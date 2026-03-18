Amazon implementa entregas en una y tres horas para más de 90.000 productos en Estados Unidos

Amazon mantiene la opción de entrega en el mismo día sin costo adicional para pedidos que cumplan con ciertos requisitos. REUTERS/Dado Ruvic

Amazon ha dado un nuevo paso en la carrera por la inmediatez con la incorporación de opciones de entrega ultrarrápida para miles de sus productos. A partir de ahora, los usuarios pueden elegir entre recibir sus pedidos en apenas una hora o en tres horas.

Esta estrategia busca hacer aún más eficiente la experiencia de compra en la plataforma y responder a la creciente demanda de envíos exprés.

Nueva logística para entregas rápidas: ciudades cubiertas

Según lo anunciado en la cuenta oficial de X de Amazon, la entrega en una hora ya está disponible en cientos de ciudades y localidades clave de Estados Unidos, incluyendo grandes urbes como Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., así como en zonas más pequeñas.

Amazon ha dado un nuevo paso en la carrera por la inmediatez. REUTERS/Dado Ruvic

Por su parte, la opción de entrega en tres horas se extiende a más de 2.000 ciudades y pueblos, abarcando áreas urbanas, suburbanas y rurales, lo que amplía significativamente el alcance del servicio.

Este nuevo sistema permite a los clientes acceder a un catálogo de más de 90.000 productos con la promesa de recibirlos en el mismo día, lo que representa una solución ideal para quienes necesitan artículos de forma urgente o desean mayor flexibilidad en la gestión de sus compras.

Es pertinente señalar que Amazon ha dado a conocer que planea expandir ambas modalidades de envío en los próximos meses para cubrir aún más territorio.

Trabajadores mueven productos durante el Cyber Monday en el centro logístico de Amazon en Robbinsville, Nueva Jersey, EE. UU. REUTERS/Mike Segar

Costos diferenciados y beneficios exclusivos para usuarios Prime

La compañía ha establecido tarifas diferenciadas según el tipo de usuario. Los miembros de Amazon Prime disfrutarán de precios reducidos: USD 9,99 dólares para entregas en una hora y USD 4,99 dólares para las de tres horas.

En cambio, quienes no estén suscritos al programa Prime deberán abonar USD 19,99 dólares por la entrega más rápida y USD 14,99 dólares por la de tres horas.

Adicionalmente, Amazon mantiene la opción de entrega en el mismo día sin costo adicional para pedidos que cumplan con ciertos requisitos, lo que refuerza el atractivo de la suscripción Prime para quienes buscan la mayor velocidad y conveniencia en sus compras.

Por otro lado, la compañía también ha anunciado que está probando un nuevo servicio denominado Amazon Now. Esta modalidad permitiría entregar productos en tan solo 30 minutos o menos en ubicaciones seleccionadas, lo que podría redefinir el estándar de la entrega exprés en el comercio electrónico.

La compañía ha establecido tarifas diferenciadas según el tipo de usuario. REUTERS/Dado Ruvic

Amazon presenta un nuevo método para alisar la ropa fácilmente en casa

Para quienes buscan simplificar el planchado y dejar atrás la tarea tediosa de eliminar arrugas, Amazon ofrece una alternativa automatizada que promete facilitar la rutina doméstica. El dispositivo Pro Steam de CLEANmaxx es una solución dirigida a quienes prefieren evitar tanto la plancha tradicional como la tintorería.

El funcionamiento es intuitivo: la prenda se coloca sobre una estructura parecida a un maniquí, se adapta a la talla con una barra telescópica y se elige el programa adecuado desde un panel táctil. El sistema infla la prenda, estira la tela y aplica vapor, logrando alisar camisas, blusas y camisetas de manera eficiente.

Entre sus principales características, el Pro Steam incluye un modo de vapor para refrescar la ropa, un programa de secado suave con temperaturas de hasta 45 grados y una función powerboost para resultados más intensos en menos tiempo. Además, incorpora un accesorio especial para pantalones, ampliando su versatilidad dentro del hogar.

El producto se puede encontrar en Amazon. (Captura Amazon)

El proceso automatizado combina aire caliente y vapor, generados por un potente motor, lo que no solo elimina las arrugas sino que también ayuda a reducir olores y eliminar partículas atrapadas en las fibras.

Tras asegurar la prenda con las pinzas suministradas, solo es necesario elegir el tiempo de planchado (entre 5 y 30 minutos) y dejar que el equipo trabaje solo, permitiendo aprovechar ese tiempo en otras tareas.

El Pro Steam es compatible con distintos tipos de tejidos, incluidos algodón, poliéster y materiales delicados, aunque se recomienda consultar las etiquetas para asegurar un uso seguro. Frente al planchado convencional, este sistema automatizado representa un ahorro considerable de tiempo y esfuerzo, haciendo más eficiente y cómoda la gestión del cuidado de la ropa en casa.