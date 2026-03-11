Trucos efectivos para liberar espacio en tu móvil Android sin pagar

Con el tiempo, la carpeta de descargas del móvil suele llenarse de archivos temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedarse sin almacenamiento en el teléfono Android puede convertirse en un problema recurrente, especialmente cuando intentas instalar una nueva app o grabar un video y el sistema te advierte que ya no hay espacio disponible. Para solucionar este inconveniente, existen varias estrategias sencillas y gratuitas que ayudan a recuperar memoria y evitar los molestos avisos de saturación.

Eliminar aplicaciones y limpiar su caché: primeros pasos para ganar espacio

La forma más rápida de liberar memoria es desinstalar aquellas aplicaciones que ya no utilizas. Puedes hacerlo directamente desde el menú de ajustes del teléfono o, si prefieres una gestión más visual, a través de la propia Google Play Store.

Este método permite identificar de un vistazo qué apps ocupan más espacio y eliminarlas de forma individual o en grupo, mostrando incluso cuánto almacenamiento recuperarás al hacerlo.

La forma más rápida de liberar memoria es desinstalar aquellas aplicaciones que ya no utilizas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si prefieres mantener ciertas aplicaciones por precaución, otra opción útil es borrar los datos o la caché de cada una. Al eliminar los datos, la app vuelve a su estado original como si la acabaras de instalar, mientras que limpiar la caché suprime los archivos temporales almacenados para acelerar su funcionamiento.

Aunque la caché se volverá a llenar con el uso, esta limpieza periódica puede liberar una cantidad significativa de megas.

Revisión de descargas y gestión de archivos pesados

Con el tiempo, la carpeta de descargas del móvil suele llenarse de archivos temporales, documentos y contenido multimedia que ya no necesitas. Acceder a esta carpeta usando el gestor de archivos del dispositivo y eliminar los elementos acumulados es una forma sencilla de recuperar espacio.

Persona usa su celular para liberar 75 GB de almacenamiento, según muestra la pantalla del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo aplica para las carpetas relacionadas con aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde se almacenan imágenes, videos y documentos enviados y recibidos. Puedes borrar estos archivos de manera selectiva o masiva, según tus necesidades.

Es importante también vaciar la papelera de reciclaje del explorador de archivos, si tu teléfono la incluye, ya que los elementos eliminados no se borran definitivamente hasta que la vacíes.

Herramientas gratuitas para optimizar el almacenamiento en Android

Además de las opciones manuales, existen aplicaciones gratuitas que facilitan la gestión del almacenamiento. Una de las más completas es Files de Google, disponible en Play Store.

No esperes a que el celular se apague por batería baja antes de cargarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta detecta archivos innecesarios, duplicados o pesados y los agrupa para que puedas eliminarlos con un solo clic. Entre sus funciones destaca la posibilidad de borrar la copia local de fotos ya respaldadas en Google Fotos y limpiar archivos almacenados por aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Files también ayuda a identificar los archivos más voluminosos en la memoria, permitiendo eliminarlos de manera individual y liberar así grandes cantidades de espacio en poco tiempo.

Estas acciones, combinadas, te permitirán mantener tu dispositivo ágil y con suficiente memoria para lo que necesites, sin recurrir a gastos adicionales ni complicaciones técnicas.

Tres configuraciones clave para reforzar la seguridad de tu Android

Proteger un teléfono Android comienza por establecer un buen sistema de bloqueo de pantalla. Evita dejar el móvil desprotegido y opta por métodos que dificulten el acceso a extraños. Lo recomendable es usar un PIN o contraseña fuerte combinada con opciones biométricas, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Proteger un teléfono Android comienza por establecer un buen sistema de bloqueo de pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar el tiempo de bloqueo automático a unos segundos ayuda a que el dispositivo se cierre rápidamente cuando no lo estás usando, reduciendo posibles accesos indeseados.

Otro ajuste fundamental es activar la verificación en dos pasos. Este sistema añade una barrera extra al requerir, además de la contraseña, un segundo elemento de autenticación para ingresar a cuentas importantes, como Google o el correo electrónico vinculado al móvil.

Puedes elegir entre recibir códigos por mensaje, usar aplicaciones de autenticación o llaves físicas, todo desde el menú de seguridad de la cuenta. Así, aunque alguien obtuviera tu contraseña, no podría acceder sin el segundo paso.

Por último, mantener tanto Android como las aplicaciones actualizadas es esencial para evitar vulnerabilidades. Configura el dispositivo para que reciba e instale automáticamente los parches y mejoras de seguridad desde Play Store. De este modo, cierras posibles brechas que los atacantes puedan aprovechar en versiones antiguas del sistema o de las apps.