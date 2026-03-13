Cómo son las ‘escuelas’ donde los humanos enseñan a robots tareas domésticas y otras habilidades

Los laboratorios reproducen escenarios reales, como viviendas y talleres, para que los robots practiquen acciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laboratorios y centros de datos especializados entrenan a robots humanoides para que aprendan tareas domésticas y habilidades prácticas bajo la guía directa de instructores humanos equipados con tecnología de realidad virtual. Estos espacios se asemejan a aulas, donde los robots se convierten en alumnos y los ingenieros, en sus formadores.

Formación práctica en entornos reales

En una instalación ubicada en la ciudad de Wuhan, China, un grupo de robots humanoides aprende a preparar café, limpiar y realizar tareas del hogar supervisado por especialistas. El proceso inicia cuando los entrenadores se colocan gafas de realidad virtual y manipulan los robots mediante controles manuales.

“Llevamos gafas de RV y tenemos mandos en las manos. Nuestras manos izquierda y derecha equivalen a los brazos izquierdo y derecho del robot. Este aprende nuestras posturas al moverlos”, explicó Qu Qiongbin, entrenadora de robots de IA, a la agencia estatal de noticias CNS.

Los movimientos realizados por los formadores generan grandes volúmenes de datos que luego se cargan en la nube. Una vez validados, estos datos se convierten en conjuntos de entrenamiento para que los robots incorporen nuevas destrezas. “En realidad es un proceso muy interesante. Siento una gran satisfacción cuando consigo que complete la tarea, es como enseñar a mi propio hijo y sentir que ha crecido”, agregó Qu Qiongbin.

En grandes centros públicos, robots y humanos trabajan juntos para generar datos que perfeccionan los modelos de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los laboratorios, ubicados en la Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago del Este, los robots practican en escenarios que simulan viviendas, talleres y ambientes industriales. Los formadores repiten cientos o miles de veces las mismas acciones para perfeccionar el aprendizaje de las máquinas.

“Formamos y enseñamos a los robots creando escenarios realistas, equivalentes a los de la vida real. Los formadores pueden repetir una sola acción cientos, miles o incluso decenas de miles de veces para enseñarla y después utilizar esos datos para respaldar el entrenamiento”, explicó Yang Xinyi, responsable de proyecto en Data Fusion Technology.

Centros públicos de entrenamiento y recopilación de datos

Desde principios de 2025, el gobierno de Xi Jinping ha impulsado la creación de grandes centros públicos dedicados exclusivamente a la generación de datos para robótica. A diferencia de Estados Unidos, donde la capacitación de robots está concentrada en compañías privadas, la estrategia asiática se basa en la financiación estatal de instalaciones abiertas, en las que robots y humanos comparten el proceso de aprendizaje.

Se simulan entornos como residencias para preparar robots para el trabajo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los complejos más destacados es el Humanoid Robot Data Training Center, ubicado en el distrito de Shijingshan, cerca de Pekín. El sitio, desarrollado en colaboración con la empresa Leju, cuenta con más de 10.000 metros cuadrados y reproduce dieciséis escenarios de entrenamiento: líneas de montaje, hogares y centros de atención a mayores, entre otros. El objetivo es exponer a los robots a situaciones idénticas a las que enfrentarán en fábricas o residencias, pero bajo condiciones controladas y monitorizadas mediante cámaras y sensores.

En estos centros, los robots humanoides son dirigidos por operarios humanos a través de joysticks, cascos de realidad virtual y exoesqueletos. Entre las tareas que ejecutan figuran doblar ropa, planchar o limpiar superficies, actividades realizadas varias veces al día. Este flujo continuo de movimientos y datos alimenta los modelos de inteligencia artificial encargados de controlar a los robots.

“Las autoridades describen estos espacios como ‘escuelas de formación de habilidades’, en las que los robots no solo aprenden a ‘hacer el trabajo’, sino a ‘hacerlo bien’”, afirmaron fuentes oficiales.

Robots “graduados” y aplicaciones prácticas

Los responsables de estos proyectos subrayan que el objetivo no es solo dotar a los robots de capacidades técnicas, sino también acelerar su integración en entornos reales. Tras completar su “formación”, algunos humanoides pasan a trabajar en fábricas, parques logísticos o centros de cuidados, donde se encargan de tareas repetitivas y de asistencia.

Algunas máquinas “graduadas” ya asisten en fábricas y hogares tras completar su formación en estas escuelas de robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Wuhan, la tienda 7S Humanoid Robot Store ya permite que el público interactúe con robots que responden a órdenes y realizan tareas sencillas, lo que ofrece una visión directa del avance tecnológico.

La diferencia clave de este modelo radica en la combinación de entrenamiento humano y recopilación masiva de datos en escenarios reales. Ese trabajo genera un flujo constante de trayectorias y datos que después se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial destinados a controlarlos.

Las autoridades buscan que estos humanoides, tras su paso por las “escuelas”, estén listos para desempeñar funciones en sectores industriales, logísticos y de servicios, marcando una nueva etapa en la colaboración entre humanos y robots.