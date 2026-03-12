Tecno

Microsoft da una pista de cuándo llegará oficialmente su nueva consola: estos se sabe de Project Helix

El dispositivo de Xbox contará con un chip AMD personalizado que ofrecerá un salto en rendimiento gráfico y procesamiento

Microsoft confirma que Project Helix, la nueva consola Xbox, debutará como pronto en 2028 con integración total entre consola y PC.

Microsoft ha comenzado a desvelar detalles sobre su próxima consola, Project Helix. Además de dar información técnica de lo que veremos en un futuro, dio una primera fecha que da las primeras pistas de lo que será este lanzamiento.

Durante el GDC Festival of Gaming en San Francisco, un evento enfocado para desarrolladores de vidoejuegos, ratificó el plan de crear un dispositivo con avances en potencia, gráficos y una integración sin precedentes entre consola y PC.

Primeras pistas sobre el calendario de Project Helix de Xbox

Uno de los anuncios más esperados por la comunidad fue el primer dato concreto sobre el acceso de los estudios a la tecnología de Project Helix. Jason Ronald, vicepresidente de la división de próxima generación de Xbox, confirmó que los primeros kits de desarrollo alpha llegarán a los estudios en 2027. Esta revelación es significativa, ya que permite anticipar que la consola final no vería la luz antes de 2028.

La ventana de tiempo señalada marca una diferencia respecto a ciclos anteriores. Tradicionalmente, la industria tiende a mostrar avances de hardware a desarrolladores al menos uno o dos años antes de un lanzamiento comercial.

Project Helix permitirá la ejecución de juegos de Xbox y títulos de Windows, marcando una nueva estrategia híbrida en el universo gamer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe de cómo será la nueva consola de Xbox

Durante la presentación, Microsoft hizo hincapié en las capacidades técnicas que distinguirán a Project Helix. La consola contará con un chip personalizado desarrollado junto a AMD, diseñado para ofrecer una mejora significativa en rendimiento gráfico y procesamiento.

Uno de los aspectos más destacados es la promesa de un salto gigantesco en el rendimiento de ray tracing. Esta tecnología permite simular de manera mucho más realista la iluminación, los reflejos y las sombras en los videojuegos. Según Ronald, el nuevo chip tendrá “un orden de magnitud de mejora” en ray tracing, llegando incluso a soportar path tracing, una técnica que eleva aún más el realismo visual.

Además, Project Helix aprovechará la próxima generación de DirectX, la plataforma de desarrollo gráfico de Microsoft, y contará con la última versión de FidelityFX Super Resolution (FSR) de AMD. Esta tecnología de escalado, basada en aprendizaje automático, permitirá imágenes más nítidas y una mayor fluidez en pantallas de alta resolución. Entre las novedades, se incluye la generación de fotogramas, lo que mejorará la experiencia visual incluso en escenas complejas.

A su vez, la arquitectura de la consola busca facilitar la creación de mundos virtuales más detallados y dinámicos, abriendo nuevas posibilidades para desarrolladores y jugadores.

Microsoft anuncia que los primeros kits de desarrollo alpha de Project Helix llegarán a los estudios en 2027, anticipando su hoja de ruta tecnológica. (MICROSOFT)

Una consola híbrida: integración total entre Xbox y PC

Otro de los pilares de Project Helix es su carácter híbrido entre consola y PC. Microsoft confirmó que la nueva máquina será capaz de ejecutar tanto juegos de Xbox como títulos diseñados para Windows, reforzando su estrategia de unificación del ecosistema de juego.

Esto significa que los desarrolladores podrán trabajar con mayor flexibilidad, optimizando recursos y facilitando el acceso de sus juegos a diferentes plataformas. Para los usuarios, la integración representa la posibilidad de jugar títulos de PC directamente en la consola, ampliando de forma considerable el catálogo y la experiencia.

Durante el evento, Jason Ronald subrayó que “el PC se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de Xbox”. La empresa planea llevar lo mejor de la experiencia de consola al entorno Windows, y viceversa. Como parte de esta estrategia, Windows 11 recibirá a partir de abril un “Modo Xbox” en algunos mercados, que ofrecerá una interfaz a pantalla completa optimizada para mando, inspirada en la experiencia de consola, pero manteniendo la flexibilidad del sistema operativo de PC.

Se especula con la inclusión de un modo PC en la próxima Xbox, que funcionaría como un entorno separado dentro del software de la consola. Así, los usuarios podrían optar por usar el dispositivo como una consola tradicional o acceder a Windows para ejecutar juegos descargados desde Steam u otras plataformas.

El modo Xbox para Windows 11 llegará en abril y ofrecerá una experiencia de juego optimizada con mando y pantalla completa para usuarios de PC. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)

Para quienes buscan una respuesta rápida: Project Helix es la consola de próxima generación de Xbox que debutará, como pronto, en 2028. Se distingue por su chip AMD personalizado, un rendimiento gráfico inédito, integración total con juegos de PC y una propuesta híbrida que promete transformar la experiencia de juego.

Microsoft ha reafirmado su compromiso con la retrocompatibilidad. Los juegos de las cuatro generaciones anteriores de Xbox seguirán siendo accesibles en la nueva consola, una noticia que entusiasma especialmente a los usuarios veteranos. La compañía ha prometido ofrecer más detalles sobre este aspecto en el 25º aniversario de la marca.

