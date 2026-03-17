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Ni amarillas ni azules: Por qué hoy 17 de marzo se regalan flores verdes y qué significa este gesto

En el día de San Patricio, el color verde siempre es el protagonista. Prueba de ello es el doodle que Google escogió para esta fecha

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Obsequiar flores verdes en el
Obsequiar flores verdes en el Día de San Patricio expresa el vínculo con la cultura irlandesa y la esencia de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible que hayas notado en redes sociales o en el doodle de Google de hoy 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una fecha en la que el color verde es protagonista. Por esta razón, se recomienda regalar flores de este tono, ya que las amarillas o azules no tienen el mismo significado en esta celebración.

Según la tienda de flores Bices Florist, este gesto simboliza la alegría de la primavera, buenos deseos, esperanza, renovación y equilibrio, y es una manera de desear prosperidad y nuevos comienzos.

Google rinde homenaje al Día
Google rinde homenaje al Día de San Patricio 2026 con un Doodle especial que presenta su logo adornado con un trébol y motivos celtas. (Google)

Por qué regalar flores verdes en el día de San Patricio

Regalar flores verdes en el Día de San Patricio es una tradición que simboliza la conexión con la cultura irlandesa y el espíritu de la festividad, en la que el verde es el color predominante.

Este gesto va más allá del aspecto decorativo: según la tienda de flores Bices Florist, las flores verdes representan la alegría de la primavera, transmiten buenos deseos, esperanza y renovación. También se asocian con el equilibrio y la prosperidad, valores vinculados al significado del trébol y al deseo de nuevos comienzos.

Qué flores verdes hay

Entre las flores verdes más conocidas que pueden regalarse en el Día de San Patricio se encuentran las siguientes:

  • Crisantemo verde: Destaca por su forma redondeada y tono intenso, utilizado en arreglos florales modernos.
  • Clavel verde: Popular por su resistencia y color vibrante; es fácil de encontrar en floristerías.
Las flores verdes evocan la
Las flores verdes evocan la primavera, además de simbolizar buenos deseos, esperanza y renovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Hortensia verde: Sus grandes ramilletes aportan volumen y frescura a cualquier ramo.
  • Orquídea verde: Elegante y exótica, ideal para detalles sofisticados.
  • Anthurium verde: De aspecto tropical, aporta un toque contemporáneo.
  • Alstroemeria verde: De pétalos delicados y versátiles en composiciones.

Estas flores pueden utilizarse solas o combinadas para crear arreglos originales y representativos del espíritu de San Patricio.

Cómo es el doodle de Google por San Patricio

El doodle de Google hoy 17 de marzo por San Patricio es una ilustración donde el logotipo aparece decorado con un trébol verde de tres hojas en el centro, símbolo emblemático de la festividad irlandesa.

El doodle de Google para
El doodle de Google para San Patricio muestra el logotipo decorado con un trébol verde de tres hojas al centro. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

El diseño imita el aspecto de un bordado sobre tela clara y está enmarcado con un patrón ornamental formado por pequeños tréboles y figuras geométricas en distintos tonos de verde, resaltando la identidad visual de la celebración.

Este doodle destaca el espíritu del Día de San Patricio y hace alusión a la tradición y a los elementos más reconocibles de la cultura irlandesa.

Cómo han sido los doodle de Google por San Patricio en años anteriores

A lo largo de los años, los doodles de Google por el Día de San Patricio han reflejado la diversidad y riqueza cultural de Irlanda a través de diferentes estilos visuales y motivos característicos de la festividad.

Una colección de Doodles de
Una colección de Doodles de Google que celebran el Día de San Patricio, mostrando diversas representaciones artísticas del logo a través de los años. (Google)

En 2019, el diseño mostró el nombre de Google integrado con tréboles en tonos verdes y detalles celtas. El doodle de 2018 destacó una escena campestre irlandesa, mientras que en 2017 se representaron paisajes montañosos. En 2016, el logotipo incluyó un pequeño trébol sobre la letra “g”.

El diseño de 2014 se inspiró en vitrales verdes, y en 2021 se utilizaron ilustraciones de elementos naturales y culturales de Irlanda.

En 2020, el doodle mostró los acantilados de Moher, uno de los paisajes más emblemáticos del país. Cada año, Google incorpora símbolos como el trébol, la naturaleza y la iconografía irlandesa para rendir homenaje a San Patricio y a las tradiciones asociadas con el 17 de marzo.

Por qué el día de San Patricio es tan popular

El Día de San Patricio es tan popular porque celebra la herencia y cultura irlandesa en todo el mundo, reuniendo a millones de personas en desfiles y festividades. Su expansión se debe a la diáspora irlandesa, especialmente en países como Estados Unidos y Canadá.

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