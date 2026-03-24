“A mí tampoco me gusta”: Jensen Huang, CEO de Nvidia, responde a las críticas por DLSS 5 y la IA en videojuegos

Según el directivo, es evidente que existe una tendencia a la homogeneización en los contenidos generados por IA. (Composición Infobae: REUTERS/Carlos Barria / Difusión)

La controversia en torno a DLSS 5 y el uso de inteligencia artificial en videojuegos ha llevado a Jensen Huang, CEO de Nvidia, a matizar su postura frente a las críticas de la comunidad.

Luego de afirmar que los detractores estaban “completamente equivocados”, Huang reconoció en una entrevista reciente que también entiende el malestar y que a él tampoco le convence el fenómeno conocido como “AI slop”, donde los resultados generados por IA resultan excesivamente uniformes o artificiales.

Jensen Huang y el debate sobre los gráficos generados por IA en videojuegos

Durante una conversación con Lex Fridman, Huang admitió: “Creo que su punto de vista tiene sentido y entiendo de dónde vienen, porque a mí tampoco me gusta el ‘AI slop’”.

La controversia en torno a DLSS 5 comenzó cuando comparativas revelaron gráficos y personajes percibidos como excesivamente artificiales.

Según el directivo, es evidente que existe una tendencia a la homogeneización en los contenidos generados por inteligencia artificial, algo que preocupa a muchos jugadores y desarrolladores. Huang insistió, sin embargo, en que este no es el objetivo de DLSS 5 ni su función principal.

La polémica sobre DLSS 5 surgió tras su presentación, especialmente después de que diversas comparativas mostraran personajes y escenarios con un aspecto considerado demasiado artificial.

El debate se ha centrado en si esta tecnología realmente mejora la fidelidad visual o si, por el contrario, empuja a los títulos hacia una estética uniforme, restando personalidad a las creaciones de los estudios.

Nvidia presenta la tecnología de renderizado DLSS 5, que añade iluminación y materiales fotorrealistas a las escenas. (Europa Press)

Nvidia defiende el papel artístico y la libertad de los desarrolladores

En un cambio de tono respecto a declaraciones anteriores, Huang explicó que DLSS 5 utiliza datos estructurales en 3D y la información visual creada por los artistas, con el objetivo de “mejorar” la imagen sin alterar la intención original de los desarrolladores.

“No cambia nada” de lo que los creadores deciden, aseguró el CEO, subrayando que la tecnología está pensada como una herramienta opcional para los estudios, quienes pueden elegir cómo emplearla o incluso prescindir de ella por completo.

Nvidia sostiene que DLSS 5 no sustituye el trabajo artístico, sino que se integra en el proceso creativo para optimizar el rendimiento gráfico de los videojuegos sin imponer una visión determinada.

Nvidia sostiene que DLSS 5 no sustituye el trabajo artístico. REUTERS/Dado Ruvic

Esta defensa llega después de que Huang, en la GTC 2026, señalara que las críticas al sistema eran infundadas y que el control creativo seguía en manos de los desarrolladores, ya que DLSS trabaja a partir de la geometría y las texturas del juego, no como un filtro aplicado al resultado final.

Reacción de la comunidad y respuesta de Nvidia ante las críticas a DLSS 5

El lanzamiento de DLSS 5 generó un debate intenso en la comunidad gamer, con opiniones divididas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aspecto visual de los videojuegos.

Las dudas sobre la posible uniformidad estética y la pérdida de autenticidad artística han sido recurrentes, pero el reciente cambio en el discurso de Jensen Huang sugiere que Nvidia está dispuesta a escuchar y ajustar su comunicación en respuesta a las inquietudes del sector.

Videojuegos compatibles con la tecnología de Nvidia. NVIDIA

Por ahora, la compañía se mantiene firme en la promoción de DLSS 5 como una innovación pensada para potenciar la experiencia gráfica, al tiempo que reconoce los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial en la creatividad y la diversidad visual de los videojuegos.

DLSS 5: la nueva era del renderizado neuronal en tiempo real según Nvidia

DLSS 5, siglas de Deep Learning Super Sampling 5, es la última evolución en tecnología gráfica basada en inteligencia artificial presentada por Nvidia en marzo de 2026. Según Jensen Huang, CEO de la empresa, representa para los gráficos un hito comparable al impacto de GPT en la inteligencia artificial.

Mientras que las versiones anteriores de DLSS se enfocaban en mejorar la resolución de imagen o añadir fotogramas para incrementar el rendimiento, DLSS 5 introduce el concepto de renderizado neuronal en tiempo real, marcando un avance sustancial respecto a sus predecesoras.