAI tras el anuncio del cierre de Sora, una aplicación de creación de videos con inteligencia artificial que había sido lanzada hace apenas seis meses.

La decisión pone fin a una alianza que prometía transformar la producción de contenidos digitales con personajes de algunas de las franquicias más reconocidas del entretenimiento.

El anuncio se produjo poco después de que OpenAI comunicara internamente la discontinuación de Sora y lo confirmara públicamente a través de sus redes sociales.

OpenAI anuncia el cierre de
OpenAI anuncia el cierre de Sora, su aplicación para crear y compartir vídeos con IA.

Según fuentes citadas por Reuters, la noticia tomó por sorpresa a Disney, donde fue percibida como un cambio abrupto en los planes conjuntos. El acuerdo, que aún no había sido formalizado completamente, quedó sin efecto de manera inmediata.

El pacto contemplaba que Disney se convirtiera en el primer gran socio de contenidos de Sora. A través de esta colaboración, los usuarios podrían generar videos utilizando más de 200 personajes de universos como Marvel, Star Wars y Pixar, incluyendo figuras icónicas como Mickey Mouse o Darth Vader. Parte de estos contenidos incluso podría haber sido distribuida en la plataforma Disney+.

Desde el punto de vista financiero, el acuerdo tenía una estructura particular. La inversión anunciada por Disney no implicaba un desembolso directo de efectivo, sino que estaba basada en opciones sobre acciones.

Disney cancela el acuerdo que
Disney cancela el acuerdo que tenía con OpenAI. (AP foto/Francois Mori)

Esto significaba que los 1.000 millones de dólares comprometidos dependían de condiciones futuras y no habían sido transferidos a OpenAI. Además, el cierre definitivo del acuerdo estaba sujeto a aprobaciones corporativas y a la firma de contratos que nunca llegaron a darse.

El cierre de Sora también responde a factores económicos y estratégicos. A pesar de su exitoso lanzamiento —que alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días— la aplicación no logró sostener su crecimiento.

Las descargas, que llegaron a un pico de 3,3 millones en noviembre, cayeron a 1,1 millones en febrero. En términos de ingresos, el producto generó aproximadamente 2,1 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior frente a los costos operativos estimados en 15 millones de dólares diarios en infraestructura.

OpenAI decidió dar de baja
OpenAI decidió dar de baja a su aplicación Sora debido a sus bajos ingresos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Este desbalance entre ingresos y gastos habría sido determinante en la decisión de OpenAI de cerrar la aplicación. La compañía atraviesa actualmente un proceso de reorganización interna, en el que está priorizando productos orientados a la productividad y el desarrollo profesional, como ChatGPT y Codex.

Sora no fue el único servicio afectado. OpenAI también discontinuó otras funciones y ha centrado su estrategia en fortalecer su ecosistema principal, en línea con la competencia creciente en el sector. Empresas como Anthropic han ganado terreno con soluciones enfocadas en entornos laborales, lo que ha impulsado a OpenAI a redefinir sus prioridades.

Para Disney, la cancelación del acuerdo no implica un abandono de la inteligencia artificial como herramienta creativa. La compañía ha señalado que continuará explorando nuevas formas de integrar estas tecnologías en su oferta de contenidos, aunque ahora deberá buscar otros socios o desarrollar soluciones internas.

Disney buscará otros socios en
Disney buscará otros socios en IA, ya que aún mantiene su propuesta de generar contenido con sus personajes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El caso refleja la volatilidad del mercado de la inteligencia artificial generativa, donde proyectos con alto potencial pueden enfrentar dificultades para consolidarse en términos comerciales. También evidencia los riesgos asociados a acuerdos multimillonarios en etapas tempranas de desarrollo tecnológico.

La ruptura entre Disney y OpenAI no solo marca el fin de una alianza estratégica, sino que también deja en evidencia los desafíos que enfrenta la industria para equilibrar innovación, sostenibilidad económica y expectativas del mercado.

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