Grupos de WhatsApp: la configuración que conviene desactivar para reducir el riesgo de ciberataques

La descarga automática en grupos de WhatsApp puede provocar que instales archivos maliciosos.

La descarga automática de archivos en WhatsApp es una función que puede facilitar el uso cotidiano de la aplicación, pero también representar un riesgo de seguridad si no se configura correctamente.

Expertos en ciberseguridad recomiendan revisar esta opción y, en muchos casos, desactivarla para reducir la posibilidad de descargar archivos maliciosos sin darse cuenta, especialmente en chats grupales donde el flujo de contenido es mayor.

Esta herramienta, que suele venir activada por defecto en la aplicación, permite que fotos, videos, audios o documentos enviados por otros usuarios se descarguen automáticamente en el dispositivo. Aunque su objetivo es mejorar la comodidad y agilizar el acceso a los archivos, también puede abrir la puerta a que el teléfono descargue contenido potencialmente peligroso.

WhatsApp activa por defecto la opción de descargar automáticas. EFE/EPA/IAN LANGSDON

El riesgo surge cuando ciberdelincuentes utilizan archivos infectados con malware o enlaces maliciosos que se distribuyen a través de conversaciones individuales o grupos. Si la descarga automática está activada, estos archivos pueden guardarse en el dispositivo sin que el usuario haya autorizado la descarga de forma consciente.

Un escenario atractivo para los ciberdelincuentes

La popularidad de WhatsApp la convierte en un objetivo frecuente para los atacantes digitales. En países con una alta penetración de la aplicación, millones de personas la utilizan diariamente para comunicarse, compartir archivos o participar en grupos familiares, laborales o educativos.

Esta gran base de usuarios aumenta las oportunidades para los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar las funciones de la propia plataforma para distribuir software malicioso o lanzar estafas digitales.

Aunque las descargas automáticas ayudan a que algunos procesos sean más rápidos, también tienen consecuencias. REUTERS/Dado Ruvic

Además, el nivel de conocimiento tecnológico entre los usuarios es muy diverso. Mientras algunos están familiarizados con prácticas de seguridad digital, otros —especialmente personas mayores— pueden no identificar fácilmente señales de alerta, lo que incrementa el riesgo de caer en engaños.

Los atacantes también perfeccionan constantemente sus métodos. A medida que las herramientas tecnológicas evolucionan, también lo hacen las estrategias de fraude, que pueden incluir archivos aparentemente inofensivos o mensajes diseñados para generar confianza en los usuarios.

Cómo funciona la descarga automática

La descarga automática permite que cualquier archivo recibido en una conversación se guarde directamente en el dispositivo del usuario. Esto incluye imágenes, videos, audios o documentos enviados por contactos o participantes de un grupo.

En situaciones normales, esta función facilita el acceso rápido al contenido compartido. Sin embargo, también significa que el teléfono podría descargar archivos que contienen virus o programas diseñados para robar información personal.

Con la descarga automática activada, los archivos descargados se guardan directamente en el dispositivo móvil. (Foto: Meta)

Algunos tipos de malware pueden recopilar datos del dispositivo, acceder a información confidencial o intentar obtener credenciales de cuentas y datos bancarios. Por ello, los especialistas recomiendan revisar la configuración de la aplicación y ajustar la descarga automática según las necesidades del usuario.

Cómo desactivar la descarga automática en Android

Los usuarios de dispositivos con el sistema operativo Android pueden modificar esta configuración desde el menú de ajustes de la aplicación.

El primer paso consiste en abrir WhatsApp y acceder al menú de configuración tocando los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla. Luego se debe ingresar en la sección “Ajustes” y seleccionar la opción “Chats”.

WhatsApp te permite desactivar las descargas automáticas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Dentro de este apartado aparece la función “Visibilidad de archivos multimedia”. Al desactivarla, los archivos enviados en las conversaciones ya no se descargarán automáticamente ni se guardarán directamente en la galería del dispositivo.

Cómo cambiar la configuración en iPhone

En los teléfonos de Apple que utilizan el sistema operativo iOS, el proceso es similar.

Los usuarios deben abrir WhatsApp y dirigirse a la sección “Ajustes”. Dentro de este menú aparece la opción “Datos y almacenamiento”, donde se pueden configurar los parámetros de descarga automática.

Desde allí es posible decidir si las fotos, videos o audios se descargan siempre, únicamente cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi o nunca de forma automática.

Ciberdelincuentes aprovechan funciones de WhatsApp para enviar malware a usuarios. (Foto: WhatsApp)

Una medida simple de seguridad

Desactivar la descarga automática no elimina por completo el riesgo de ciberataques, pero sí añade una capa adicional de control. De esta manera, el usuario puede decidir manualmente qué archivos desea descargar y evitar que contenido desconocido se almacene en su dispositivo sin revisión previa.

En un contexto donde las estafas digitales y los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, pequeñas acciones como revisar la configuración de las aplicaciones pueden contribuir a mejorar la seguridad digital.

Por ello, especialistas en tecnología y ciberseguridad coinciden en que revisar las opciones de privacidad y almacenamiento en aplicaciones de mensajería es una práctica recomendable para reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de estas plataformas.