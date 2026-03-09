Resultados elecciones 2026 en Colombia: app oficial para ver en tiempo real los resultados

El conteo preliminar podrá seguirse a través del portal oficial de la entidad y también mediante su aplicación móvil, herramientas que mostrarán el avance del proceso electoral - crédito Registraduría

En una jornada electoral compleja y decisiva para el país, millones de colombianos acudieron a las urnas el 8 de marzo para elegir a los nuevos miembros del Congreso y definir candidaturas presidenciales en consultas interpartidistas.

En este escenario, la aplicación oficial aVotar se consolida como la herramienta esencial para acceder a información clara y seguir el avance del escrutinio en tiempo real.

aVotar: la app oficial para consultar resultados y datos electorales en Colombia

Desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la app aVotar está disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS. Su principal objetivo es simplificar la experiencia electoral, permitiendo a los ciudadanos consultar rápidamente el puesto de votación, identificar candidatos y sus propuestas, y conocer la ubicación exacta de mesas y tarjetones.

La plataforma reúne toda la información esencial en una sola interfaz intuitiva, minimizando el riesgo de errores y facilitando la toma de decisiones informadas.

Una de sus funciones más destacadas es el seguimiento en tiempo real del preconteo de votos. Desde el cierre de urnas a las 4:00 p.m., la app actualiza el avance del conteo, brindando transparencia y acceso inmediato a los resultados oficiales.

Es pertinente señalar que aVotar mostró imágenes de los tarjetones reales y modelos de marcación, ayudando a los votantes a evitar votos nulos y a familiarizarse con la variedad de opciones disponibles antes de acercarse a las urnas.

Utilidad de aVotar para los votantes y su integración con la cédula digital

En unas elecciones con múltiples tarjetones y consultas interpartidistas, aVotar resulta clave para ahorrar tiempo y evitar confusiones. La ubicación inmediata de la mesa y puesto de votación, la orientación sobre las consultas y la visualización de tarjetones permitieron a los ciudadanos prepararse antes de llegar al puesto electoral y reducir las filas o demoras por falta de información.

La aplicación también se integra con el sistema de cédula digital, aunque es importante recordar que no la reemplaza como documento de identidad. Como es sabido, solo la cédula digital activa en la app oficial, la cédula amarilla con hologramas o la de policarbonato fueron válidas para votar. No se aceptaron pasaporte, licencia de conducir, libreta militar o contraseñas provisionales.

Consultas en línea del puesto de votación y validez de documentos

Para quienes prefieran no descargar la app, la Registraduría ofreció un portal web donde fue posible consultar el lugar de votación ingresando el número de cédula y completando una verificación sencilla. Los jurados de votación verificaron la identidad de cada ciudadano antes de entregar los tarjetones, siguiendo los controles de seguridad oficiales.

La app aVotar centraliza la información clave del proceso electoral, reduce el margen de error y promueve la participación responsable y transparente.

Conozca la hora en que se empezarán a conocer los resultados del preconteo electoral

La Registraduría Nacional anunció que los primeros resultados preliminares del preconteo electoral de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 estuvieron disponibles alrededor de las 5:00 p. m., una hora después del cierre de las mesas de votación. A partir de ese momento, los ciudadanos pudieron consultar el avance del conteo de votos en tiempo real.

El cierre de urnas cerró a las 4:00 p. m. Tras ello, los jurados de votación iniciaron el conteo inicial de los votos en cada mesa, registrando los resultados en el formulario E-14. Este procedimiento facilita una verificación temprana de los sufragios depositados a lo largo del día.

Los reportes del preconteo se irán publicando progresivamente, ya que cada mesa transmite la información tras completar el registro de los votos. Así, durante la noche los ciudadanos podrán seguir el avance del conteo preliminar para Senado, Cámara de Representantes y las tres consultas interpartidistas.

La Registraduría aclaró que estos resultados tienen carácter informativo, pues el preconteo solo refleja tendencias y no determina los resultados oficiales. El valor legal corresponde al escrutinio, un proceso que consolida los votos de manera definitiva y se basa en las actas oficiales completadas por los jurados y revisadas por las autoridades electorales. La Registraduría publica este escrutinio tanto en su sitio web como en su aplicación móvil.