Evita que tu Smart TV se cuelgue: así debes conectarla correctamente a internet

Conoce cómo tener una mejor conexión en el Smart TV . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Smart TV se han consolidado como el centro del entretenimiento en el hogar, pero su rendimiento depende en gran medida de la calidad de la conexión a internet. Elegir entre cable Ethernet o Wi-Fi puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y constantes interrupciones en plataformas de streaming. La clave está en identificar cuál es la mejor opción según la ubicación del televisor, la velocidad disponible y las condiciones de la red.

En términos generales, la conexión por cable Ethernet sigue siendo la alternativa más estable y recomendable cuando es posible implementarla. La mayoría de los modelos actuales de Smart TV incorporan un puerto Ethernet que permite una conexión directa al router, lo que reduce interferencias y caídas de señal.

Ethernet: estabilidad por encima de todo

Cuando el router se encuentra cerca del televisor, el uso de un cable de red garantiza una conexión constante y sin interrupciones. Aunque muchos televisores limitan su puerto Ethernet a 100 Mbps, esta velocidad resulta suficiente para reproducir contenido en 4K, así como para acceder a servicios de streaming o bibliotecas multimedia en red.

Es mejor tener una conexión Ethernet que vía WiFi para mejorar el internet en el Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan mejorar este rendimiento, existen adaptadores de USB a Ethernet que permiten superar esa limitación. Dependiendo del modelo, estos dispositivos pueden alcanzar velocidades superiores a los 300 Mbps, aunque es fundamental verificar la compatibilidad con el televisor antes de utilizarlos.

La principal ventaja del cable es su fiabilidad: al no depender de señales inalámbricas, evita problemas comunes como la latencia, la congestión de red o las interferencias de otros dispositivos.

Wi-Fi: comodidad con condiciones

Cuando el cableado no es viable, el Wi-Fi se convierte en la alternativa más práctica. Sin embargo, su rendimiento puede variar considerablemente según la banda utilizada y la distancia respecto al router.

Las bandas de 5 GHz y 6 GHz ofrecen las mejores velocidades dentro de las conexiones inalámbricas. En condiciones ideales, pueden superar los 100 Mbps y alcanzar rangos de entre 150 y 200 Mbps, lo que resulta suficiente para streaming en alta calidad. Además, la banda de 6 GHz presenta menor congestión, lo que se traduce en una conexión más estable y con menor latencia.

Si vas a usar WiFi en un Smart TV, lo mejor es usar las bandas de 5 GHz y 6 GHz. (Unsplash)

No obstante, estas bandas tienen un alcance más limitado. Si el televisor se encuentra a más de 10 o 15 metros del router, o si hay varias paredes de por medio, la señal puede debilitarse y afectar la experiencia.

2,4 GHz: mayor alcance, menor rendimiento

En escenarios donde la distancia es un factor determinante, la banda de 2,4 GHz sigue siendo una opción válida. Su principal ventaja es la capacidad de atravesar obstáculos como paredes, lo que permite mantener la conexión en espacios más alejados.

Sin embargo, esta banda también es la más propensa a interferencias. Dispositivos como teléfonos, equipos Bluetooth o incluso otras redes Wi-Fi cercanas pueden afectar su rendimiento, generando velocidades inestables y tiempos de carga más largos.

La banda 2,4 GHz tiene un mayor alcance; sin embargo, no una mejor velocidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto puede traducirse en interrupciones durante la reproducción de contenido o en una menor calidad de imagen.

Qué tener en cuenta antes de elegir

La elección entre Ethernet y Wi-Fi no depende únicamente de la velocidad contratada, sino también del entorno en el que se encuentra el televisor. Factores como la distancia al router, la cantidad de dispositivos conectados y las características del hogar influyen directamente en la calidad de la conexión.

Para una experiencia óptima, los especialistas recomiendan priorizar la conexión por cable siempre que sea posible. En caso contrario, optar por redes Wi-Fi de 5 GHz o 6 GHz en distancias cortas, y recurrir a 2,4 GHz solo cuando no haya otra alternativa.

También es importante mantener el router actualizado, ubicarlo en una posición central del hogar y evitar obstáculos que puedan bloquear la señal.