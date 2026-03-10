Tecno

Shazam en ChatGPT: así puedes usar el chatbot para identificar canciones

La unión de ambas tecnologías también permite a los usuarios recibir información detallada y curar listas de reproducción directamente desde cualquier dispositivo con iOS o Android

Shazam y ChatGPT se unen
Shazam y ChatGPT se unen para facilitar la identificación de canciones en cualquier entorno. (OpenAI)

La integración de Shazam en ChatGPT permite identificar canciones directamente desde el chatbot de OpenAI, sin depender de aplicaciones externas. Esta innovación representa un paso relevante en la manera en que las personas descubren y exploran música en entornos digitales.

Durante décadas, reconocer una canción que sonaba en la radio, en un bar o en la televisión dependía del azar o de la memoria colectiva. Todo cambió cuando Shazam, la aplicación capaz de identificar temas musicales en segundos, se convirtió en una herramienta imprescindible para millones de personas.

Ahora que su tecnología está integrada en ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, se amplía sus posibilidades de uso.

La nueva función permite reconocer
La nueva función permite reconocer música desde el chat, sin necesidad de instalar la app de Shazam. (OpenAI)

La integración de Shazam con ChatGPT ofrece una experiencia simplificada: el usuario puede preguntar por el nombre de una canción o su intérprete directamente en el chat, y recibir la respuesta en la misma interfaz, sin necesidad de cambiar de aplicación.

Cómo funciona la integración de Shazam en ChatGPT

Esta nueva función se habilita desde la sección de apps dentro de ChatGPT. Una vez que el usuario conecta Shazam con el chatbot, basta con escribir un comando como “Shazam” o “Shazam esta canción” para activar el reconocimiento musical. El sistema analiza el audio recibido, lo compara con su base de datos y presenta los resultados en la conversación.

ChatGPT puede identificar la canción, mostrar el nombre del artista y la portada del álbum, además de ofrecer la posibilidad de previsualizar el tema desde la propia interfaz. Estos datos incluyen enlaces a plataformas de streaming para escuchar la canción completa.

La integración funciona en dispositivos con iOS y Android, independientemente de que la app de Shazam esté instalada o no. Si la aplicación está presente, cualquier pista identificada a través de ChatGPT puede guardarse en la biblioteca personal de Shazam para acceder a ella en el futuro.

Los usuarios pueden consultar información
Los usuarios pueden consultar información sobre el artista y el álbum tras identificar una canción en ChatGPT. (OpenAI)

Experiencia ampliada para los usuarios

El valor de esta función reside en la continuidad de la experiencia. Una vez identificada una canción, el usuario puede pedir a ChatGPT información adicional sobre el álbum, consultar la historia detrás del tema o recibir recomendaciones de canciones similares. La IA también puede ayudar a crear listas de reproducción con estilos afines.

Esta capacidad no se limita a la música que suena en espacios físicos. ChatGPT con Shazam puede reconocer canciones en series, películas o en videos publicados en redes sociales, multiplicando las posibilidades para los usuarios curiosos o melómanos.

Descubrimiento musical y recomendaciones personalizadas

El sistema no solo identifica la música, sino que también sirve como herramienta de exploración. Si una canción resulta especialmente interesante para el usuario, es posible solicitar recomendaciones de artistas relacionados, géneros musicales afines o playlists seleccionadas. Esta función convierte a ChatGPT en un centro de descubrimiento musical más dinámico.

La herramienta ofrece recomendaciones de
La herramienta ofrece recomendaciones de temas y playlists basadas en los gustos del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia se completa al permanecer todo el proceso dentro de la ventana de chat. No es necesario abrir nuevas pestañas ni cambiar de aplicación, lo que agiliza la interacción y mejora la accesibilidad.

Configuración y disponibilidad

Para activar la función, Shazam debe buscarse en la sección de apps de ChatGPT y conectarse a la cuenta del usuario. También se puede habilitar desde la página oficial de Shazam. Una vez conectada, la herramienta queda disponible en todos los dispositivos compatibles.

La integración de Shazam en ChatGPT ahorra tiempo y facilita el descubrimiento musical, al mantener todo el proceso dentro de una sola aplicación.

Con este avance, la inteligencia artificial continúa ampliando su presencia en la vida cotidiana, ofreciendo soluciones prácticas para quienes desean descubrir, identificar o explorar nueva música en cualquier momento.

