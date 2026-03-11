Tecno

Alerta en Europa: ciberataque ruso compromete cuentas de mensajería de altos cargos y militares

Los ciberdelincuentes se hicieron pasar por chatbots y lograron acceder a conversaciones y grupos confidenciales

Guardar
Europa en alerta por un
Europa en alerta por un ciberataque ruso que compromete cuentas de mensajería de funcionarios y militares en Países Bajos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa enfrenta una nueva amenaza cibernética tras la confirmación de un sofisticado ataque vinculado a hackers rusos, que ha comprometido cuentas de mensajería de altos funcionarios, militares y periodistas en Países Bajos.

Los servicios de inteligencia neerlandeses, el AIVD y el MIVD, han alertado sobre la gravedad del incidente, que ha permitido a los atacantes acceder a información sensible y potencialmente estratégica para la seguridad europea.

El episodio refuerza la preocupación sobre el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp y Signal en contextos oficiales y militares. Estas aplicaciones, a pesar de su reputación como canales seguros y cifrados, no están exentas de riesgos cuando los ciberatacantes emplean técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad para obtener credenciales de acceso.

Las autoridades insisten en que
Las autoridades insisten en que ninguna app de mensajería es adecuada para información clasificada y recomiendan reforzar la autenticidad y la vigilancia ante intentos de suplantación y fraude - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se produjo el ciberataque y qué información fue comprometida

Según los servicios de inteligencia, los cibercriminales se enfocaron especialmente en Signal, debido a su popularidad entre funcionarios gubernamentales y militares por el uso de cifrado de extremo a extremo. Los hackers se hicieron pasar por un chatbot oficial de Signal y, mediante mensajes fraudulentos, consiguieron que las víctimas entregaran sus claves de acceso.

Una vez dentro, los atacantes podían leer conversaciones, acceder a grupos sensibles y extraer datos sin que los usuarios lo notaran.

Las autoridades enfatizan que el ataque no explotó vulnerabilidades técnicas en las plataformas, sino que se basó en engañar a los usuarios. Por eso, subrayan que ni WhatsApp ni Signal son canales adecuados para transmitir información clasificada o de alta confidencialidad, aunque sean muy utilizadas por las instituciones gubernamentales.

Por qué los hackers atacaron organizaciones europeas

El interés de los hackers en Países Bajos no es casual. El país desempeña un papel central en el apoyo a Ucrania y alberga organizaciones internacionales de alto perfil, como la Corte Penal Internacional y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esta relevancia geopolítica convierte a su infraestructura digital y a sus funcionarios en objetivos prioritarios para campañas de espionaje y desestabilización.

Verificar mensajes, revisar miembros de
Verificar mensajes, revisar miembros de grupos y activar la autenticación en dos pasos son clave para proteger las cuentas ante el aumento de ataques dirigidos a figuras públicas y usuarios comunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes de inteligencia advierten que la operación rusa podría ser solo una de muchas acciones similares dirigidas a instituciones europeas clave, especialmente en el contexto actual de tensión internacional y guerra de información.

Recomendaciones de ciberseguridad ante el aumento de ataques

Frente a esta situación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de intrusión en cuentas de mensajería:

  • Verificar la autenticidad de los mensajes recibidos: Signal y otras plataformas no contactan a los usuarios a través de la propia aplicación para solicitar credenciales o información.
  • Revisar los miembros de grupos de chat: Estar atentos a la aparición de cuentas duplicadas o nombres desconocidos en los grupos.
  • Eliminar cuentas sospechosas: Si se detecta una posible intrusión, es fundamental eliminar las cuentas afectadas del grupo o abandonar y crear uno nuevo si el administrador ha sido comprometido.
  • Evitar compartir información sensible: Reservar los canales digitales solo para comunicaciones no confidenciales.

Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp o Signal fue hackeada

Los ataques a cuentas de WhatsApp y Signal han aumentado en los últimos años, afectando tanto a usuarios comunes como a figuras públicas. Si sospechas que tu cuenta fue vulnerada, estas son las señales de alerta y los pasos recomendados:

Espionaje digital y guerra de
Espionaje digital y guerra de información: el ciberataque ruso refuerza la vulnerabilidad de las comunicaciones en Europa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cierre inesperado de sesión: Si la aplicación se cierra y solicita volver a verificar el número, puede ser señal de acceso no autorizado.
  • Mensajes extraños: Aparición de mensajes o archivos enviados que no reconoces.
  • Cambios en el perfil: Modificaciones no autorizadas en foto, nombre o estado.
  • Conexiones inusuales: Actividad en horarios en los que no usas la aplicación.

Para recuperar la cuenta y proteger tus datos:

  1. Desinstala y reinstala la aplicación para forzar el cierre de sesiones sospechosas.
  2. Activa la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de seguridad.
  3. Informa a tus contactos sobre el ataque para prevenir fraudes derivados.
  4. Revisa las sesiones activas y cierra cualquier dispositivo desconocido en la configuración de la app.

El ciberataque ruso en Países Bajos es un recordatorio de la vulnerabilidad de las comunicaciones digitales, incluso en plataformas consideradas seguras. La ingeniería social y la suplantación de identidad siguen siendo métodos efectivos para romper barreras tecnológicas y acceder a información crítica.

Temas Relacionados

CiberataqueHackersCiberseguridadChatbotsTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conexión entre iPhone y Xiaomi es una realidad: esta es la actualización que está dando de qué hablar

Estas mejoras también facilitará la integración con tablets y dispositivos del hogar para una gestión más fluida

Conexión entre iPhone y Xiaomi

WhatsApp prepara planes de suscripción para Meta AI: así funcionarán los nuevos niveles premium en Android

La aplicación de mensajería prueba niveles premium en Android, ofreciendo funciones avanzadas, personalización y mayores límites de uso

WhatsApp prepara planes de suscripción

Desactiva Meta AI de WhatsApp y evita que intervenga en tus mensajes

El chatbot puede ser bloqueado de los chats grupales para no que aparezca al ser mencionado

Desactiva Meta AI de WhatsApp

Grupos de WhatsApp: la configuración que conviene desactivar para reducir el riesgo de ciberataques

Si la descarga automática está activada por defecto, archivos maliciosos pueden instalarse en el móvil

Grupos de WhatsApp: la configuración

Un usuario confió en una IA y terminó siendo víctima de fraude en su propio ordenador

Experimentos recientes muestran que los asistentes inteligentes, al carecer de contexto y filtros, pueden emplear técnicas fraudulentas para cumplir objetivos

Un usuario confió en una
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Infobae

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador refuerza el control

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026