Alerta en Europa: ciberataque ruso compromete cuentas de mensajería de altos cargos y militares

Europa en alerta por un ciberataque ruso que compromete cuentas de mensajería de funcionarios y militares en Países Bajos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa enfrenta una nueva amenaza cibernética tras la confirmación de un sofisticado ataque vinculado a hackers rusos, que ha comprometido cuentas de mensajería de altos funcionarios, militares y periodistas en Países Bajos.

Los servicios de inteligencia neerlandeses, el AIVD y el MIVD, han alertado sobre la gravedad del incidente, que ha permitido a los atacantes acceder a información sensible y potencialmente estratégica para la seguridad europea.

El episodio refuerza la preocupación sobre el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp y Signal en contextos oficiales y militares. Estas aplicaciones, a pesar de su reputación como canales seguros y cifrados, no están exentas de riesgos cuando los ciberatacantes emplean técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad para obtener credenciales de acceso.

Las autoridades insisten en que ninguna app de mensajería es adecuada para información clasificada y recomiendan reforzar la autenticidad y la vigilancia ante intentos de suplantación y fraude - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se produjo el ciberataque y qué información fue comprometida

Según los servicios de inteligencia, los cibercriminales se enfocaron especialmente en Signal, debido a su popularidad entre funcionarios gubernamentales y militares por el uso de cifrado de extremo a extremo. Los hackers se hicieron pasar por un chatbot oficial de Signal y, mediante mensajes fraudulentos, consiguieron que las víctimas entregaran sus claves de acceso.

Una vez dentro, los atacantes podían leer conversaciones, acceder a grupos sensibles y extraer datos sin que los usuarios lo notaran.

Las autoridades enfatizan que el ataque no explotó vulnerabilidades técnicas en las plataformas, sino que se basó en engañar a los usuarios. Por eso, subrayan que ni WhatsApp ni Signal son canales adecuados para transmitir información clasificada o de alta confidencialidad, aunque sean muy utilizadas por las instituciones gubernamentales.

Por qué los hackers atacaron organizaciones europeas

El interés de los hackers en Países Bajos no es casual. El país desempeña un papel central en el apoyo a Ucrania y alberga organizaciones internacionales de alto perfil, como la Corte Penal Internacional y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esta relevancia geopolítica convierte a su infraestructura digital y a sus funcionarios en objetivos prioritarios para campañas de espionaje y desestabilización.

Verificar mensajes, revisar miembros de grupos y activar la autenticación en dos pasos son clave para proteger las cuentas ante el aumento de ataques dirigidos a figuras públicas y usuarios comunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes de inteligencia advierten que la operación rusa podría ser solo una de muchas acciones similares dirigidas a instituciones europeas clave, especialmente en el contexto actual de tensión internacional y guerra de información.

Recomendaciones de ciberseguridad ante el aumento de ataques

Frente a esta situación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de intrusión en cuentas de mensajería:

Verificar la autenticidad de los mensajes recibidos: Signal y otras plataformas no contactan a los usuarios a través de la propia aplicación para solicitar credenciales o información.

Revisar los miembros de grupos de chat: Estar atentos a la aparición de cuentas duplicadas o nombres desconocidos en los grupos.

Eliminar cuentas sospechosas: Si se detecta una posible intrusión, es fundamental eliminar las cuentas afectadas del grupo o abandonar y crear uno nuevo si el administrador ha sido comprometido.

Evitar compartir información sensible: Reservar los canales digitales solo para comunicaciones no confidenciales.

Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp o Signal fue hackeada

Los ataques a cuentas de WhatsApp y Signal han aumentado en los últimos años, afectando tanto a usuarios comunes como a figuras públicas. Si sospechas que tu cuenta fue vulnerada, estas son las señales de alerta y los pasos recomendados:

Espionaje digital y guerra de información: el ciberataque ruso refuerza la vulnerabilidad de las comunicaciones en Europa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierre inesperado de sesión: Si la aplicación se cierra y solicita volver a verificar el número, puede ser señal de acceso no autorizado.

Mensajes extraños: Aparición de mensajes o archivos enviados que no reconoces.

Cambios en el perfil: Modificaciones no autorizadas en foto, nombre o estado.

Conexiones inusuales: Actividad en horarios en los que no usas la aplicación.

Para recuperar la cuenta y proteger tus datos:

Desinstala y reinstala la aplicación para forzar el cierre de sesiones sospechosas. Activa la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de seguridad. Informa a tus contactos sobre el ataque para prevenir fraudes derivados. Revisa las sesiones activas y cierra cualquier dispositivo desconocido en la configuración de la app.

El ciberataque ruso en Países Bajos es un recordatorio de la vulnerabilidad de las comunicaciones digitales, incluso en plataformas consideradas seguras. La ingeniería social y la suplantación de identidad siguen siendo métodos efectivos para romper barreras tecnológicas y acceder a información crítica.