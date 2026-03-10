Día de Mario Bros: por qué se celebra el 10 de marzo y cuál es la historia detrás de su celebración

Cada 10 de marzo se celebra el día de Mario Bros.

Cada 10 de marzo, millones de fanáticos de los videojuegos celebran el Día de Mario, una fecha dedicada al icónico personaje de Nintendo que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura gamer.

La jornada, conocida internacionalmente como “Mar10 Day”, nació como un juego de palabras en internet y con el tiempo se transformó en una celebración global que reúne a comunidades de jugadores, empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El homenaje tiene un origen curioso. Si se escribe “Mar10”, el resultado se asemeja al nombre Mario. La combinación surge de unir “Mar”, abreviatura de marzo en inglés, con el número 10, lo que da lugar al 10 de marzo. Ese juego visual fue adoptado por los fanáticos del personaje en redes sociales, que comenzaron a utilizar el hashtag #Mar10 para compartir recuerdos, memes y referencias al famoso fontanero.

La jornada especial del 10 de marzo reúne a aficionados de todas las edades, quienes participan en actividades, lanzamientos y promociones organizadas por Nintendo como parte de una tradición que fortalece la comunidad de videojuegos (Nintendo)

Aunque muchos podrían pensar que la fecha coincide con el lanzamiento de algún videojuego importante de la saga, en realidad no guarda relación directa con ningún estreno. El primer título protagonizado por el personaje, Super Mario Bros., fue lanzado el 13 de septiembre de 1985 para la consola Nintendo Entertainment System. Incluso la primera aparición del personaje ocurrió varios años antes, en el arcade Donkey Kong, estrenado en 1981.

El Día de Mario, por tanto, no nació de un evento oficial de la compañía, sino de la creatividad de la comunidad de jugadores en internet. Durante años, la fecha fue celebrada principalmente en redes sociales, donde miles de usuarios compartían imágenes, fan art y recuerdos relacionados con el personaje. Con el tiempo, la tendencia creció hasta convertirse en una tradición anual dentro del mundo de los videojuegos.

La propia Nintendo decidió sumarse oficialmente a la celebración recién en 2016. Desde entonces, la empresa suele aprovechar el 10 de marzo para realizar anuncios, promociones o eventos especiales vinculados al universo del personaje. Estas acciones incluyen descuentos en videojuegos, lanzamiento de productos temáticos o publicaciones especiales en sus plataformas digitales.

El 10 de marzo se asocia con Mario por una coincidencia visual: la fecha escrita como “Mar. 10” forma “MAR10”, una combinación que recuerda al nombre del famoso personaje de videojuegos. (Nintendo)

El personaje de Mario es uno de los más influyentes en la historia de los videojuegos. Creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto, el fontanero italiano debutó inicialmente como un personaje secundario en Donkey Kong, donde debía rescatar a una mujer secuestrada por el gorila del mismo nombre. Con el paso del tiempo, Mario se convirtió en el protagonista de su propia saga y en el rostro principal de Nintendo.

A lo largo de las décadas, el personaje ha protagonizado decenas de videojuegos que abarcan distintos géneros, desde plataformas hasta carreras y deportes. Títulos como Super Mario 64, Mario Kart o Super Mario Odyssey han contribuido a consolidar su presencia en la industria del entretenimiento digital.

El éxito del personaje también se ha extendido más allá de los videojuegos. Mario ha protagonizado series animadas, cómics, productos de merchandising y adaptaciones cinematográficas, lo que ha reforzado su posición como uno de los íconos culturales más reconocibles del sector.

Mario y Yoshi celebran el Día de Mario con alegría sobre un fondo azul vibrante, destacando la frase 'FELIZ DÍA DE MARIO' y el logotipo de Super Mario Bros. 40. (Nintendo)

La popularidad del personaje explica por qué el Día de Mario ha ido ganando relevancia con el paso de los años. La celebración se ha convertido en una oportunidad para que las comunidades de jugadores recuerden momentos emblemáticos de la saga, revisiten videojuegos clásicos o descubran nuevas entregas de la franquicia.

Además, la fecha suele generar una gran actividad en redes sociales y plataformas digitales, donde miles de usuarios publican contenido relacionado con el personaje. Empresas tecnológicas, tiendas de videojuegos y plataformas de streaming también suelen sumarse con promociones o mensajes conmemorativos.

Aunque comenzó como una broma basada en un juego de palabras, el Día de Mario demuestra cómo la cultura digital puede transformar una simple coincidencia en una celebración global. Más de cuatro décadas después de su debut, el personaje sigue siendo uno de los símbolos más representativos de la historia del videojuego y un referente para varias generaciones de jugadores.