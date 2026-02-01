Tecno

Alertan sobre escasez de memoria DRAM en PC y smartphones por el crecimiento de la IA

La tendencia de los fabricantes de chips a desviar parte de su capacidad hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM) ha reducido la producción de DRAM tradicional

A diferencia de otros tipos de memoria, la DRAM requiere una actualización constante de la información almacenada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) está provocando una escasez de chips de memoria DRAM, lo que afectará principalmente a los fabricantes de computadoras y teléfonos inteligentes.

Los principales actores del sector, como Samsung Electronics y SK Hynix, advierten que la prioridad en la producción se está desplazando hacia componentes más rentables para servidores de IA, limitando la disponibilidad de DRAM convencional para dispositivos de consumo.

Escasez de DRAM: efectos directos en el mercado de PC y smartphones

Según declaraciones de Samsung y SK Hynix, que dominan dos tercios del mercado mundial de chips DRAM, la presión sobre los márgenes de los fabricantes de electrónica de consumo se intensifica.

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) está provocando una escasez de chips de memoria DRAM. (Imagen ilustrativa Infobae)

Park Joon Deok, jefe de marketing de DRAM en SK Hynix, explicó a analistas que “los clientes de PC y móviles tienen dificultades para asegurar el suministro de memoria, ya que se ven afectados directa e indirectamente por las limitaciones de oferta y la fuerte demanda de productos relacionados con servidores”.

La tendencia de los fabricantes de chips a desviar parte de su capacidad hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), esencial para servidores de IA, ha reducido la producción de DRAM tradicional.

Además, tras el superciclo de 2017 y una posterior expansión agresiva, los fabricantes han sido más cautelosos al añadir nuevas líneas de producción, lo que ha contribuido a la actual escasez. La compañía tecnológica, conocida por sus productos como teléfonos celulares, anunció que mantendrá esta política de expansión restringida por lo menos hasta 2027.

La principal característica del chip DRAM es la rapidez con la que pueden leer y escribir información. (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto en precios, ventas y estrategias de las empresas tecnológicas

El ajuste en la oferta ha provocado un aumento en los precios de los chips de memoria. SK Hynix señaló que “debido a un reciente aumento en los precios de los chips de memoria, los clientes de PC y móviles están ajustando los volúmenes de compra” y algunos incluso “consideran modificar las especificaciones de los chips en sus productos sensibles al precio”.

Firmas como IDC y Counterpoint prevén que las ventas globales de teléfonos inteligentes caerán al menos un 2% este año, mientras que el mercado de PC podría reducirse un 4,9% en 2026 tras un crecimiento del 8,1% el año anterior.

Samsung ya anticipa el impacto, con una caída del 10% en las ganancias de su división móvil en el último trimestre y advierte sobre un “año desafiante” en 2026, con posibles ajustes a la baja en los envíos globales de smartphones a raíz de la presión sobre los precios de los chips.

La IA en el 2026 tendría un costo más elevado por la falta de chips y centro de datos para entrenamiento. (Imagen ilustrativa)

Prioridad a la IA y cambios en la industria de chips

La estrategia de las dos compañías en cuestión pasa por priorizar la producción de chips de memoria para servidores de IA frente a la de dispositivos de consumo. Samsung ha dado preferencia a los clientes de servidores y planea seguir aumentando la proporción de productos relacionados con IA, lo que podría intensificar aún más la restricción de DRAM convencional.

El impulso hacia la memoria de alto ancho de banda responde a la competencia en el segmento de IA, donde SK Hynix lideró el mercado de chips HBM en 2025 con una participación del 61%, seguido de Samsung con 19% y Micron con 20%, según Macquarie Equity Research.

Qué son los chips DRAM y por qué son clave para computadoras y smartphones

Los chips DRAM (Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio) son componentes esenciales en computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos, ya que almacenan temporalmente los datos que el procesador necesita para ejecutar programas y tareas en tiempo real.

Así lucen los chips DRAM. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su característica principal es la rapidez con la que pueden leer y escribir información, lo que permite que los sistemas funcionen de manera ágil y eficiente.

A diferencia de otros tipos de memoria, la DRAM requiere una actualización constante de la información almacenada, ya que pierde los datos cuando el dispositivo se apaga o no recibe energía. Por su bajo costo y alta capacidad de almacenamiento, la DRAM se utiliza ampliamente en la industria tecnológica para garantizar el rendimiento y la multitarea en equipos modernos.

