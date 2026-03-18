5G: Movistar despliega tecnología en distritos de Lima

5G de Movistar llega a Lima: lista de distritos con cobertura y planes de expansión para provincias

La llegada de la tecnología 5G a Lima, Perú, marca un nuevo capítulo en la conectividad urbana. Integratel Perú - Movistar ha realizado despliegues de esta red en 13 distritos estratégicos de la capital, incluyendo Santiago de Surco, San Isidro, San Borja, La Victoria, San Juan de Miraflores y Cercado de Lima.

Lo anterior, fue anunciado en Europa durante el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, España, en donde Infobae fue testigo del uso de este avance en Perú como ejemplo en América Latina de las inversiones y el desarrollo como pilares importantes para el desarrollo del país.

La conectividad 5G anunciada por Movistar también abarca áreas de alta concentración de usuarios como el Estadio Nacional, avenidas principales y los alrededores de los principales centros comerciales.

Luis Acuña, director del segmento B2C de Movistar, afirmó a Infobae que “usaron tecnología 5G para avanzar en el desarrollo de la tecnología para el país, especialmente en zonas de mucha aglomeración en la capital, pero a su vez, en provincias donde las personas necesitan seguridad en conectividad para el desarrollo”.

Luis Acuña, director del segmento B2C de Movistar, afirmó a Infobae que “usaron tecnología 5G para avanzar en el desarrollo de la tecnología para el país, especialmente en zonas de mucha aglomeración en la capital, pero a su vez, en provincias donde las personas necesitan seguridad en conectividad para el desarrollo”.

La tecnología 5G habilita velocidades de conexión considerablemente más elevadas que las generaciones anteriores, reduce la latencia y permite la conexión simultánea de millones de dispositivos. Esto favorece tanto el uso doméstico como el desarrollo de aplicaciones industriales y de ciudades inteligentes, facilitando procesos avanzados como la automatización, la telemedicina y el Internet de las Cosas (IOT).

“El despliegue inicial se centró en áreas con mayor concentración de usuarios para maximizar el impacto en la experiencia de conectividad. De esta manera, quienes transiten o residan en estos distritos pueden acceder a servicios digitales de nueva generación, que requieren alta capacidad de transmisión de datos y estabilidad en la red ofrecida por Movistar”, afirmó el vocero a Infobae durante el MWC.

Durante el Mobile World Congress en Barcelona, España, el caso de Perú fue resaltado por optimizar la red 5G y prevalecer las necesidades de ciertos Distritos.

Expansión de la cobertura de internet fijo y fibra óptica

Además, Movistar ha intensificado su presencia en el mercado peruano mediante la expansión de su cobertura de internet fijo y el desarrollo de fibra óptica en distintas regiones del país. Es decir, que “no solo está guiando el negocio a cobertura con tecnología 5G sino también a internet fijo”, dijo Luis Acuña.

Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en más de 2.200 centros poblados, de los cuales más de 1.600 ya disponen de infraestructura de fibra óptica.

El desarrollo de la red de fibra óptica ha permitido a Movistar posicionarse con la mayor infraestructura de este tipo a nivel nacional, con la posibilidad de atender hasta 5 millones de hogares.

La estrategia de expansión busca reducir la brecha digital y responder a la demanda creciente de conectividad estable y de alta capacidad.

La tecnología 5G habilita velocidades de conexión considerablemente más elevadas que las generaciones anteriores, coincidieron líderes del sector de telecomunicaciones durante el Mobile World Congress.

Proceso de inversión, modernización y expansión tecnológica

Durante el MWC, se dio a conocer que el avance de Movistar en el sector de las telecomunicaciones en Perú es el resultado de un proceso sostenido de inversión, actualización tecnológica y despliegue de infraestructura a gran escala. La compañía ha desarrollado un plan estratégico que contempla la modernización y expansión de su red 4G, sumado al inicio del despliegue de 5G y a la potenciación del acceso a la fibra óptica.

Dentro de este plan, se han renovado más de 2.000 estaciones base celular como parte de la modernización de la red, junto con la mejora del espectro radioeléctrico disponible. La combinación de estas acciones busca asegurar una experiencia de conectividad superior para los clientes, permitiendo mayor velocidad, capacidad y estabilidad en la transmisión de datos.

La renovación de la red móvil de Movistar comenzó a fines de 2024, como parte de un plan ambicioso para fortalecer la conectividad en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación y avances de la red móvil desde 2024

Acuña comentó que la renovación de la red móvil de Movistar comenzó a fines de 2024, como parte de un plan ambicioso para fortalecer la conectividad en todo el territorio nacional. El objetivo de este proceso es robustecer la infraestructura móvil en más de 5.000 estaciones base distribuidas a lo largo del país, incrementando tanto la cobertura como la velocidad de los servicios prestados.

A la fecha, más del 60% del tráfico móvil a nivel nacional ya circula por esta nueva red, lo que se traduce en una mejora tangible para los usuarios en cuanto a estabilidad y velocidad de conexión. Regiones como La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa y Lima muestran avances superiores al 80% en la modernización tecnológica, reflejando un progreso acelerado en la implementación del plan.

Además, se continúan los trabajos de actualización en regiones como Cusco, Ica y Junín, donde la modernización avanza de manera sostenida.

Así las cosas, este proceso contribuye a que la experiencia de conectividad mejore de forma paulatina, alineándose con los estándares internacionales y reafirmando el compromiso de Movistar con el desarrollo digital del país, una promesa potente que quedó plasmada antes líderes globales en Barcelona durante el Mobile World Congress.