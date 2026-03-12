Tecno

Identifica música generada con IA gracias a esta función de Google directamente desde tu celular Android

Este sistema ya está disponible en Gemini y usa la tecnología SynthID para detectar marcas de agua en las canciones

Google desarrolla una herramienta en
Google desarrolla una herramienta en Android para detectar canciones creadas con inteligencia artificial y distinguir música humana de la generada por IA.

Google trabaja en una herramienta capaz de detectar canciones generadas por inteligencia artificial directamente desde un celular con Android. Esta función apunta a resolver una de las inquietudes más recientes en el consumo cultural: saber en tiempo real si una canción es el resultado de la creatividad humana o de algoritmos avanzados.

Cómo funcionaría la detección de música generada por IA en Android

El desarrollo de esta función ha sido anticipado por el análisis del código, hecho por Android Authority, de la versión beta aplicación de Google para Android. Entre las líneas de código se encontró el mensaje: “Todo o parte de este audio ha sido generado o editado con la IA de Google”. Este elemento sugiere que la detección de música por IA se integrará en la herramienta de búsqueda de canciones dentro de la app.

Hasta el momento, los usuarios interesados en saber si un archivo de audio fue creado con inteligencia artificial deben recurrir a la tecnología SynthID a través de Gemini, el sistema de IA de Google. Para ello, es necesario grabar primero la canción y luego subir el archivo a los servidores de Google, donde se analiza en busca de marcas digitales especiales conocidas como “watermarks” de SynthID.

La función de detección integrada
La función de detección integrada en la app permitiría informar al usuario si la música reconocida fue generada con IA o por un artista. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este proceso, aunque efectivo, resulta poco práctico para el usuario promedio, ya que requiere varios pasos y conexión a internet.

La nueva función podría simplificar este proceso, permitiendo que la detección se realice desde la propia app, en el mismo flujo de identificación de canciones que ya ofrece Google. El usuario solo necesitaría activar la búsqueda de música, y el sistema no solo identificaría el título y el artista, sino también si la canción fue generada o editada mediante IA.

El objetivo de esta función es ofrecer una herramienta accesible y transparente que permita distinguir claramente las canciones de origen artificial. Frente al auge de tecnologías como Lyria 3, el generador musical utilizado por Gemini, la diferencia entre creaciones humanas y sintéticas se vuelve cada vez más difusa.

Por eso, integrar la detección en el reconocimiento habitual de música sería un avance en la información para el usuario.

El objetivo de Google es
El objetivo de Google es comunicar de forma accesible y transparente el origen artificial o humano de la música consumida en dispositivos móviles. (Europa Press)

Cómo es el sistema que usa Google para detectar canciones con IA

Actualmente, SynthID es la tecnología desarrollada por Google para insertar y detectar marcas de agua digitales en archivos de audio. Estas marcas permiten identificar si un contenido ha sido creado con herramientas de IA de Google.

En la práctica, Gemini ya puede analizar archivos de audio, imágenes y videos para verificar la presencia de estas marcas. Sin embargo, el método exige cargar los archivos manualmente a la plataforma.

La novedad que se perfila en la app de Google para Android es la posible integración de esta capacidad de análisis directamente en el dispositivo. El hallazgo del mensaje en el código refuerza la idea de que la función podría operar en la búsqueda de canciones, es decir, en el mismo entorno donde hoy los usuarios identifican música con solo acercar el teléfono a una fuente de sonido.

La detección instantánea de música
La detección instantánea de música por IA podría quedar limitada a canciones ya catalogadas por Google, afectando la cobertura de nuevas creaciones sintéticas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta principal es si la detección de SynthID podrá realizarse de manera local y en tiempo real, sin necesidad de enviar archivos a los servidores. En la actualidad, Google ya identifica algunas canciones de forma local, sin conexión a internet, a través de una base de datos almacenada en el dispositivo que contiene las firmas acústicas de canciones populares.

El reto técnico sería adaptar este modelo para incluir la detección de marcas de IA, ampliando el alcance de la función.

Si Google logra implementar la búsqueda y verificación de SynthID localmente, los usuarios podrían saber al instante si una canción tiene origen artificial, sin depender de la conectividad ni de procesos adicionales. No obstante, existe la posibilidad de que la función se limite a canciones previamente catalogadas por Google como generadas por IA, sin alcanzar a nuevas creaciones que aún no estén registradas en sus bases de datos.

