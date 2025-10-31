Tecno

¿Qué escucha el mundo? Shazam publica las canciones con mayor número de búsquedas

Si escuchas una canción que te gusta, puedes utilizar esta app para identificarla y luego explorar más canciones del mismo artista o género

Esta plataforma ayuda a identificar canciones con solo unos segundos de reproducción. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un artista al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a aplicaciones como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la melodía y del cantante. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a crecer la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están haciendo cantar a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Cada semana Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de consumidores.

Las pistas musicales más buscadas

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3.- 4 Non Blondes - What's Up?

4.- Alex Warren - Ordinary

5.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

6.- DJ Maphorisa, DJ Tunez, Wizkid & Mavo - MONEY CONSTANT

7.- Olivia Dean - Man I Need

8.- OG Abbah - Wayyo Allah Na

9.- Trippie Redd & Diplo - Wish (Audiomack Trap Symphony Version)

10.- Nicki Minaj - Beez In The Trap (feat. 2 Chainz)

El día que Shazam rompió un récord en los Olímpicos de París

Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la ceremonia de clausura de los Olimpícos de París, celebrada el domingo 11 de agosto de 2024, Shazam rompió un récord histórico al registrar el mayor número de búsquedas por minuto en toda su existencia. Este impresionante hito fue impulsado por la interpretación en vivo de "Nightcall", del DJ francés Kavinsky, una canción que cobró fama internacional tras su inclusión en la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

El impacto de la presentación no se limitó al momento en el que sonó la canción, pues "Nightcall" se mantuvo como la pista más buscada en Shazam durante todo el día, superando a otros temas populares que también formaron parte del espectáculo. Entre ellos se destacaron “If I Ever Feel Better” y “Lisztomania” del grupo Phoenix, quienes compartieron escenario con Kavinsky.

El nuevo récord superó la marca anterior, establecida por “Supernature” del músico francés Cerrone durante la ceremonia de apertura del mismo evento, llevada a cabo el previo 26 de julio, además, según datos publicados por Euro News, Francia lideró el número de búsquedas en la plataforma, seguida por Estados Unidos y México.

