Google anuncia un nuevo sistema de inteligencia artificial que anticipa desastres naturales

Flood Hub es la plataforma de Google que puede identificar con una semana de anticipación posibles inundaciones. (Google Research)

Google anunció la expansión global de Flood Hub, una plataforma basada en inteligencia artificial capaz de predecir inundaciones fluviales con hasta siete días de anticipación.

El sistema utiliza modelos de aprendizaje profundo que analizan datos satelitales, características geográficas y registros históricos para identificar riesgos de desbordes de ríos y alertar a las poblaciones en zonas vulnerables.

La actualización amplía la cobertura de la herramienta a 80 países y alcanza a cerca de 460 millones de personas en regiones donde los sistemas tradicionales de monitoreo meteorológico son limitados o inexistentes.

Flood Hub usa la información que hay en internet y la de los satélites para conocer los riesgos de inundación en diferentes zonas del mundo. (Google)

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la compañía por aplicar inteligencia artificial para mejorar la gestión de emergencias relacionadas con el cambio climático.

El funcionamiento de la plataforma se basa en dos modelos de inteligencia artificial que trabajan de manera coordinada. El primero es un modelo hidrológico que calcula el volumen de agua que fluye por los ríos después de analizar las precipitaciones y otras variables ambientales.

El segundo es un modelo de inundación que estima qué áreas específicas podrían verse afectadas por el desbordamiento y hasta qué nivel llegaría el agua en una superficie aproximada de 20 kilómetros cuadrados.

Google usa inteligencia artificial para predecir este fenómeno natural y ayudar a las comunidades. (Unsplash)

Según explicó la empresa, el sistema fue entrenado con grandes cantidades de datos públicos y simulaciones de eventos históricos. A diferencia de los métodos tradicionales de monitoreo, que dependen de redes de sensores instalados en cada río, la plataforma utiliza una técnica conocida como transferencia de aprendizaje.

Este enfoque permite que los modelos de inteligencia artificial apliquen conocimientos obtenidos en cuencas hidrográficas con abundante información a otras regiones donde los datos son escasos. De esta manera, el sistema puede ofrecer predicciones en zonas que hasta ahora no contaban con infraestructura meteorológica avanzada.

Los resultados se muestran a través de mapas interactivos que indican los niveles de riesgo mediante códigos de color. Estas visualizaciones permiten que usuarios, autoridades y organismos de protección civil identifiquen rápidamente las áreas con mayor probabilidad de inundación y tomen decisiones preventivas.

Reproducción general del producto Google Flood Hub. EFE/ Google Flood Hub

De acuerdo con informes técnicos publicados por el equipo de Google Research, uno de los objetivos centrales del proyecto es democratizar el acceso a información crítica para la seguridad de las comunidades. En muchos países en desarrollo, la falta de estaciones de monitoreo o radares meteorológicos limita la capacidad de anticipar fenómenos extremos.

La expansión del sistema se enfocó especialmente en regiones de África, Asia y América Latina, donde las inundaciones representan uno de los desastres naturales más frecuentes. Entre las zonas cubiertas se encuentran áreas densamente pobladas que suelen verse afectadas por lluvias intensas y desbordes de ríos.

La plataforma también fue integrada en servicios digitales de uso cotidiano. Las alertas de riesgo pueden aparecer directamente en el buscador de Google Search y en la aplicación de navegación Google Maps, lo que permite que los usuarios reciban información sobre posibles inundaciones cuando se encuentran en áreas vulnerables.

Google busca ayudar a poblaciones que no cuentan con tecnología meteorológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yossi Matias, vicepresidente de Ingeniería y responsable del programa de respuesta ante crisis de Google, afirmó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar los desafíos del cambio climático.

“La inteligencia artificial es fundamental para ayudar a las comunidades a anticipar riesgos y tomar medidas preventivas, especialmente en lugares donde los sistemas de monitoreo tradicionales no están disponibles”, señaló el directivo en un comunicado difundido por la compañía.

El desarrollo del sistema se llevó a cabo en colaboración con gobiernos locales y organizaciones internacionales que participaron en la validación de los datos generados por la plataforma. Durante las fases de prueba realizadas en países como India y Bangladesh, las predicciones permitieron planificar evacuaciones preventivas con mayor margen de tiempo.

Para poder obtener información para su IA, Google tuvo que trabajar con gobiernos y organizaciones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances, la compañía reconoció que la tecnología todavía tiene algunas limitaciones. Los modelos actuales están diseñados principalmente para anticipar inundaciones fluviales provocadas por el desborde de ríos. En cambio, su precisión es menor en casos de inundaciones repentinas generadas por lluvias intensas en áreas urbanas o por fallas en sistemas de drenaje.

El procesamiento de los datos se realiza en los centros de cómputo de Google, donde se analizan millones de imágenes satelitales y mediciones de elevación del terreno para construir modelos digitales de las cuencas hídricas. Este enfoque evita que los países tengan que instalar equipos costosos en sus territorios.

El acceso a Flood Hub es gratuito y está disponible para cualquier persona con conexión a internet. Según la empresa, el sistema continuará evolucionando para incorporar nuevas variables ambientales, como el impacto de la deforestación en la absorción del suelo o el derretimiento de glaciares, factores que también influyen en el riesgo de inundaciones.

Flood Hub es totalmente gratuito y funciona en 80 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estas mejoras, la compañía busca fortalecer el uso de inteligencia artificial como herramienta para anticipar desastres naturales y mejorar la capacidad de respuesta de gobiernos y comunidades frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.